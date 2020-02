Larkin Love aus #198, 2019

Februar 13th, 2020

Lieblings-Sexspielzeug?

„Ein unterwürfiger Mann. Ja, das Geräusch, das du gerade gehört hast, war das Knallen einer single-tail-Peitsche.“

(aus dem Netz)

„Sex ist in jeder Form gut, solange er einvernehmlich und risikobewusst ist und ein gutes Gefühl vermittelt“.

(aus unserem Gespräch)

Im Gespräch mit der Porno-Femdom-Fetish-Darstellerin LARKIN LOVE

2006 koordinierten Andrea und ich die Trust-Schwerpunkt-Ausgabe #116 zum Thema „Sex und Musik – The Sexiest Thing Is Trust“. Schon damals tauchte die Idee auf, eine Porno-Darstellerin bzw. einen Darsteller zu interviewen.

Andrea hatte ja für die Ausgabe die „Fuck for forest“-Leute interviewt (gibt’s online auf unserer Seite), also diese Skandinavier, die „Öko-Hippie-natürliche Pornos“ für den guten Zweck (der Erlös der kostenpflichtigen Online-Filme wurden an Umweltschutzorganisationen gespendet) drehen, das war cool, aber eben keine „echten“ professionellen HC-People. Aber wir bzw. ich hatte/n auch keinen Kontakt zu Gina Wild (die mich durchaus interessiert hätte), aber sie war uns/mir dann doch zu groß und außerdem nicht mehr im „biz“.

Und sowieso: diese „Schlüsselloch-sabber-lechz“-Gespräche mit Porno-Darstellerinnen bzw. Darstellern in Punk Zines waren in der Vergangenheit oft etwas peinlich, so dieses verklemmte „Knicks knacks hehehe Krankenschwester-Schuluniform-Titten!!!“-Ding (unser Akö interviewte Anfang der 90er fürs Trust eine Porno-Darstellerin, das Interview kenne ich allerdings nicht). Andererseits wollte ich aber auch kein reines intellektuelles Gespräch führen, meine Güte, am Ende geht es halt doch nur um Pornos. Irgendwas dazwischen, das war die Idee für so ein Interview, aber es fiel uns halt kein/e gute/r auch in den Trust-Kontext passender Interview-Partner/in ein und deshalb wurde die Idee vorerst beiseite gelegt.

Sasha Grey, Diedrich Diederichsen, Merrill Nisker/Peaches

Im Laufe der nächsten Jahre tauchte das Projekt aber partiell wieder in meinem Kopf auf. In Frankfurt am Main war ich 2009 bei einer Podiumsdiskussion mit Merrill Nisker, Diedrich Diederichsen und Porno-Darstellerin Sasha Grey bezüglich linke Erotik und wie die aussehen könnte. Das war interessant und auch lustig, denn ich dachte, da kommen vielleicht 40 Leute. Ich bekam Gästeliste über Diedrich (ihn interviewte ich vorher per Mail fürs Trust) und wir vereinbarten ein live-Treffen nachher vor dem Laden.

Ich rechnete jedoch nicht damit, dass der Mousonturm mit knapp 500 Besuchern ausverkauft war und die Leute waren zum Großteil wegen Sasha Grey da, die zu der Zeit, glaube ich, keine Pornos mehr drehte, zumindest stelle sie ihr neues Foto-Buch vor. Hey, vielleicht die interviewen? Aber nee, die „üblichen Verdächtigen“ wie eben Sasha Grey (sie wirkt immer so „kalt“ in ihren Videos), Belladonna (ihre Filme sind mir zu hart und brutal), Suicide Girls (nö) oder Mia Khalifa (in der Gesamtheit auch irgendwie nicht meins) pass(t)en nicht. Im Laufe der späteren Recherche gehörte es dann auch zu den eher seltsamen Forschungsergebnissen, als ich mal wissen wollte, ob die Porno-Star-Freundin von Biohazards Bassist Evan Steinfeld wirklich im Biz ist – ja, das ist bzw. war sie, allerdings wusste ich nicht, dass sie mit ihm zusammen auch Filme dreht…

The wild world of Larkin Love!

