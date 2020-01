WASTED TIME (#138, 2009)

Januar 22nd, 2020

“I also believe in being aware of what’s going on around you, despite the new boring trend in American punk where it seems that people are encouraged to be dumb and unaware because it’s „punk“ or some shit. I encourage the trend to a certain extent though, in hopes of them all eventually being weeded out or having such short attention spans that they eventually fuck off and do something else.”

Interview mit Mark von WASTED TIME

Auf dem diesjährigen, wieder zweitägigen Pfingstfest im Juz Mannheim spielten neben Gewapend Beton aus Holland und Government Warning aus USA auch deren Kumpels Wasted Time, ebenfalls USA, Richmond, Virginia. Selbstverständlich nie gehört, wurde ich von Wasted Times rollendem Negative Approach Poison Idea Sound überwältigt. Ich finde es immer geil, wenn vier völlig normal aussehende Typen auf die Bühne gehen, ihre Amps anschließen, „1234“, dann kommt das totale Brett und noch einer halben Stunde ist Schluss und man geht Bier trinken. Wasted Time waren Mitte 2009 auf Europa-Tour und als die Band wieder zu Hause in den Staaten war, wandte ich mich an Sänger Mark zwecks Befragung…

Hi Mark, du bist der Sänger der wundervollen Band Wasted Time, ihr habt gerade eine große zweimonatige Europa-Tour von Mai bis Juni mit Government Warning hinter euch. Ich hab euch in Mannheim gesehen, dort hattest du auf der Bühne gesagt, dass es gut ist, in Deutschland zu spielen, die Biere sind größer… Gab es sonst noch Unterschiede bezüglich Touren in USA und Europa?

Wir waren nur etwas über einem Monat drüben, obwohl ich wünschte, wir wären für 2 Monate dort gewesen! Die Gastfreundschaft war wahnsinnig super, und ja, die Biere waren um einiges größer und um einiges besser, als das, was ich von zu Hause gewöhnt war. Die Zeit drüben war toll, das freie Essen, die Freigetränke, tolle Pennplätze und all das war einfach total erstaunlich und super. Ich wünschte, die Leute in den USA wären so organisiert. Die Konzerte selber waren auch sehr geil. Und die Landschaft des Kontinents ist so anders im Vergleich zu Amerika, wunderschön. Ich war zum ersten Mal in Europa und hatte wirklich – muss man so sagen – einen Kulturschock.

Flo von Trapdoor Tourz hat die ganze Tour gebucht, richtig? Wie kamt ihr in Kontakt zu ihm?

Flo hat uns seit etwas mehr als einem Jahr regelmäßig angesprochen wegen einer Europatour, schon lang bevor wir überhaupt in der Lage waren, unseren Scheiss zusammenzubekommen und es zu machen. Ich glaube, er sagte sogar was von er würde jemanden umbringen, wenn wir rüber kämen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das gemacht hat! Aber es ist okay, wenn es nicht passiert ist, ich mag ihn und er sollte nicht im Gefängnis sein. Ich habe unsere Kumpels von Brutal Knights gefragt, wie ihre Tour über Flo gelaufen ist, sie meinten, er hat das großartig alles gemacht. Deshalb war für uns klar, dass er unsere Tour bucht.

Lahme Frage, aber erinnerst du dich an bestimmte sehr gute oder sehr schlechte Konzerte auf der Tour? Vielleicht war irgendwas, Konzertorte oder Bands oder Veranstalter, wirklich herausragend?

Ehrlich gesagt: keinerlei Beschwerden! Alle Konzertorte waren großartig, der Hauptteil des Publikums war super und die Promoter haben sich darum gekümmert, dass sich um uns gekümmert wird. Meine Lieblingsband, mit denen wir auf der ganzen Tour spielten und die aus Europa kamen, waren K-Towns NIGHT FEVER. Jeder sollte sich die mal anhören, wenn euch die unbekannt sind. Es war auf jeden Fall eine großartige Erfahrung, in so unterschiedlichen Konzertlocations zu spielen, in den USA spielen wir meistens in einer Bar oder Basement Shows, die ja auch auf ihre Art und Weise völlig okay sind. Aber hier mal in einem 100 Jahre alten früheren Schulgebäude in England oder einer früheren SS Baracke in Nürnberg aufzutreten, das war wirklich mal was anders.

