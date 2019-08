ROOKIE RECORDS aus # 182, 2017

August 28th, 2019

Was haben Bands wie Die Aeronauten, Bambix, Frau Doktor, Love A, Pascow, Steakknife, Hard-Ons oder die Spermbirds gemeinsam? Richtig, Tonträger von ihnen wurde all mal auf dem Label Rookie Records veröffentlicht. Jürgen Schattner gründete 1996 das Label für seine damalige Band Attention Rookies! und führt das Label heute in Hamburg. Er war allerdings lange vor dem Label schon in der Szene aktiv, deshalb ist ein Interview mit ihm längst überfällig, denn ich bin Fan von seinem kreativem Schaffen (er musiziert auch noch bei u.a. der Walter Elf mit), ich schreibe für ein Fanzine, deshalb dieses Interview. Es ist lang geworden, deshalb hier kein weiteres Gesabbel mehr.

Hi Jürgen, danke für deine Zeit für dieses Interview. Auch wenn die Frage nervt: gib´ uns doch mal einen Überblick über die bisherigen Stationen von dir: du kommst aus Kaiserslautern, hast bei Flight 13 Records in Freiburg gearbeitet, dann warst du lange Zeit in Köln, jetzt in Hamburg… Warum die Umzüge und Umwelttechnik studierst hast du irgendwie auch noch oder?

Um alle beruflichen Stationen ausführlich zu beleuchten, fehlt Zeit bzw. der Platz, denke ich. Deshalb in Kurzform: ja, ich habe studiert, aber nicht Umwelttechnik. Ich habe nach einer Fachausbildung als Umwelttechnischer Assistent bei einem Ingenieurbüro gearbeitet. Spezialgebiet Altlasten. Von dieser ’normalen Lohnarbeit‘ hatte ich nach sieben Jahren dann die Nase voll, machte mein Hobby zum Beruf und fing an bei Flight13 in Freiburg zu arbeiten. Dort eignete ich mir die kaufmännischen Grundlagen an, die mir dann beim Umzug nach Köln zugutekamen. 2015 ging’s weiter nach Hamburg. Ich lerne gerne neue Städte kennen und Hamburg war schon lange meine Lieblingsstadt.

Glückwunsch zu eurem 20jährigem Label-Jubiläum 2016! Wie sind die Feiern in Köln und Hamburg gelaufen? Bist du stolz auf das Jubiläum?

Danke! In Köln war das Gebäude 9 mit 500 Zuschauern ausverkauft, der Abend mit Pascow, Love A, Steakknife und Illegale Farben war ein voller Erfolg. Es wurde getanzt bis in die Morgenstunden. Zu Hamburg kann ich noch nix sagen, der Abend kommt erst noch. Das Line-up ist mit Spermbirds und Walter Elf eher old school. Aber ich habe keine Bedenken, dass auch die Nordlichter feiern können. Stolz ist so ein Wort, dass ich eigentlich nie benutze, weil ich dann immer leichten Brechreiz verspüre. Du weißt schon. Ich habe 1996 wohl nicht gedacht, dass es das Label 2016 noch geben würde. Ich freue mich einfach darüber.

Du hattest in den 90er die Band Attention Rookies! mit u.a. deiner damaligen Freundin Jule, das erste Release von euch war dann auch direkt der Start von Rookie Records 1996 (interviewt haben wir euch damals auch)?

Richtig, die üblichen Verdächtigen wollten die 10“ nicht veröffentlichen, also haben wir einfach alles selbst gemacht. Jedenfalls das meiste. Und Freunde und Helfer braucht man am Anfang immer. Stoffel von Steakknife hat die Songs aufgenommen und Fabsig, ebenfalls Steakknife, das Cover gedruckt. Armin /X-Mist und Tom /Flight13 haben den Vertrieb übernommen.

In was für anderen Bands hast du über all die Jahre noch gespielt (zu Walter Elf kommen wir noch)?

Meine musikalische Laufbahn begann 1984 mit einer Dorfpunkband namens 6er Pack. 1985 stieg ich bei Walter Elf ein, die probten zu der Zeit auch im Enkenbacher Proberaum. 1989 (?) ging es wohl mit Wedding Tackle los, mit Allen und Herwig, die später Headcrash gründeten. Es gab noch eine Wedding Tackle Nachfolgeband namens Freezerburn. Dann natürlich Kick Joneses, meine einzige aktuelle Band, in der ich seit 1992 spiele.