Erfreulicherweise sah ich nun vor kurzem im Netz ein Video von Larkin Love (irgendwo sah ich ihren Namen, den ich lustig fand). Sie war in so einem Cosplay/Rollenspiel-Superwoman-Kostüm verkleidet, es gab nur sie und ihren Busen zu sehen und Getalke (auf unüblichen Niveau (anfangs)) und das mit einer absolut schönen Stimme. Larkin Love sagte übrigens in einem älterem Interview: „Jeder liebt meine Titten, das versteht sich von selbst. Meine Zunge ist jedoch epischer als meine „bustline“. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann sucht nach meinen Zungenbildern, ich habe ein ganzes Nebengeschäft, das sich mit Zungenfetisch-Videos beschäftigt“.

Ja, Larkin Love hat gefärbte Haare, Tattos und auf alten Videos auch einen Nasenring, aber sie ist kein Suicide Girl. Ich schaute mir dann andere „normale“ HC-Clips von ihr an, im Anschluss recherchierte ich und fand folgende Selbstdarstellung von ihr auf reddit.com (2013), die mich überzeugte, nun doch eine Porno-Darstellerin, die in den Trust-Kontext passt, endlich gefunden zu haben:

„Larkin Love, Indie-Erwachsene-Fetisch Video-Produzentin und Schauspielerin… Ich bin eine Ein-Frau-Show, beginnend beim Drehbuchschreiben über das Filmen, Editieren und Hochladen bis hin zum Website-Management und Marketing. Ich bin völlig indie und werde nicht durch eine Agentur oder Filmgesellschaft vertreten und verdiene meinen Lebensunterhalt mit dem, was ich liebe…. Ich beschäftige mich auch mit Mainstream-Porno, Nacktmodeling und professioneller Dominanz. Im Grunde genommen tue ich das, was immer ich will. Ich kenne keine anderen Frauen in der Branche, die eine Karriere so wie ich haben“. Ich fragte noch einen alten Kontakt in die Profi-Erotik-Branche, ob er sie kennt, das nicht, aber er meinte „DIY-Porno-Frau, das passt doch zu euch“. Right said Fred!

Femdon-Queen Larkin Love

Hier noch einige Infos über Larkin Love von imdb.com (und ganz DIY ist sie nun nicht mehr, dazu mehr im Interview). Sie wurde 1985 in Boston geboren und nach dem Besuch der Washington State Uni in St. Louis startete sie mit 20 als Stripperin in Houston. Dann zog sie nach Las Vegas und später nach Los Angeles, um als Akt-, Fetisch- und Erwachsenen-Model zu arbeiten. Mittlerweile lebt und performt sie in Florida. 2010 begann sie ihre Tätigkeit als Model und ein Jahr später fing sie mit Pornos an und arbeitet auch als professionelle Domina unter dem Namen „Queen Bitch Larkin“.

Ihr könnt übrigens beruhigt sein, denn ihre Familie hat nichts gegen ihre Berufsausübung, zumindest erzählt sie das online. Sie beantwortete auf reddit.com auch total offen viele Fan-Fragen wie zum Beispiel „Ist es wahr, dass du mit einer Gurke masturbiert hast und sie dann wieder in den Kühlschrank gestellt hast?“, worauf sie replizierte „Ja, aber ich habe ein Kondom benutzt, damit du deinen Salat essen kannst. Alles gut.“ Und auf ihrer Homepage gibt sie noch folgendes zu Protokoll: „Larkin Love ist nicht dein typisches süßes vollbusiges Pornobaby…. Larkin ist eine brünette Bombe, die Fetischkleidung wie keine andere rockt: Korsetts, hautenges, glänzendes Latex, seidiges Nylon… Sie ist ein hervorragendes Beispiel für die abweichende MILF, die genau weiß, was sie will“. Achso, “for a lark” übersetzt mir DeepL mit “zum Spass”…

Larkin Love verhält sich zu feminisischen „PC“-HC-Pornos wie L7 zu Bikini Kill?!