Ich war noch nie in Virginia, aber ich glaube, die Ostküste der Staaten hat auch sehr schöne Landstriche. Wie sieht das bei euch aus mit Konzerten, spielt ihr auch komplette US-Touren oder fliegt ihr dann immer in den Westen oder die Mitte der Staaten, um dort mehrere Konzerte zu machen. Gerade Mittelamerika muss ja echt krass sein, riesige Kornfelder und die totale Leere?

Wir haben sehr viele Ostküstentouren über die Jahre hinweg gemacht, wir waren zu unterschiedlichen Zeiten im Mittleren Westen und an der Westküste. Das hat mit unseren Scheiss-Arbeitszeiten zu tun und all dem… Mit unseren Freunden von 86 Mentality haben wir auch vor einiger Zeit mal eine paar Konzerte im Südosten von Kanada gespielt. Überall ist es echt verschieden und sehr eigen, klar, an der Westküste hast du natürlich das beste Wetter und im Midwest die langweiligsten Fahrten. Aber ich bin in Virginia geboren und auch dort aufgewachsen, insofern mag ich das schon…

Hey, ihr seid doch diesen Juni auf dem No Way Fest mit den mächtigen ZERO BOYS aufgetreten oder? Scheisse, wie war’s, waren die gut oder schlecht? Ich wäre echt gerne gekommen…

Ob du es glaubst oder nicht, die sind immer noch super! Sehr energievoll und großartiger Sound! Sie haben zwei Nächte hintereinander gespielt und wirklich all das gespielt, was du von ihnen erwartet hast, was echt geil war. Es war großartig zu sehen, wie jeder mitgesungen hat und total abgegangen ist. Ich würde sie mir auf jeden Fall wieder anschauen und kann den Leuten in Europa echt nur stark empfehlen, sie sich anzuschauen, wenn irgendeine Chance besteht.

Fuck it, nächstes Mal fliege ich rüber! Was anders. Ich vermute, ihr kommt alle aus einer Punk-HC-Tradition, hört ihr „nur“ so was, gibt ja daneben noch sehr viel zu entdecken?

Wir alle kommen auf jeden Fall vom Punk / HC, aber die meisten von uns hören sich alles mögliche an, ich glaube, Brandon ist der einzige in der Band, der wirklich nur HC-Punk hört, ha ha. Ich habe heute auf dem Weg zur Arbeit etwas von Johnny Hartmann gehört und nächste Woche gehen Mick, unser Gitarrist, und ich zu My Bloody Valentine in Richmond. Alex hört viel Rap, Zach mehr Rap Metal, du siehst, wirklich alles Mögliche…

Wenn ich über euren Bandnamen nachdenke, kommen mir direkt drei Assoziationen: Wasted Youth, der Song “Wasted life” von Stiff Little Fingers und natürlich der große Song “Wasted” von Black Flag / Circle Jerks. Gibt’s da ne Verbindung von alten Los Angeles HC zu euch und evt. auch SLF? Nee, okay, nix SLF. Auf der Bühne habt ihr euch wie die perfekte Mischung aus Poison Idea und Negative Approach angehört, aber diesen Vergleich hört ihr bestimmt oft, denke ich?

Yeah, der Vergleich mit Poison Idea/Negative Approach/SSD/etc. kommt oft – und natürlich auch zu recht. Wir nehmen unseren Einfluss von den Bands und verbinden ihn mit unserem eigenem Vibe. Unsere neue LP ist jedoch etwas dunkler, mehr ein Poison Idea Feeling, wenn ich mir von den genannten Bands eine aussuchen müsste. Poison Idea ist eine der besten Bands aller Zeiten, darauf können sich fast alle bei uns einigen.

Eigentlich kommt euer Bandname ja von einem Song auf der Last Rights EP, die erste Band von Choke von Slapshot. Wie stehst du zu dem Nebenprojekt von ihm, Stars and Stripes? Auch wenn es ein Witz sein sollte, in Europa gab’s große Kontroversen, ob Choke rechts ist…. Ich meine, ich liebe alles an frühen Material von Choke, Last Rights, natürlich Negative FX, die ersten zwei Slapshot Boston EP und LPs… kennst du die Diskussion über Stars and Stripes oder ist die neu für dich? Was denkst du dazu?