Wenn du auf dein Label zurückschaust: welche Releases magst du am liebsten? Gibt´s auch welche, die du nicht mehr schätzt?

Das kann ich so nicht sagen. Viele Platten sind wie ein Zeitdokument, eben einmalig zu dem Zeitpunkt des Erscheinens. Heute vielleicht vom Sound und/oder der Aufnahmetechnik überholt. Ich mag aber alle Platten. Und die Lieblingsband wechselt auch häufig mit einer neuen Veröffentlichung.

Du arbeitest bei einigen Lizenz(?)-Veröffentlichungen mit dem englischem Label Boss Tuneage Records zusammen, wie kam es zu dieser Kooperation?

Ich betreute Astons Label zu Flight13 Zeiten und wir wurden Freunde. Er fragte mich schon recht früh, ob ich als Co-Label fungieren möchte. Es folgten tolle gemeinsame Veröffentlichungen wie The Jones, HDQ, Hard-ons, Southport, Duncan Redmonds. Er war umgekehrt bei Spermbirds, Steakknife, Jingo de Lunch und anderen Platten mein Partner in UK.

Mittlerweile lebst du von Rookie Records – war das von Anfang an der Plan?

Nein, das war 1996 noch nicht abzusehen. Es begann als reines Hobby. Die Zahl der Veröffentlichungen stieg erst seit 2006 mit dem Umzug nach Köln an und der ausschließlichen Fokussierung auf Rookie.

Gibt uns doch mal einen Überblick über die verschiedenen Geschäftsbereiche von euch, ihr seid ja nicht nur ein Label, sondern auch ein Verlag, eine Musik-Vermarktung und macht Promotion, Publishing, Herstellung und Vertrieb. Wie setzt sich das alles zusammen?

Auch hier kann ich nur verkürzt antworten, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Es gibt das Label, klassisch, so wie man es kennt. Wir bieten zusätzlich Promotion an, eben nicht nur für die Haus- und Hofbands, sondern auch für andere Labels aus aller Welt. Es gibt einen Musikverlag, den ich mit einem alten Weggefährten aus den 1980ern betreibe. Herstellung habe ich selbst nicht im Angebot, sondern empfehle immer meinen Freund Bieber (Flight13 Duplication). Klassischen Vertrieb mache ich auch nicht, sondern biete befreundeten Bands die Vertriebsstruktur über unseren physikalischen Vertriebspartner und ggf. auch digital über finetunes.

Um nochmal auf den Lebensunterhalt zurückzukommen, welche Kompromisse musst du da eingehen, um davon leben zu können? Nervt es nicht, wenn das Hobby zum Beruf, zur Lohnarbeit wird?

Es ist wie im richtigen Leben. Kaufe ich bei amazon oder eben nicht. Die Puristen finden es vielleicht schon verwerflich, dass es neben LP/CD die Platten auch als Stream oder Download gibt. Das kann ja jeder für sich entscheiden, wie konsequent man sein möchte. Ich überlege mir das immer sehr gut. Als ich den Schritt vom Hobby zum Beruf machte, hatte ich schon Bedenken, dass mir die Leidenschaft verloren gehen könnte. Das ist aber nicht der Fall. Ich liebe Musik, höre eigentlich jeden Tag Musik und gehe auch mindestens einmal die Woche auf ein Konzert.

Deine Freundin Anne schreibt immer euren tollen Newsletter, inwiefern ist sie Teil von Rookie? Wird alles essentielle dann gemeinsam entschieden?

Anne ist für den Bereich PR/Kommunikation zuständig, das beinhaltet auch den Newsletter. Aber nicht als Angestellte, sondern als ‚feste Freie‘, weil sie als selbstständige (PR-)Journalistin auch andere Aufträge und Kunden hat. Wir entscheiden die meisten Sachen gemeinsam.

Manche sagen, dass Labels heute total überflüssig sind, weil jeder online selber die Musik entdecken kann; ich finde eher, dass Labels gerade heute noch wichtiger sind, als Gatekeeper, als Bündelung, zur Reduzierung der Komplexität, als markante Pfeilersäulen im unüberschaubaren digitalem Meer… was meinst du?