Vielleicht kann man das wirklich so sagen: Larkin Love ist keine explizit-feministische Porno-Darstellerin, sie ist natürlich schon für progressive Positionen, aber sie ähnelt L7, weil diese natürlich auch nicht unpolitisch waren, aber ihr Primärziel lag darin, hedonistisch abzurocken. Nach Erhalt der Antworten von Larkin Love musste ich sehr lachen und mir meine eigene Dummheit und Unzulänglichkeit eingestehen.

Gewisse Fragen sollten einen Witz andeuten bzw. eine gute Vorlage (wie ich dachte) für sie sein, das hat nicht immer funktioniert, so das sie dann einige Fragen sehr ernst nahm und ziemlich scharf zurückschlägt (oder ich entblöße mich hier als Vollidiot). Ich bin halt nur interessierter Amateur in der ganzen Materie, wollte ja mein Wissen erweitern und eben mit einer echten Profi-Darstellerin sprechen, die sich irgendwie zwischen den beiden Porno-Richtungen – normale „Gonzo“-Filme vs. feministische Pornos – positioniert. Sie sieht ihre Branche natürlich ganz anders als die Intellektuellen (die nur drüber schreiben) oder die „explizit linken“ Darsteller/innen.

Im Plastic Bomb Zine gab´s mal ein interessantes Feature zu speziell feministischen Pornos, das ist weiterhin total cool, aber mein Ansatz war hier jetzt ein anderer. Jedenfalls habe ich für meinen Teil schon bei der Recherche viel gelernt (oha, es gibt eine Seite namens Boobpedia) und auch wenn dieses Interview vielleicht doch am Ende genau so wie alle anderen Gesprächen mit Porno-Darstellerinnen in Punk Fanzines geworden sein könnte, wünsche ich euch nun viel Spaß mit Miss Larkin Love!

Du magst Trip Hop, House, Trance, Synthpop, Massive Attack, Depeche Mode, Ladytron und Björk. Da wir ein HC-Punkrock-Zine sind, gefallen dir auch da Bands? Du magst die Distillers, yeah!

Du meinst so Bands wie die Distillers? Oh ja! Ich stehe sehr auf diese Gruppen.

Auf Boobpedia stand, dass du mit dem Strippen in einem Club in Texas begonnen hast, der Vinnie Paul von Pantera gehörte. Ist das wahr und war er ein netter Chef?

Soweit ich weiß war Vinnie der reiche Kerl, dem das Haus gehörte und er agierte nicht wirklich als „Boss“. Er kam von Zeit zu Zeit mit einer Entourage vorbei und brachte oft Bands mit, die er kannte und die kamen dann nach ihren Konzerten vorbei – Mötley Crue, Kill Hannah, alle möglichen. Allerdings ist der Stripclub mit Metal- und Rock-Themen ausgestattet, was wirklich selten vorkommt. Mädchen könnten Tattoos und Irokesen-Frisuren tragen und man kann zu allem tanzen, also, wozu du willst, anstelle von Popmusik. Es ist mein Lieblings-Stripclub im Land. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, dort zu arbeiten.

Bei Amazon gibt es einen Song über Sasha Grey von dir, „Sasha Grey as Wife“, wie kam das?

Ich musste jetzt selber erstmal auf Google nachschauen, um überhaupt zu verstehen, wovon du sprichst. Anscheinend gibt es eine Band namens „Sasha Grey As Wife“ und nachdem, was Google mir sagt, haben die einen Song namens „Larkin Love“ geschrieben. Ich war an der Entstehung nicht beteiligt und die haben mich auch nicht um Erlaubnis gebeten, den zu schreiben. Allerdings ist es irgendwie cool, die Kunst eines anderen mit meiner eigenen zu inspirieren.

