QUEST FOR RESCUE (#188, 2018)

August 20th, 2019

Posted in interview by Jan

„Ja, wir sind durch und durch Gymnasiasten-Punks. Descendents/All, The Replacements, Sensefield, 7Seconds, Bad Religion, Dag Nasty…“

Wissen Sie, es gibt so viele Bands aus den 90er, die gut waren. Manche nennen sich ja auch so, blablabla die beste HC-Punk-Band (oder die einzige) der 90er. Oft nennen solche Leute Bands aus dem gleichen Ort, aus dem sie herkamen. Jeder wie er oder sie will, schätze ich. Für mich persönlich ist es natürlich genauso gewesen, denn für mich gab es als gebürtiger Leverkusener in den 90er nichts Besseres als Quest for Resuce. Das waren, sind und werden es immer bleiben… unsere Moving-Targets-Skate-Core-Punk-Band! Ich denke, die Band ist durchaus auch überregional bekannt.

Wenn nicht, dann gebt der Band mal einen Versuch im Internet, ihr kompletter Backkatalog ist auf Audiolith Records neu aufgelegt worden (digital). Wie es mit den Rechten der physischen Tonträger aussieht, kann ich momentan nicht sagen, Carsten vom Blurr Fanzine machte die ersten zwei Platten, die dritte kam in Eigenregie raus und ist auch schon was her…

Klar, bei Leverkusen denken viele natürlich an OHL oder eventuell noch Stoßtrupp in den 80er, aber es gab auch in den 90er eine lebendige HC-Punk-Szene in der Stadt, nicht viele Bands aus der Zeit haben überlebt, zum Glück gibt es „sie“ immer noch: Quest – wie wir sagen – haben 1991 angefangen und seit eben auch nach der HC-Punk-Explosion Anfang der 90er am Ball geblieben und sie gibt es immer noch. Ok, sie spielen vielleicht nur noch einmal im Jahr live, aber das sind besondere Momente, wie ein Klassentreffen…

Ich habe Quest for Rescue schon mal fürs Trust # 124 von 2007 interviewt, sie spielten auch im AJZ Bahndamm 2008 bei unserem Trust-Redaktions-Besäufnis… jetzt hatte ich einfach Lust, mit Sänger und Gitarrist Marc nochmal zu plaudern, er spielt im Übrigen auch bei der sensationellen Ramones-auf-Kölsch-Coverband Ramönsche mit, hier unser Ergebnis.

Laut eurer Facebook-Seite sind Quest for Rescue du am Gesang und Gitarre, Klaus an der anderen Gitarre, dann Achim am Bass und Hintergrund-Gesang und natürlich Michael am Schlagzeug – gab es nie Line-up-Wechsel?

Nein, da gibt es keine Wechsel, alles beim Alten.

Was seid ihr abseits der Band, was macht ihr beruflich?

Wir sind selbstständiger Fotograf, Betriebsleiter einer Spedition, selbstständiger Radiopromoter und Pilot.

Achim hatte als Nebenprojekt ja mal Bratseth, du trittst solo auf und spielst noch bei einer Ramones-Coverband, erzähl doch mal… gibt’s es sonst noch musikalische Projekte abseits Quest for Rescue?

Solo bin ich schon lange nicht mehr aufgetreten. Das hat aber richtig Spaß gemacht. Vielleicht mache ich das bald mal wieder. Mit De Ramönsche mache ich seit drei Jahren viele Auftritte. Wir werden häufig für private Auftritte gebucht, da wir so ziemlich auf jedem Bierdeckel spielen können. Sonst spielen wir in vielen Kneipen hier in der Umgebung. Wir haben aber auch schon zwei Mal in Oberhausen gespielt. Auch dort hat man unseren Humor gleich verstanden. Denn eins ist uns wichtig, wir wollten auf keinen Fall das großartige Erbe der Ramones besudeln. Wir lieben die Musik und haben einfach einen Weg gesucht, sie anders zu interpretieren, ohne textlich allzu sehr vom Original abzuweichen. Michael und ich stecken zusätzlich noch in einer anderen Sache, die sich mit Coversongs beschäftigt. Im Moment covern wir nur Bad Religion. Das macht in erster Linie Spaß und Micha bleibt in Form.