Das sehe ich auch so, die von einigen Nimmermüden propagierte „Selbstvermarktung für alle“ halte ich für unsinnig und auch nicht erfolgversprechend. Aber auch das kann ja jeder selbst ausprobieren.

In einem anderem Interview hast du mal gesagt: „Ich habe meinen Wochen-, Monats- und Halbjahresplan, um neue Projekte zu planen.“ Kannst du das an einem Beispiel mal näher formulieren?

Ich mache für jede Veröffentlichung einen Zeitplan, wann ist der Studiotermin, wann geht das Master ins Presswerk usw. Ich möchte mit der Band besprechen (können), was in einem Jahr ist, was nach dem Album, der Tour passiert. Wenn ich das bei mehreren Titel so mache, ergibt sich automatisch ein Wochenplan. Z.B. KW 51, Master von Band X einschicken, Promo-Kampagne für Band Y starten, digitale Single an die Radios raus von Band Z.

Wie gehst du mit schlechten Reviews deiner Veröffentlichungen um? Das ist ja nicht einfach zu verdauen, man steckt Geld, Zeit und Liebe in eine Platte, denkt natürlich, dass die super ist, sonst hätte man sie nicht gemacht und dann kommt da ein hergelaufener Pisser von Fanzine/Magazine XYZ an und sagt, „das ist totale Scheiße“…

Das kann natürlich passieren. Geschmack ist eben verschieden. Ich versuche da drüber zu stehen. Was mich aber stört ist, wenn man merkt, dass jemand die Platte nur flüchtig oder gar nicht gehört oder nur copy/paste gemacht hat.

Wie entdeckst du eigentlich neue Bands?

Ich drehe es mal rum, meistens werde ich, also Rookie, entdeckt. Es gab bisher genau eine Band in 20 Jahren, die wir aufgrund der Bewerbung aufs Label genommen haben. Alle anderen ‚Signings‘ waren Empfehlungen von Freunden und Labelbands. Ich hab auch auf allen Seiten stehen, bitte schickt nicht ungefragt eure CD-R o.ä., sondern schickt uns erst eine E-Mail. Das spart Nerven und Rohstoffe.

Lass uns mal über einige Bands auf deinem Label sprechen, wie mich interessiert jeweils, wie du auf diese gekommen bist und was dir an ihnen so gefällt… Wie kam es zur Turbostaat-Veröffentlichung in Kooperation mit Schiffen?

Olaf und ich sind schon seit den 1980ern Freunde. Wir kannten uns vom Störte. Kick Joneses spielte irgendwann Mitte der 1990er in Neumünster, Support Turbostaat. Olaf war auch da. Wir kannten Schlagzeuger Peter aus Husum. Ein toller Auftritt, wir waren beide begeistert. Was lag näher, als die Platte zusammen rauszubringen?

Wie bist du auf die Terrorgruppe gekommen?

Von Terrorgruppe haben wir ja nur das Blechdose und Fundamental Vinyl gemacht. Die CDs waren bei Destiny raus. Ich kannte Archie und Jacho von früher.

Dann warst du ja auch an den Re-Issues bzw. „best of“-Schreiben von Heresy, Ripcord und den Hard-Ons beteiligt…wie kam das?

Siehe oben/vorne, hattest du ja schon gefragt, wie es zur Zusammenarbeit mit Boss Tuneage kam.

Pascow haben ja auf dem Label vom Plastic Bomb-Fanzine Veröffentlichungen gehabt, bist du so auf sie gekommen?

Eines Tages rief Schlagzeuger Ollo an und fragte, ob ich nicht die neuen Aufnahmen hören möchte. Klar wollte ich. Wir kannten uns auch von gemeinsamen Auftritten, gerade zu der Zeit, als Bieber bei Pascow den Bass spielte.

Wie kam es, dass Love A bei Rookie gelandet sind?

Da hatte sich Jörkk auf gut Glück gemeldet. Wir kannten uns aus Saarbrücken und gemeinsam besuchten Steakknife Konzerten. Rest siehe oben.

Wie konntest du eigentlich Spermbirds und Steakknife von X-Mist freikaufen, haha….?