Mia Khalifa ist vielleicht die größte Porno-Darstellerin im Moment, ich erinnere mich an ein lustiges Zitat von ihr, also, das die Leute immer etwas über ihre Tattos wissen wollen oder warum sie aus einem arabischen Land stammt und diese schmutzigen Filme macht, aber: „Niemand fragt mich nach meinen Titten und die waren wirklich teuer“. Magst du ihren Stil und ist es „normal“ für weibliche Pornostars, größere Brüste zu haben (bzw. welche machen zu lassen)?

Mia Khalifa ist sehr hübsch. Ich fürchte, ich weiß darüber hinaus nichts über sie! Ich achte nicht so sehr auf Mainstream-Porno, sondern konzentriere mich darauf, meine eigene Erotik zu kreieren. Was Pornostars mit größeren Titten betrifft, so ist das nur ein Vorurteil. Porno-Stars haben jede Art von Cup-Größe und Körperbau, es gibt viele Frauen mit kleinen Brüsten in der Branche, ältere Frauen, plus-sized Frauen, Frauen mit verschiedener Hautfarbe und jeder auch nur denkbaren Art von Frisur, die du dir vorstellen kannst. Manche haben Tattoos und andere keine, enige sind eher von kleiner Statur und manche eher hochaufeschossen usw. Es gibt nicht „die“ eine Art Porno-Stars.

Ich entdeckte dich in einem wirklich sexy Pornhub-Video, in dem du in einem Superwoman-Cosplay-Kostüm auftrittst. Du sagtest online zu Cosplay, dass „der Akt des Erschaffens und Tragens des Kostüms sexuell ist… Ich möchte mein Outfit und Make-up so genau wie möglich machen…. Ich liebe Charaktere, die „larger than life“ sind. Macht ist sexy. Gefahr ist sexy. Und vergess´ nicht die Spandex-Outfits mit der Schwerkraft, die dem Dekolleté trotzt“. Ist dieses Zitat für heute noch zutreffend? Welche anderen Cosplays hast du gemacht?

Ich liebe es, Cosplay zu spielen! Ich habe im Laufe meiner Arbeit Dutzende von Charakteren gespielt. Einige meiner beliebtesten sind Power Girl, Elvira, Sailor Mercury, Ramona Flowers und Velma Dinkley. Du kannst Hardcore-Videos davon und mehr auf meiner Website LarkinLove.com finden.

Leute, die in der Punkrock-Musikindustrie arbeiten, sagen oft, dass sie den ganzen Tag Musik hören und dann ihre Freizeit ohne Musik gestalten. Ich fand ein älteres Zitat von dir, in dem du gesagt hast, dass du in deiner Freizeit „zwischen $ 40 und $ 300 pro Monat“ für Pornos ausgibst. Du nimmst also „(Sex-)Arbeit mit nach Hause“, haha. Du hast ebenfalls gesagt, dass du in deiner Freizeit „viele Cartoons schaust, auswärts essen gehst und Freizeitsex hast, dieser Freizeitsex ist so viel anders als Sex auf dem Bildschirm. Onscreen-Sex ist wie eine Kampfkunstausstellung. Freizeitsex ist wie eine Kneipenschlägerei. Ich bevorzuge Letzteres“. Gilt das auch heute noch?

Sex in Pornos wird nicht nur aus vergnüglichen Gründen betrieben. Es wurde entwickelt, um gut auszusehen, und nicht, um sich gut zu fühlen. Das liegt daran, dass es performativ ist. Es liegt an den Kamerawinkeln. Du musst in unnatürlichen Positionen ficken und dabei sicherstellen, dass die Kamera eine gute Sicht hat. Ich mache einen tollen Blowjob auf dem Bildschirm, aber ich kann auch welche, die tausend Mal besser sind, wenn ich halt nicht sicherstellen muss, dass mein Haar perfekt sitzt bzw. aus dem Weg sein soll plus: ich halte den Schwanz des Kerls so, dass die Kamera alles sehen kann.