Ich denke, dass auf dem Album schon ein paar catchy songs drauf sind, sofern es nur um die Musik geht, but the lyrics are just awful! Aber vielleicht haben sie das absichtlich gemacht als Teil ihres Jokes, so whatever makes them get their laughs I suppose. The dude is a hair dresser, I would totally get him to cut my hair if it were cheap. I would choose Last Rights over all of his bands any day, though.

Ok, da habe ich nix hinzuzufügen. Eure neue Platte namens „Futility“, die ist in den Staaten auf Grave Mistake Records und in Europa auf La Familia Records? Wie kamt ihr zu den zwei Labels? Grave Mistake ist doch ein großes Label, ich sehe immer deren Anzeige im MRR, ha ha? Ihr habt auch noch auf No way Records veröffentlicht, bist du nicht auch der Labelmacher?

Well, wir haben all unsere Platten mit Alex D auf Grave Mistakte Records gemacht. Er behandelt uns super und wir machen die Veröffentlichungen lieber mit einem Freund von uns, der nebenan wohnt, das macht alles einfacher. Und: wir sind seit Beginn seines Label davon große Fans, deshalb war das super, mit ihm und dem leider nicht mehr existierendem Label Brain Grenade Records unsere erste Single 2005 zu veröffentlichen. Dank Florian kamen wir an Hate Records ran, das war im Winter 2008. Wir wollten für die Europa-Tour was spezielles raus bringen und genauso wie bei Grave Mistake waren die Meisten von uns Fans von dem Label Hate. So kam es zu der europäischen Pressung der Futility LP plus einer 12“, auf der unseren ersten zwei EPs drauf sind, die erste ist seit einiger Zeit out of print. In der Zwischenzeit wechselte er den Labelnamen in „La Familia“, was uns wiederum mit Farewell Records in Kontakt brachte. Sie haben die CD, wo alles von uns drauf ist, was wir je aufgenommen haben, für die Tour veröffentlicht. La Familia hat uns auf jeden Fall sehr geholfen auf dieser Tour, also mit den Euro-Pressungen, wir haben 100 Kopies der US-Pressung in den ersten 10 Tagen verkauft. Wäre doof gewesen, für die restliche Tour nix mehr dazu haben, ha ha. Oh yeah, Brandon, unser Schlagzeuger, betreibt No Way Records zusammen mit seiner Freundin Lauren. Wir waren auf der No Bullshit Vol 2 Kompilation, die sie 2006 herausgebracht haben. Awesome label!

Kannst du uns einen kurzen Überblick über eure Veröffentlichungen geben?

Wir haben im Sommer 2005 ein Demo veröffentlicht, von einer Session, die wir mit Vincent Burke in Hampton / Virginia gemacht haben. Wir haben 8 Songs von der gleichen Aufnahme-Session für unsere self-tilted EP genommen, die kam dann als gemeinsames Release von Grave Mistake und Brain Grenade Records im Dezember 2005 raus. Im Frühling 2006 dann ein Song – „Enemies of Common Sense“- auf der No Way Records Compilation NO BULLSHIT Vol. 2. Wir sind im Dezember 2006 wieder ins Studio gegangen bei Tim / Double O Studios, um unsere No Shore EP aufzunehmen, die kam dann den Sommer darauf auf Grave Mistake Records heraus. Da war auch unsere erste Aufnahme mit Brandon, da unser erster Schlagzeuger Jason die Band verlassen hatte, da er einen Job annahm und da zu dem Zeitpunkt auch seine wundervolle Tochter geboren wurde. Bis Februar 2009 haben wir dann nix mehr aufgenommen, bis wir dann in die Minimum wage Studios in Richmond gegangen sind, um unsere erste Platte namens FUTILITY aufzunehmen. Die kam – wie schon gesagt – gerade raus, in den US bei Grave Mistake, in Europa bei La Familia.

Richmond hat eine große Punkgeschichte, AVAIL und der ganze Scheiss…ist die Szene immer noch groß dort? Könntest du dir vorstellen, in den USA oder weltweit woanders zu leben?

