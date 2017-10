Trust-Ausgaben # 1 (1986) bis # 10 (1988) jetzt als durchsuchbare PDFs online

Oktober 20th, 2017

Ihr findet ab sofort durchsuchbare PDFs von unseren Ausgaben # 1 (Sommer 1986) bis einschliesslich Ausgabe # 10 (Ende 1988) online. Klickt einfach auf Backissues hier und dann runterscrollen oder wählt hier unten im Beitrag (runterscrollen) einfach eine Ausgabe aus… have fun!

#01/07-1986

Augenzeugen Bericht über „Hippie Punk Treff“ im Duisburger Eschhaus , Fernando – Interview mit einem Punk aus Lima, Peru, Zufall oder Folge? Konzertbericht AJZ Homburg, Tu-Do Hospital Konzertbericht, Luxemburg Szenebericht, Speed-Air-Play! Hardcore-Thrash-Metal-Radioshow Schweiz Röbi, Claudio, Polen Szenebericht, Schweden Szenebericht

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#02/09-1986

Raw Power, Radio Dreyeckland , Chumbawamba, Scream, Marginal Man. Challenger Crew – Fotogeschichte

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#03/11-1986

7 Seconds, Heresy, Bruckmaier Karl Bayrischer Rundfunk, Government Issue, Augenzeugen Bericht über Fanzinertreffen im AJZ Bielefeld, Combat Not Conform

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#04/01-1987

Dunkle Tage, Bruckmaier Karl Bayrischer Rundfunk, 2. Teil , Van Hall Amsterdam, Conflict, Everything Falls Apart Fotostrecke vom Abschiedkonzert, Jello Biafra

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#05/03-1987

Final Conflict, MAXIMUMROCKNROLL, At Skateboard Party über Geschäftsgebahren Jello Biafras , Black Flag Nachruf, Lärm, Negazione

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

# 06/05-1987

Spermbirds, Big Mountain über Situation der Dineh/Navajo Indianer, The Detonators/Instigators, Capitol Punishment, Die Marx Brothers, Totgesagt leben länger über AJZ Homburg, 60’s Punk: Seeds/Standells

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#07/07-1987

Blast, Slayer, Inside Woody Allen,Bad Brains, Cólera

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#08/09-1987

Suicidal Tendencies,Motorradclub Kuhle Wampe, Maikäfer Häusle Jugendhaus Geislingen RIP, Butthole Surfers, We Bite Margit & Issi,, Pissed Boys, Japanese Vinyl Special

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

#09/11-1987

Henry Rollins, D. R. I., Social Unrest, Swans, K. G. B.

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

TRUST/MAXIMUM ROCKNROLL Split-Ausgabe „Welcome to Cruise Country“/1987

Die Split-Ausgabe beider Hefte über Fotos von europäischen Bands gibt es hier als PDF

#10/01-1988

MDC, So Much Hate, Ignition

KOMPLETTE AUSGABE ALS PDF