Du erwähntest, dass die Leute natürlich deine Brüste lieben, aber auch Fans deiner Zunge sind, guter Punkt, die hat mich echt ein wenig an die von Gene Simmons von KISS erinnert, vielleicht sollte ein Larkin Love-Auftritt in einem KISS-Videoclip passieren, haha.

Ich würde total gerne irgendwann mit Gene Simmons cosplayen. Ich denke, das wäre urkomisch.

Was sind deine Lieblingssongs beim Sex? Es gibt so viele Wörter für Sex, was ist dein Lieblingswort?

Ich sage meistens „ficken“, um Sex zu beschreiben. Warum stumpfsinnig sein? Ich ficke gerne zu Trip-Hop, zum größten Teil.

Ich mag deinen DIY-Ansatz, sehr Punkrock! Hattest du zu Beginn mit einem Manager oder einer Agentur zusammengearbeitet? Andererseits hast du ja jetzt eine Publizistin…

Ich habe am Anfang versucht, mit zwei verschiedenen Agenten zu arbeiten, einer nach dem anderen. Die sagten mir beide, sie könnten mir nicht viel Arbeit besorgen, weil ich „unverkäuflich“ sei. Sie haben mir Geld gestohlen. Sie schickten mich zu Aufnahmen, die außerhalb meiner Grenzen lagen. Sie beleidigten mich und waren sexistisch wie die Hölle. Nach diesen Erfahrungen sagte ich mir dann nur: „Verdammt, ich werde meinen eigenen VERDAMMTEN PORNOS machen.“

Ich habe jetzt eine Publizistin, denn nach sieben Jahren, in denen ich alles selbst gemacht habe, wurde mein Geschäft zu groß, um alleine damit umgehen zu können. Erika Icon von The Rub PR (aus Los Angeles, JR) hat mir geholfen, mein Geschäft auf die nächste Ebene zu hieven, wo ich es jetzt der Welt gezeigt habe und weiterhin tun werde. Und sie ist ja auch der Grund dafür, dass wir beide jetzt dieses Interview machen können!

Der Kern deines Unternehmens ist es, erotische Videos als Kundenauftrag zu machen, d.h. du redest direkt mit den Kunden, entwickelst gemeinsam mit ihnen die Skript-Idee und dann erledigst du das gesamte Filmen usw. selbst. Welche Wünsche werden dann am meisten nachgefragt ? Ich würde vermuten, dass es da auch einige seltsame gab…

Die beliebtesten Wünsche sind in der Regel „jerk-off“-Anweisungen, bei denen ich dem Zuschauer sage, wie er seinen Schwanz streicheln und wann er abspritzen soll. Ich bin auch bekannt für meine „Taboo“-Fetisch-Videos, d.h. ich spiele die Mutterfigur des Betrachters. Die Leute verlangen von mir auch viel Femdom, verbalen Missbrauch, Strap-on-Spiele, Latex etc. Meiner Meinung nach ist kein Fetisch „seltsam“. Egal was du magst, es gibt Tausende und Abertausende von anderen Menschen, die das auch mögen. Durch meine Arbeit habe ich ein besseres Verständnis für Fetische gewonnen, also bezüglich solcher, von denen ich noch nie etwas wusste und auch in Bezug auf meine eigenen, von denen ich ebenfalls vorher nichts wusste.

Könntest du uns mehr über deine „adult/fetish video producer“-Tätigkeit erzählen? Ich war noch nie so der SM-“Dominant-Style“-Fan, also habe ich nur das übliche „Wissen“, dass meistens im Beruf sehr erfolgreiche Männer Fans des „whip it good“-Stils sind, ist das wahr?