Ihr tretet einmal im Jahr in Leverkusen auf, werdet ihr mal mehr Konzert spielen?

So regelmäßig ist das gar nicht …letztes Jahr haben wir im Dezember in Solingen und in Köln gespielt. Das war beides super. Alles daran war für uns wie früher. Die Läden waren voll, die Leute hatten Spaß, wir hatten Spaß. So muss das sein. Aber viel mehr wird es wohl nicht. Die Probetermine abzustimmen ist immer eine mittlere Katastrophe (2 x selbst und ständig, 1 x Pilot, 1 x Betriebsleiter), deshalb proben wir nur, wenn wir passende Termine für einen Auftritt haben. Das ist aber nicht viel einfacher. In der Regel reichen dann aber 4-5 Proben, um in Form zu kommen. Mehr Konzerte zu spielen, auch mal wieder außerhalb unseres Dunstkreises, macht nur mit neuen Songs Sinn, aber die sind nicht in Sicht. Da müsste man auch wieder viel mehr Zeit investieren und die ist nicht unbegrenzt verfügbar. Meine Kinder wollen auch Ihren Anteil.

Wie sieht es mit einer neuen Platte aus?

Sehr schlecht. Es gibt keine neuen Songs.

Mal ´ne Frage zu meinen drei Lieblingssongs von euch, „Seasons“, „Look at the pictures“ und „Time goes by“; weißt du noch, wie die entstanden sind?

Da fange ich mal mit „Seasons“ an. Entgegen meiner üblichen Methode, alleinemitdergitarrezuhauseschreibeicheinlied, habe ich „Seasons“ zusammen mit Achim zusammengebastelt. Wir saßen in meinem WG-Zimmer und ich hatte die Akkorde und zwei Zeilen. Der Rest kam dann beim Spielen und dauerte nicht lange. Der Feinschliff kam dann wie bei allen Songs immer erst im Proberaum zustande. Da wusste jeder gleich, was er zu tun hatte. Das war immer blindes Verständnis. Das empfinde ich bis heute als etwas Besonderes, da haben wir einfach alle super zusammengepasst. Bei den beiden anderen Songs weiß ich es nicht mehr so genau aber wenn ich alleine war, lief das immer ähnlich ab. Ich hatte Zeit, ich bleib zu Hause, ich spielte Gitarre, trank ein Bier oder zwei und dann hat sich entweder etwas ergeben oder nicht.

Den „Thema“ -Song vom ersten Demotape, „Quest for rescue“, wird der mal wieder live gespielt?

Beim nächsten Auftritt machen wir das.

Shades Apart, Bullet LaVolta, Lemonheads, Moving Targets, Hüsker Dü (gibt ja auch ´nen Cover von denen auf eurer ersten Platte), also dieser amerikanische Indie-Core bzw. Gitarren-Rock der 80er, sind das so eure damaligen Einflüsse? „Skate-Punk/HC mit fetter Emo-Kante“ sagen viele, manche sagen natürlich auch Gymnasiasten-punk..

Ja, wir sind durch und durch Gymnasiasten-Punks. Descendents/All, The Replacements, Sensefield, 7Seconds, Bad Religion, Dag Nasty…

Warum war eigentlich die Show zu eurem ersten Album in der Leverkusener Kneipe „blue“ 1995 so etwas besonders?

Oh, das müssten die Leute, die da waren, beantworten. Wir haben zumindest versucht, etwas besonders zu machen, denn wir haben das komplette „Asparagus“-Album in der korrekten Reihenfolge gespielt. Das war unser erster Longplayer mit Release-Party, die damals im blue stattfand. Uns hat es Spaß gemacht, aber die Proben waren hart. Da kamen Songs zum Vorschein, die wir 20 Jahre nicht gespielt hatten. Wir waren teilweise verzweifelt.

Wie fandet ihr die Party zum 20jährigen Jubiläum des „blue“-Schließungsdatum im Kulturausbesserungswerk Leverkusen?

Mir hat die Party gefallen. Viele bekannte Gesichter (…der ein oder andere hätte seine Deckel aus dem blue noch begleichen können). Die Organisatoren haben da viel Arbeit reingesteckt. Sollte man wiederholen.

