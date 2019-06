The Lotus and the Artichoke – Äthiopien, Justin P. Moore

Juni 3rd, 2019

Ventil Verlag, Boppstraße 25, 55118 Mainz, www.ventil-verlag.de

Dies ist das sechste Buch in der Reihe. Auch hier beschreibt Moore seine Reisen, diesmal nach Äthiopien, wie immer aufgelockert durch ein paar Reisefotos. Die ein oder oder andere Anekdote bringt einen zum schmunzeln und man liest wie sehr er das Land und seine Kultur liebt. Wie gewohnt gibt es einen übersichtlichen Exkurs in die traditionelle Küche des Landes und ihrer Besonderheiten, Gewürze und Zutaten.

Aufgeteilt in fünf Kapitel (Brot & Snacks, Salate, scharfe Gerichte, milde Gerichte und Drinks & Desserts) werden über 70 vegane Gerichte vorgestellt, fast jedes mit einem eigenen Foto.

In Äthiopien werden viele Speisen traditionell mit Brot gegessen, das sind meist Sauerteig-Crêpes, welche Injera genannt werden. Das ist eine Besonderheit – wenn man die weglässt, bleibt aber – vorausgesetzt man kennt die anderen Bücher vom Autor – nicht viel übrig. Ob es noch ein Rezept für Spinat und Kartoffeln oder grüne Bohnen und Möhren braucht sei mal dahingestellt…. beim durchblättern stößt man zwar auf tolle Fotos von wahrscheinlich sehr leckerem Essen, aber richtig inspiriert haben die Rezepte mich jetzt nicht…..Auch diesmal, wird sich die Qualität der Gerichte erst in der Küche herausstellen – wenn überhaupt noch Zeit bleibt mal reinzublättern… da ja dort schon die anderen fünf Bücher von ihm mit insgesamt über 390 veganen Rezepten stehen….. Alles wie gewohnt und auch nicht anders erwartet, es wird nicht besser, aber eben auch nicht schlechter. Wer Interesse an der äthiopischen Küche hat, kann sich dieses Buch getrost zulegen, denn die Rezepte sind auch hier übersichtlich präsentiert, so das es auch Laien gelingen dürfte diese Gerichte nachzukochen. 160 Seiten, broschiert, 16,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3955751043

[Trust # 195 April 2019]