Das ist ein Vorurteil. Männer aus allen Lebensbereichen genießen Femdom. Der soziale Status hat nichts damit zu tun. Diese Annahme ist extrem classist.

Auf deinem Twitter-Account erzähltest du von deiner Tour in Großbritannien, was war da los?

Ich war mit meinem Verlobten, Alex Saint (der auch ein Adult-Darsteller ist), im Urlaub. Wir fuhren durch England und Schottland und sahen uns die Sehenswürdigkeiten an.

Du könntest jede Person (männlich, weiblich….) wählen, egal ob tot oder lebendig, mit wem würdest du gerne einen Porno-Film machen?

Einem Klon von mir selbst.

Du hast gesagt, dass du viele coole Fans „from different walks of lifes“ hast. Es sind also nicht nur die stereotypen „perversen“ alten Männer, haha. Aber du bist auch kein „Suicide Girl“, richtig, also sind deine Hauptzielgruppe eben Leute, die es ein wenig mehr mit Stil mögen, in Bezug auf das, was sie sehen und hören?

Meine „Zielgruppe“ ist jeder, der Qualitäts-Erotik mag. Nochmals, du bist von Vorurteilen gefangen und das ist einfach nicht wahr. JEDER mag Pornos. Dieses Stereotyp, das du beschreibst, das ist ein Mythos.

In deinen klasse Solo-Videos hast du diese sexy Stimme, das ist im Vergleich zu 95 Prozent der anderen Porno-Clips sehr ungewöhnlich, weil man dort so dumme Monologe vorfindet, aber du machst es eben mit dieser tollen Stimme und coolen intelligenten verbalen „approaches“….

Danke für das Kompliment.

Jenna Jamesson hat ihre Erfahrungen in der Branche – erst als Stripperin und dann als Pornostar – in einem sehr guten Buch beschrieben, hast du vor, auch ein Buch über die One-Woman-Show Larkin Love zu verfassen?

Das ist sehr wahrscheinlich. Ich habe ein buntes Leben geführt, über das es sich sicherlich zu lesen lohnt.

Du lebst in Los Angeles, ist das auch „biz-technisch“ ein guter Ort, die dortige San Fernando Valley Porno-Szene ist ja so groß?

Nein, ich wohne nicht in L.A. Ich lebe in Florida. Weniger Verkehr, billigere Immobilien, bessere Strände. Ich arbeite in 99,9 Prozent der Fälle für mich selbst und schaffe meine eigene Erotik, damit ich überall wohnen kann, wo ich will. Es ist großartig. Ich kann nach L.A. fliegen, wenn immer es nötig ist.

Deine Aussage über Sex auf dem Bildschirm, also das es „wie eine Kampfkunstausstellung“ wäre, ist sehr zutreffend im Allgemeinen! Die Dialoge und Stimmen in vielen Pornos sind auch so seltsam und es sieht wirklich wie Profi-Sport aus. Was ich an dir und ein paar anderen weiblichen Pornostars mag, ist, dass es bei dir „wirklich“ so aussieht, als ob du „real“ bzw. authentisch bist und Spaß hast. Ich weiß, dass es nur „so aussieht“, aber du weißt, was ich meine. In dem Film „Der Pate II“ fürchte ich mich immer noch vor Al Pacino als dem neuen Paten, weil er wirklich so verdammt gut und authentisch spielt, so dass man es für total echt hält.

Ich werde aus gutem Grund „adult actress“ genannt. Schauspielern ist Teil der Arbeit. Einige von uns sind besser darin als andere.

Warum ist das Vorbild für alle Frauen in der modern westlichen Zivilisation und besonders im Porno-Bereich dieser Pamela-Anderson-Stil, d.h. blond, dünn, große Brüste, ich meine, warum blond? Andererseits sind „busty“ (vollschlanke, JR) Frauen auch viel auf YouPorn, Pornhub und so weiter zu sehen und das ist gut so, denke ich. Warum mögen eigentlich 95 Prozent der Männer Frauen mit großen Brüsten, hat das mit diesem „Mutter-Milch-Brüste“-Ding zu tun ?