Ich bin seit 5 Jahren in Richmond. Ich wuchs in einem Beachtown ca. eine Stunde im Südosten von Richmond auf. Von der lokalen Musikszene in Richmond war ich immer schon Fan, und insofern war es natürlich super, als ich dann wirklich hierher gezogen bin. Die Szene ist super, es gibt ein paar nervige Sachen, die hast du aber in jeder anderen Szene auch, aber die Konzerte sind normalerweise großartig. Es gab eine Zeit, da waren die Turnouts größer, da ist heute nicht mehr so. Aber: heute sind es die Kids, die da sein wollen, die abgehen wollen und das unterstützte ich natürlich und finde es super. Ich denke, ich könnte echt überall leben. But I definitely have a soft spot in my heart for Richmond.

Eure Labelgeschichte hab ich verstanden, danke, dass du da ins Detail gegangen bist. Du sprachst gerade von der Szene bei dir im Ort, dazu mal eine generelle Frage: in USA und Deutschland scheint es, dass die Szenen sehr getrennt sind: du hast die old school HC Leute, die Straight Edger, 77er Punks, Crust, Doom Leute (was gerade sehr populär in Deutschland wird). Für eine Band wie Wasted Time, die jetzt weder eine typische Punk- noch eine klassische Old School Band wird es da doch bestimmt schwieriger „to fit in“… oder siehst du eure Band zusammen mit anderen Combos wie Government Warning, Social Circle etc. als so eine Art new wave of American old school 1982 oder so?

I will say that most of the shows we play are directly involved in our scene I guess. Usually it’s a show booked by Brandon with bands that are what you’d imagine them to be like. Aber in Richmond hat man uns schon in ganz verschiedenen Konstellationen gesehen: wir haben Konzerte mit SE Bands gespielt und die crust/d-beat szene ist der unseren sehr nahe. Vergangenen Februar haben wir auf dem Kollapse Fest gespielt, das von den Leuten von Parasytic und Aghast veranstaltet wird. It was a crazy show for us!

Was ist HC-Punk für dich? Geht’s mehr darum, wie viele Tattos man hat, geht’s mehr um Inhalte, eine Einstellung, oder sollte es beides sein, eine Mode und eine Einstellung? Den „Way of life“ wie vegetarisch, umweltbewusst, pazifistisch, smart sein, kein Arsch sein, also im Prinzip eine Art Hippie-Mindset nur mit besserer Musik? Geht’s im NYHC mäßiges Tanzen oder mehr um Fugazis non violent Ansatz?

Na ja, HC-Punk ist das, war du daraus machst, für mich war es immer ein Outlet für Aggression und ein Mittel, über das ich neue Ideen kennenlerne, dadurch, dass ich alle möglichen Arten von Leuten kennenlerne. I also believe in being aware of what’s going on around you, despite the new boring trend in American punk where it seems that people are encouraged to be dumb and unaware because it’s „punk“ or some shit. I encourage the trend to a certain extent though, in hopes of them all eventually being weeded out or having such short attention spans that they eventually fuck off and do something else.

In einem Online-Blog-Interview mit dir war die Frage “What covers have Wasted Time ever played live?“ Poison Idea’s „Pure Hate“ and „Cult Band,“ DYS’s „Insurance Risk”. Spielt ihr inzwischen neue Covers, vielleicht „Young till I die“ von 7 Seocnds, das macht ja echt keiner, ha? Ich sah, dass ihr in der gleichen MRR-Ausagbe interviewt wurdet wie die kanadischen Teenage Head, ihr Song „Ain´t got no sense“ ist sowohl im Original als auch im Screeching Weasel-Cover total super.

Letzte Nacht haben Zach und ich uns über neue Cover unterhalten, eventuell “The Hammer” von Motörhead. Aber wenn wir proben, haben wir normalerweise nur Zeit, unsere eigenen Sachen zu spielen und vergessen zu covern, was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass wir seit Jahren die gleichen Songs covern, ha ha. Oh well…

Wow, “The hammer” ist ein super Song und Motörhead auch Teil meiner nächsten Fragen. Ich nehme mal an, die Band ist ein Hobby von euch, was arbeitet / studiert ihr nebenbei? Würdet ihr je ein Stilwechsel in Betracht ziehen, also z.B. melodischer werden, damit euch mehr Leute hören, so dass ihr vielleicht davon leben könnt? Was sind eure Ziele mit der Band? Mit Motörhead spielen?