Steakknife waren zu der Zeit ja nicht mehr bei X-Mist, sondern bei Arne/Noisolution und wollten mal ein neues Label ausprobieren. Stoffel und Thomas waren alte Bekannte aus dem Homburger AJZ, also… Spermbirds waren seit den GUN Platten (mit Ken House) ja quasi ohne Label. Die Set An Example war auf Rogers Label erschienen, ich konnte dann die „A Columbus Feeling“ veröffentlichen. Alle anderen sind ja nur Reissues der We Bite und X-Mist Platten.

Wie kamst du zu Cargo als Vertrieb?

Tom/Flight13 war bei Cargo zu meiner Freiburger Zeit, das lag also einfach nahe.

Euer digitaler Vertrieb ist Finetunes – wie läuft es so im digitalen Bereich, geht da was oder dominieren weiterhin physische Tonträger euer Geschäft?

Das digitale Format ist ein wichtiger Bestandteil des Labels. Viele Platten wären ohne diese Einnahmen nicht mehr finanzierbar. Auf der anderen Seite ’stirbt‘ das CD-Format langsam aus und Vinyl kommt zurück.

Erinnerst du dich eigentlich, als du mit dem Trust zum ersten Mal in Berührung kamst bzw. Dolf zum ersten Mal kennenlerntest?

Das kann ich nicht genau sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn bei einem Spermbirds-Konzert im Süden zum ersten Mal getroffen habe. Ich fuhr bei den Touren oft als ‚Roadie‘ mit. Das Trust hatten wir im Walter Elf/Spermbirds ‚Bauchladen‘, den Beppo anfangs betreute. Später hab ich Dolf auch auf Wedding Tackle Konzerten in/bei Augsburg getroffen Dürfte so 1991 oder 1992 gewesen sein.

Mit der Walter Elf wart ihr ja in den 80er in einer interessanten „Zwischen den Stühlen“-Position: einerseits musikalisch eindeutig Punk und nicht der Mitte der 80er aufkommende Euro-Ami-HC, andererseits wart ihr mitten drin im Geschehen durch die personelle Verknüpfung von der Walter Elf mit den Spermbirds, die wiederum 1986 eine der ersten HC-Punk-Bands in Deutschland waren und mit denen ihr auch 1986 die legendäre „Don´t forget the fun“-Split-Single auf X-Mist veröffentlicht habt?

Das ist jetzt keine richtige Frage, aber ich denke, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Die Walter Elf war bei vielen Hardcore-Fans sicher nicht sonderlich beliebt, weil eben zu poppy, aber es kamen viele Metaller auf die Konzerte. Wir fuhren in den Anfangstagen mit zwei, drei PKW mit beiden Bands zu den Konzerten los. Die fünf Spermbirds plus Alex und ich ergaben die Walter Elf. Es spielten oft beide Bands an einem Abend.

Wie ist eigentlich der Status der Walter Elf? Ihr spielt jedes Jahresende vor 1000 Leuten in der Kammgarn in Kaiserslautern und hier und da aufs Jahr verteilt Gigs? Arbeitet ihr an neuen Stücken?

Die Walter Elf gibt es eigentlich seit 1991 nicht mehr. Wir spielen aber alle paar Jahre ‚einmalige Reunion-Konzerte‘ oder bei besonderen Anlässen (Rock n Roll Butterfahrt). Wir haben in all den Jahren nur drei neue Songs geschrieben, die auf der „Männer in Rot“ EP veröffentlicht wurden. Damit ging dann Beppos ewiger Traum in Erfüllung, dass ein Lied von ihm auf dem Lauterer Betzenberg gespielt wird.

Ich liebe ja euren Song „Spätzünder“, Anfang der 90er war der „Festival der Volxmusik“-Sampler wichtiger Soundtrack geiler Urlaube (ich bin ja viel jünger mit Jahrgang 1978). Bekommt ihr noch fett Tantiemen von dem Sampler, har har?

Da bringst du mich auf eine Idee. Im Ernst, der Sampler ist schon lange out of print und digital auch nicht erhältlich, glaube ich zumindest. Ich meine mich zu erinnern, dass es eine ‚Einmalzahlung‘ gab und ein paar Freiexemplare. Ich bekam die LP zuletzt von einem Freund geschenkt, weil ich die gar nicht mehr im Regal hatte.

Seid ihr mit der Walter Elf ein bisschen neidisch auf den Erfolg der Hosen und der Ärzte, hättet ihr gerne auch so einen Lauf gehabt? By the way, ich als alter Hosen-Fan möchte natürlich wissen, ob ihr in den 80er mal mit denen zusammengespielt habt?