Das klingt so, als ob du deine eigenen Obsessionen und Wahrnehmungen beschreibst, denn nichts davon ist wahr und deshalb suchst du Informationen, um diese zu bestätigen, während du alles andere ignorierst.

Die riot-grrrls waren Anfang der 90er Jahre eine feministische Bewegung in der macho-sexistischen Punk-Szene, magst du ihre Musik und Inhalte?

Ich war in den 90er Jahren ein kleines Kind. Ich mochte Cartoons und Sandwiches mit abgeschnittener Kruste.

Es gibt wirklich eine lange Diskussion über Pornografie in der progressiven Bewegung. Einige sagen immer noch PorNO, während andere PornYES sagen, wenn die Filme mehr „feministisch“ sind. Ich mag diesen zweiten Ansatz, dann frage ich mich wiederrum, ob „100 Prozent politisch korrekter“ Sex wirklich machbar ist, es wird immer ein paar schmutzige Worte und Taten im Verlaufe des Geschehens geben, denke ich. Ist das ein Widerspruch für dich, eine undogmatische Feministin und gegen Sexismus zu sein, derweil du von Pornos lebst (die aber nicht total brutal sind (bzw. nur wenn es gewünscht wird, ha))? Ich meine, nicht alle Pornos sind so Gangbang-total-violent-abuse-shit….

Alle Pornos sind feministisch. Wiederhol´ das und spreche es mir nach: alle Pornos sind feministisch. Du verurteilst die einvernehmlichen Sexualakte eines anderen und das ist die am wenigsten feministische Haltung, die ich kenne. Du setzt das einvernehmliche Vergnügen anderer Menschen auf ein moralisches Spektrum deines eigenen Standpunkts. Du hast nicht das Recht, das zu tun. Alle Pornos sind feministisch, sogar Handlungen, die du unattraktiv findest oder die fern von Bereichen liegen, die du genießen würdest.

Ok, die letzten Fragen: in dem Buch „The big book about Pornography“ heißt es, dass fast jedes Land seine eigene Fetisch-Subkultur hat, in Deutschland ist es das „Incest-Family-and-Pissing“-Ding, in Israel gibt es eine seltsame Szene bezüglich Holocaust-Porn und in den USA scheint es eher die normale „Krankenschwester/strenge Lehrerin/Sekretärin/Polizistin/Girls gone wild beim Spring break“-Richtung zu sein, stimmt das deiner Meinung nach?

Man kann Nationen nicht durch ihre sexuellen Obsessionen verallgemeinern, weil sexuelle Haltungen nicht verallgemeinert werden können. Sich vorzustellen, dass eine Nation durch ihre Wünsche definiert werden kann, das ist gefährlich und grenzt an Rassismus. Diese Art von Denken muss aufhören.

Herzlichen Glückwunsch zum „Best Clip Artist 2018 Xbiz & Altprn“! Ist das der „Oscar des Altprn“?

Ja, ich habe zwei Preise als bester Clip Artist gewonnen, einen von Xbiz und einen von Altporn.

Was sind deine Zukunftspläne? Großes DVD-Boxset? Mehr Auftritte auf großen Porno-Messen in den USA und Europa?

Du kannst alle neuesten Nachrichten über das, was ich vorhabe, auf meinem Twitter-Account @larkinlovexxx verfolgen.

Vielen Dank für deine Zeit! Hast du Grüße an unsere Leser?

Sex ist in jeder Form gut, solange er einvernehmlich und risikobewusst ist und ein gutes Gefühl vermittelt.

Interview: Jan Röhlk

Kontakt: larkinlove.com, queenbitchlarkin.com