Zach ist noch Schüler und der Rest von uns, der zur Schule gehen wollte, hat es getan und sie abgeschlossen. Wir arbeiten alle Vollzeit, Brandon arbeitet bei Vinyl Conflict Records hier in Richmond mit Lauren (der Laden beinhaltet auch No way Reocrds), Alex arbeitet im Büro, Zach in einem Skatepark, Mick verkauft Handys und ich arbeitet in einer Lagerfabrik. Diese Verpflichtungen haben es uns immer sehr schwierig gemacht, über die Jahre hinweg zu touren, deshalb haben wir es auch nie viel gemacht. Aber wir lieben es, wenn es möglich ist, und wenn wir es so machen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Wasted Time would never go the route of becoming a „big band,“ we all like our music but would never want to make a career out of it. As far as the future of Wasted Time, who knows! We like to just take it as it comes, not force anything, you know?

In dem gleichen Blog – Interview mit dir wurde die Frage gestellt (deine Antwort gefällt mir sehr!): “Is the song „LEECH“ directed at the types of people who subscribe to Profane Existence? Explain yourself… “They probably read that! In a nutshell, overnight college hipster activist kids who bought their ideas along with their track bikes and short shorts. Annoying, know-it-all 18 year old kids with little to no conviction in whatever they believe in (depending on what week it is) going out of their way to „educate“ me since we’re „all punks“ or whatever. It’s just boring, hopefully they graduate soon and make 6 figures and I can sell them health food. “ Gab’s da eine Reaktion von Profane Existence oder von anderen, hate mail?

Ha ha, es gab danach einige Kontroversen zu Hause, aber niemand sagte etwas zu mir persönlich oder schrieb mir… It’s like any other group of people, there are some who I know for a fact are willing to stand up for what they believe yet there are many more who are just going with the flow and regurgitating nonsense. The kids in Europe were completely different and had a very no bullshit attitude when it came to their politics. It seemed like they were doing it because they genuinely believed in it, and I admired that a lot. It was refreshing!

Kurze Fragen und kurze Antworten noch am Ende, bitte…Wie sieht ein glücklicher Tag für dich? Wie sieht ein trauriger Tag aus?

Ein schöner Tag ist dann, wenn ich nicht arbeiten muss und mir Platten anhören kann und vielleicht Zeit für ein gutes Buch habe. und für die Katze…ein scheissTag wäre alles, nur nicht das.

Was waren deine drei Lieblingsplatten als Teenager, was sind sie jetzt?

Gute Frage! Vor 10 Jahren, als ich 14 war, sah es so aus: Misfits – Walk Among Us, Minor Threat – Complete Discography, und NOFX – Punk in Drublic. Wenn du als Punk in Virginia Beach aufwächst, dann hörst du wirklich alle möglichen Arten von Musik! Und obwohl ich die genannten Platten noch regelmäßig höre, würde ich heute sagen, dass meine drei Favoriten eher: Poison Idea – War All the Time, Leatherface – Mush, and C.O.C. – Animosity sind…. Es kann sich jedoch jederzeit ändern, ha ha.

KISS oder AC/DC?

AC/DC, auf jeden Fall. Ich muss aber zugeben, der KISS Song „ISYL“ ist der Shit!

Papst Blue Ribbon oder Budweiser?

PBR, I’m a cheap date.

Kennst / magst / hasst du irgendeine deutsche Band (Musikrichtung egal)?

Wir spielten mit Chuck Damage, sie waren großartig! Ich habe die Leute von Short Fuse wieder getroffen, als wir drüben waren, das war cool. Sie waren auch super, als ich sie vor einigen Jahren in Richmond sah!

MRR oder Razorcake Fanzine?

MRR, good homies working there und Bruce Roehrs Kolumnen sind klasse zu lessen. Oh, und Brace Belden´s neue Kolumne ist auch immer gut.

Vielen Dank für deine Zeit, Mark. Hast du noch nen Gruß an die Leser? Hoffentlich kommen Wasted Time wieder mal vorbei, vielleicht nächstes Jahr?

Thanks to everyone who came out to our shows! Extra thanks to Jonas, Flo, Stachel, Micha, and all the squats, show spaces, and promoters that fed us, got us drunk, showed us a good time, gave us a place to play, or did other good things to us in Germany and through out Europe. Pick up the FUTILITY LP to hear some new stuff or the AND SO IT GOES LP to hear some old stuff, both available in Germany thanks to the folks at La Familia and Farewell Records. Cheers!

Interview: Jan Röhlk