Gar nicht. Wir hatten sogar mal ein Angebot von der Industrie, haben dies aber abgelehnt. Kahlschlag, die Walter Elf-Vorgängerband, haben am 12.10.1982 mit den Hosen in der „Toten Hose“ – eine zur Kneipe umfunktionierte Tankstelle – in St. Ingbert-Rohrbach gespielt, so ein Kaff im Saarland. Dazu fand nachmittags auf der Wiese dahinter ein „Freundschaftsspiel“ Hosen gegen eine Saarpfalz-Auswahl statt. Ich glaube, die Hosen waren richtig gut und wir verloren recht hoch. Spermbirds spielten 1985 im Tübinger Epplehaus mit den Hosen. Das musste ich jetzt aber in Beppos Konzertliste nachschauen.

Ich war noch nie in Kaiserslautern, wie würdest du die Stadt für einen Rookie beschreiben?

Ich antworte mal mit Songtiteln und Textschnipseln von Lauterer Bands: K-town ghost town, no punks in k-town, Bauernkaff im Pfälzerwald…

Ich danke dir für deine Zeit, irgendwelchen letzten Worte?

Ich habe zu danken und ich freue, wenn es das Trust auch in 20 Jahren noch gibt.

Interview: Jan Röhlk

Kontakt: rookierecords.de

Diskografie Rookie Records (Stand Ende August 2016):

RR 213 Kick Joneses – Unexpected Gift 2LP/2CD (10/16)

RR 212 Like A Motorcycle – High Hopes LP/CD (09/16)

RR 211 Statues on Fire – No Tomorrow LP (08/16)

RR 210 V/A – Nauwieserfest 7“ (05/16)

RR 209 Illegale Farben – Wieder raus digital Single (02/16)

RR 208 Love A – Kanten/Weder noch 7“ (01/16), sold out

RR 207 Illegale Farben – Schwarz digital Single (12/15)

RR 206 The Town Heroes – Please, everyone LP (02/16)

RR 205 Bitume – Akutisch LP (12/2016)

RR 204 Illegale Farben – s/t LP/CD (02/2016)

RR 203 V/A – Rookie Pearls #4 (11/15)

RR 202 Huck Blues – Never be dead (digital single) (11/15)

RR 201 French Touch – Encore CD (11/15)

RR 200 Schreng Schreng & La La – Echtholzstandby CD/LP (01/16)

RR 199 The Stanfields – Sunday Warships (digital Single) (09/15)

RR 198 Die Aeronauten- Schaffhausen… digital Single (09/15)

RR 197 The Stanfields – Fight Song (digital Single) (06/15)

RR 196 Sedlmeir- Melodien sind sein Leben LP/CD (10/15)

RR 195 Die Aeronauten-Heinz LP/CD (10/15)

RR 194 Die Aeronauten- Jeder ist eine Insel digital Single (07/15)

RR 193 The Stanfields – Modem Operandi (09/15)

RR 192 Steakknife – One Eyed Bomb LP/CD (09/15)

RR 191 The Sigourney Weavers – Burning Eye EP (06/15)

RR 190 Love A – Augenringe digital Single (05/15)

RR 189 Illegale Farben – Staub digital Single (05/15)

RR 188 Big John Bates-Il Barbiere digital Single (03/15)

RR 187 Puta Madre Brothers-Digo Todo Single/Video (04/15)

RR 186 Puta Madre Brothers-Amor y Basura LP (05/15)

RR 185 Big John Bates-Bestiary LP/CD (04/15)

RR 184 The Boatsmen – City Sailors digital (03/15)

RR 183 Love A – Trümmer Single & Video (03/15)

RR 182 Love A – 1000 Stühle leer Single & Video (02/15)

RR 181 Statues On Fire – Nothing’s really true 7“ (digital) (11/14)

RR 180 Love A – Jagd und Hund LP/CD (03/15)

RR 179 The Noise – s/t LP/CD (02/15)

RR 178 Koeter – Klima der Angst (digital Single) (12/14)

RR 177 Genepool – Giants (digital Single) (12/14)

RR 176 Hyphonics – Camping 7“ (03/15)

RR 175 Koeter – Caribbean Nights LP (01/15)

RR 174 The Town Heroes – Holdin‘ Up Grants (digital singel) (09/14)