Ich habe euch mal Open-Air in der Fußgängerzone Wiesdorf auf der Sparkasse Leverkusen-Bühne gesehen, das war mit Sicherheit euer geilster Auftritt in Leverkusen, har har – den meisten Erfolg habt ihr aber in Aurich gehabt, wie kam das alles mit Aurich, wann wart ihr das erste Mal da, warum seid ihr immer gerne wiedergekommen?

Der Auftritt in der Fußgängerzone war legendär!!! Meine Mutter hatte Tränen in den Augen (sie hatte mich bis dahin nie auf der Bühne gesehen). Aurich war in unserem Kalender immer etwas Besonderes. Unser erster Auftritt in Aurich war, glaube ich, auch einer unserer ersten fünf Auftritte überhaupt, aber so genau weiß ich das nicht mehr. Es war aber 1991. Eine Freestyle-BMX-Jam, zu der wir mit mehreren Autos voll mit Kölnern und Leverkusenern anreisten. Nachmittags gab es BMX und Bier. Abends gab es Musik und Bier. Wir haben in Aurich immer mit tollen local bands gespielt. Besonders hervorheben möchte ich hier die Bands Youth Tribe, Bandit Jazz und Tomte.

Habt ihr noch was mit Carsten vom Blurr Zine zu tun, der brachte ja damals eure erste Single raus…?

Ich habe Carsten letztens bei einem seiner Auftritte mit OIRO gesehen. War ein lustiger Abend, großartige Band.

Gibt es eine Konsens-Band, die ihr alle hasst?

Hass ist ein großes Wort und da ich die anderen jetzt nicht fragen kann… ich würde sagen, womit wir alle am wenigsten anfangen können, sind diese Euro-Dance-Sachen aus den 90er.

Anfang der 90er gab es von euch ein Cover von Agnostic Front; New York HC war ja auch mal sehr populär in Leverkusen, später habt ihr Bad Religion („We´re only gonna die“) und „Blister in the sun“ von Violent Femmes nachgespielt, spiegelt das auch eure Entwicklung wieder, also von den Musik-Interessen, hab ich Cover vergessen, da gab es doch auch noch „Sometimes good guys don´t wear white“ von Minor Threat oder?

Na ja, Entwicklung würde ich nicht sagen. Wie Agnostic Front waren wir ja nie. Aber geil fanden wir es trotzdem und warum es dann nicht mal raushauen, wenn die Stimmung stimmt. Bei „Sometimes Good Guys Don´t Wear White“ muss ich kurz klugscheißen. Das ist im Original von The Standals (wusste ich aber damals auch nicht).

Wann gibt es von euch die große DVD?

Bestimmt nie. Das was wir an Aufnahmen haben steht in Youtube. Für eine Doku sind wir zu unbekannt. DVD ist total out ;)… sagen meine Kinder.

Viele Bands von der HC-Explosion in Leverkusen Anfang der 90er sind längst Vergangenheit, ihr seid übrig geblieben, was ist euer Erfolgsgeheimnis oder habt ihr euch einfach nie gestritten, weil ihr alte Buddys von der Schule seid?

Micha und Achim kennen sich seit der Schule, Klaus und ich fuhren BMX/Skateboard, wir waren die Spinner mit der ersten Quarterramp unter der Stelzenbrücke, das ging 1985 los. Ja, wir kennen uns schon sehr lange und durch die Musik, die vielen langen Autofahrten und durchgefeierten Nächte wächst man auch irgendwie zusammen. Keiner wollte im Vordergrund stehen, wir waren schon immer eine Einheit. Das klingt vielleicht abgedroschen, aber das ist es. Wir sehen uns jetzt manchmal ein ganzes Jahr nicht und es gibt wenige Partys, wo wir uns zufällig alle über den Weg laufen, irgendeiner fehlt immer ;). Aber immer, wenn wir zusammen Musik machen, wissen wir warum wir (wenn auch selten) immer noch zusammen sind. Es gibt da eine Verbindung zwischen uns, die nicht mehr weg geht.

Interview: Jan Röhlk

Kontakt: https://de-de.facebook.com/QuestForRescue/

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.