RR 173 Steakknife – Songs Men Have Died For LP (12/14)

RR 172 Steakknife – God Pill LP (12/14)

RR 171 Bar – s/t LP/CD (11/14)

RR 170 The Sigourney Weavers – I’m On A Mission (Video) (08/14)

RR 169 Pascow – Im Raumanzug Video (09/14)

RR 168 Love A/Koeter Split 12“ (09/14)

RR 167 Black Sheriff – Party Killer CD (01/15)

RR 166 Hard-Ons – Peel me like a egg LP/CD (09/14)

RR 165 Monkeeman-Pressure (Video) (08/14)

RR 164 Monkeeman-Pressure (digital single) (08/14)

RR 163 Bar – Radiosingle (10/14)

RR 162 Genepool – Komplex LP (02/15)

RR 161 Loaded – Cant’t Stop Won’t Stop 7“ Single (10/14)

RR 160 Can You Can Can – Step By Step 7“ Single (10/14)

RR 159 Monkeeman – Lo-fi Against Low Lifes LP (09/14)

RR 158 The Noise – East of First 7“ (09/14)

RR 157 The Town Heroes – Sunday Movies LP (08/14)

RR 156 The Sigourney Weavers – Blockbuster LP/CD (08/14)

RR 155 Big John Bates – Black Timber Bitter Root 7“ (04/14)

RR 154 Statues On Fire – Phoenix LP (03/14)

RR 153 The Sigourney Weavers – Passenger (Video)

RR 152 Pascow – Diene der Party (Video)

RR 151 Pascow – Diene der Party Single (digital) (01/14)

RR 150 Pascow – Diene der Party LP/CD (02/14)

RR 149 The Sigourney Weavers – Passenger 7“ Single/digital (01/14)

RR 148 Bitume – Zeichen LP (01/14)

RR 147 The Fume – We make you go (Video) (10/13)

RR 146 The Stanfields-For King And Country (LP/digital) (11/13)

RR 145 The Stanfields-Invisible Hands (digital 7”) (09/13)

RR 144 HDQ – Lost in Translation LP/CD (10/13)

RR 143 Guz – Der beste Freund des Menschen CD (11/13)

RR 142 The Stanfields – Death & Taxes (digital 7”) (06/13)

RR 141 The Fume – Turn my back (Video) (05/13)

RR 140 The Stanfields – Death & Taxes LP/CD (08/13)

RR 139 Love A – Kommen und Gehen 7” (+Video) (04/13)

RR 138 Love A – Windmühlen 7” (05/13)

RR 137 Love A – Windmühlen (digital) (03/13)

RR 136 The Fume – Rock n Roll ain’t a seasonal thing LP/CD (05/13)

RR 135 Love A – Irgendwie LP/CD (04/13)

RR 134 Ninamarie – Feuer in der Nachbarschaft 12” (03/13)

RR 133 The Fume – Living For The Weekend 7” (01/13)

RR 132 Diving For Sunken Treasure – Motherfucker Jazz Bar LP/CD (02/13)

RR 131 The Bone Idles/Dangerman – Kaos Conspiracy Split LP/CD (12/12)

RR 130 Black Sheriff – Night Terrors LP/CD (11/12)

RR 129 Love A/Frau Potz – Split 7” (10/12)

RR 128 The Bottrops – Hinterhof Hits LP (11/12)

RR 127 The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra – Tainted Love 10” (10/12)

RR 126 Frau Doktor – Alte Männer 7” (11/12)

RR 125 Big John Bates – Battered Bones LP/CD (09/12)

RR 124 Bambix – Crossing… (digital) (06/12)

RR 123 Bambix – Leitmotiv (digital) (06/12)

RR 122 Pascow/Spermbirds – Split 2x 7” (06/12)

RR 121 Genepool – Undercover EP (digital) (05/12)

RR 120 City Light Thief – Music of chance 10” (05/12)

RR 119 Diving For Sunken Treasure – Raaa! CD (05/12)

RR 118 Diving For Sunken Treasure – Caravan 7” (04/12)

RR 117 Love A – Valentinstag 7” (03/12)

RR 116 Stickboy – Suc LP+CD (01/12)

RR 115 Puta Madre Bros – It’s a Long Long Way… LP/CD (03/12)

RR 114 Dumbell – Electrifying Tales LP/CD (03/12)

RR 113 Bambix-The Storytailor LP/CD (02/12)

RR 112 Aeronauten-Too Big To Fail 2-CD (02/12)

RR 111 Aeronauten – Too Big To Fail Single (digital) (10/11)

RR 110 Bungalow 7 – We are here LP+CD (11/11)

RR 109 Loaded – Forget me nots LP/CD (10/11)

RR 108 Love A – Eigentlich LP/CD (10/11)

RR 107 The Bone Idles – Beware of… 10” (08/11)

RR 106 The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra – Hinterland CD (09/11)

RR 105 Sewer Rats – Drunken Calling (digital) (07/11)

RR 104 Möfahead- Zauber der Magie LP (08/11)

RR 103 Sewer Rats – Wild At Heart LP/CD (09/11)

RR 102 Samavayo – Cosmic Knockout LP 05/11

RR 101 Sewer Rats – Rat Attack CD 04/11

RR 100 Spermbirds/Walter Elf – Don’t forget the fun! Split 7” (12/12)

RR 099 City Light Thief – Laviin LP 04/11

RR 098 Genepool – Spalter LP/CD 03/11

RR 097 GammaBlitzBoys – 1.21 Gigawatt CD 12/10

RR 096 Puta Madre Brothers – Queso Y Cojones LP/CD 01/11

RR 095 Big John Bates – Bad Pussy 7” 10/10

RR 094 Knucklebone Oscar – Welcome to Trash Vegas CD 12/10

RR 093 Bitume – Lolch LP 11/10

RR 092 Pascow – Alles muss kaputt sein LP/CD 10/10

RR 091 Spermbirds – Tour 7” 09/10

RR 090 Sweatmaster – Dig Up The Knife (w/ Fullsteam) LP/CD 09/10

RR 089 Frau Doktor-Grenzen der Gemütlichkeit CD 09/10

RR 088 Spermbirds-A Columbus Feeling LP/CD 09/10

RR 087 Walter Elf-Männer in Rot 7”/MCD 07/10

RR 086 The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra-Feet MCD 06/10

RR 085 I Walk The Line – Language of the lost LP/CD (w/ Fullsteam) 02/10

RR 084 No Shame – Ironing Day LP/CD (w/ Fullsteam) 02/10

RR 083 Heartbreak Stereo – Carried Through this waltz CD 03/10

RR 082 Die Aeronauten – Hallo Leidenschaft CD 02/10

RR 081 The Schogettes-Move Something 7” 11/09

RR 080 The Schogettes-Chin Up 7” 11/09

RR 079 Steakknife-Parallel Universe of the Dead PicLP 11/09

RR 078 Genepool-Lauf! Lauf! LP/CD 01/2010

RR 077 V/A-Die Verhältnisse rocken CD 11/09

RR 076 Big Drill Car-A never ending endeavour 2LP/CD (w/ Boss Tuneage) 09/09

RR 075 El Fupa-Grande CD 08/09

RR 074 The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra-Grown CD 09/09

RR 073 Biestig-Nebenan LP/CD 09/09

RR 072 Southport-Armchair Supporters LP/CD (w/ Boss Tuneage) 06/09

RR 071 The Bottrops-Entertainment Overkill LP 04/09

RR 070 Big John Bates-Bangtown CD 05/09

RR 069 Duncan Redmonds-Bubble & Squeak LP/CD (w/ Boss Tuneage) 03/09

RR 068 Heartbreak Stereo-Inspiration CD 03/09

RR 067 Hard-Ons-Suck & Swallow (w/ Boss Tuneage) CD 03/09

RR 066 Alias Caylon-Follow The Feeder LP/CD 02/09

RR 065 Kick Joneses-True Freaks Union LP/CD 03/09

RR 064 Walter Elf-Oh hängt sie auf! CD 12/08

RR 063 I Walk The Line-Desolation street col. LP 11/08

RR 062 Knucklebone Oscar-Back from the jungle PLP/CD 10/08

RR 061 Interstate 5-Erklärton CD 09/08

RR 060 The Pleasure-Sorry Ingo MCD 09/08

RR 059 Earthbend-Harmonia 2xLP/CD 08/08

RR 058 The Pleasure-Travel inside CD 11/08

RR 057 Monkeeman-Life in the back seat CD 08/08

RR 056 I Walk The Line-Black wave rising LP/CD 04/08

RR 055 Atomic-Coming up from the streets LP 04/08

RR 054 Yakuzi-Thin red line CD 03/08

RR 053 Keegan-Looking out for No.1 CD 04/08

RR 052 Blitztrumpf-s/t 7” 11/07

RR 051 Jingo de Lunch-The Independent Years (best of) CD 09/07

RR 050 Spermbirds-Me And My People 2DVD 11/07

RR 049 The Bottrops-s/t LP 05/07

RR 048 The Bottrops-Reduziert 7” 05/07

RR 047 Diego-s/t CD 06/07, sold out

RR 046 Hallo Kwitten-Gurus of Peace LP/CD 04/07

RR 045 Geld Et Nelt-Bass uff! CD 04/07

RR 044 Genepool / Pristine split 7” 04/07

RR 043 Mondo Guzzi-Little Beast CD 03/07

RR 042 Bitume-Gut im Trend LP/CD 04/07

RR 041 Spermbirds-Set an example CD (LP sold out) 03/07

RR 040 Handsome Hank & His Lonesome Boys-Live in Murmansk CD 02/07

RR 039 Steakknife-Parallel universe of the dead LP/CD 03/07 (LP sold out)

RR 038 Headcrash-Cranium CD 12/06

RR 037 Earthbend-Young man afraid CD 02/07

RR 036 Frau Doktor-Wer mich leiden kann kommt mit PicLP/CD 10/06, sold out

RR 035 Yakuzi-One to all CD 09/06, sold out

RR 034 Kick Joneses-Streets full of idiots (remastered, + Bonus) CD, 08/06

RR 033 Pleasure-s/t 2CD, 08/06

RR 032 Walter Elf-Heut oder nie CD (remastered, + Bonus), 03/06

RR 031 Walter Elf-Die Angst des Tormanns (remastered) CD, 03/06

RR 030 Spermbirds-Common thread PicLP, 02/06, sold out

RR 029 Commissioner Gordon-Beim nächsten… CD, 01/06

RR 028 Spermbirds-Something to prove/nothing is easy CD (+ Bonus), 12/05

RR 027 Walter Elf-Don´t forget the fun DVD, 12/05

RR 026 Loony-The strange and certain kind CD 11/05, sold out

RR 025 Stokoe-The experiment has been a complete and utter failure CD, 11/05

RR 024 Genepool/ Spermbirds-split 7″, 9/05, sold out

RR 023 Spermbirds-Something to prove PicLP, 05/05, sold out

RR 022 Spermbirds-Eating glass CD, 5/05, sold out

RR 021 Spermbirds-Common thread CD, 5/05, sold out

RR 020 Walter Elf-Homo sapiens CD, 5/05, sold out

RR 019 Terrorgruppe-Fischertechnik 7″, 11/04, sold out

RR 018 Terrorgruppe-Fundamental LP, 2/04, sold out

RR 017 Terrorgruppe-Blechdose 2LP, 2/04, sold out

RR 016 Turbostaat-Schwan LP/CD (w/ Schiffen), 11/03

RR 015 Genepool-s/t 7“, 9/03, sold out

RR 014 Kick Joneses-Tales of discontent LP/CD, 5/03, sold out

RR 013 Walter Elf-Die Angst des Tormanns LP/CD, 12/02, sold out

RR 012 Walter Elf-Heut oder nie LP/CD, 12/02, sold out

RR 011 Stickboy-Fistosterone 7″, 12/01, sold out

RR 010 Mustang 666-Planters punch 7″, 11/01, sold out

RR 009 Duvals-Beauty LP/CD, 10/01, sold out

RR 008 Turbostaat-Flamingo LP/CD (w/ Schiffen), 5/01

RR 007A+B Spermbirds-Something to prove / Nothing is easy LP

RR 006 Jones-Gravity blues LP/CD, 12/00, sold out

RR 005 Kick Joneses-Who put the voodoo into punkrock LP/CD, 2/00, sold out

RR 004 Attention!Rookies-Spritpop 10″, 6/99, sold out

RR 003 Stereohools-Back from Japan 7″, 6/99, sold out

RR 002 Kick Joneses-Streets full of idiots LP/CD, 2/97, LP sold out

RR 001 Attention!Rookies-Cracked 10″, 4/96, sold out

