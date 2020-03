The History Of Skaterock Part V: San Jose aus #102, 2003

März 28th, 2020

The History of Skaterock, Part 5: San Jose

Nachdem es keinen großen Sinn mehr macht, chronologisch weiter zu machen, teile ich die Skaterock-Geschichte jetzt auf die einzelnen lokalen Szenen oder sonstwie wichtigen Bands, Persönlichkeiten, Labels etc. auf. Den Anfang macht hierbei San Jose, dieses unüberschaubare Monster-Städtchen am Südende der Bucht von San Francisco. Dank Computerindustrie wurde aus dem Tal in dem San Jose liegt, das „Silicon Valley“. San Jose ist inzwischen die drittgrößte Stadt Kaliforniens, nach L.A. und San Diego. Die Stadt ist geprägt von einem sehr hohen Durchschnittseinkommen und damit verbunden einer sehr hohen Polizeidichte. Im Downtown-Bereich ist Skateboardfahren verboten (Inline-Skaten natürlich nicht!) und deshalb verwundert es umso mehr, dass aus dieser Stadt doch sehr viele Skate-Pros kamen und kommen. Schaut Euch mal die nebenstehende Liste an!

Mir ist keine andere Stadt bekannt, in der die Punkrockszene so stark von Skateboarding geprägt ist, wie in San Jose. Fast jede Punkband ist gleichzeitig auch eine Skateband. Eigentlich hat es keine San Jose Band zu richtigem Ansehen in der internationalen Punkszene gebracht, dafür wurden viele von ihnen zu richtigen Kultbands in Skaterkreisen, wie z.B. THE FACTION, DRUNK INJUNS oder THE ODD NUMBERS.

Die erste Skateband aus San Jose waren LOS OLVIDADOS, die ab etwa 1980 ihr Unwesen trieben. Mit von der Partie waren Mike Fox (heute Lead-Gitarre bei den DWARVES), Mike Voss, Morizen Foche (Redakteur und Photograph bei THRASHER), Chris Molerin und Ray Stevens II. Wer ihren herrlichen alten California-Punk hören will, muss sich die ersten beiden THRASHER-Tapes oder den „Not so quiet at the western front“ Sampler zulegen (auf Alternative Tentacles). Insgesamt macht das fünf veröffentlichte Songs. Zu einer eigenen Platte haben sie es leider nie gebracht, obwohl irgenwer im Internet momentan eine CD mit 13 Songs anbietet. Morizen Foche wurde von THRASHER irgendwann so um ´82 vor die Wahl gestellt, entweder das Magazin oder die Band zu machen.

MoFo entschied sich für das Magazin und stieg bei Los Olvidados aus. Hinter dem Rücken von Trasher gründete er eine neue Band, die aus exakt den selben Mitgliedern bestand wie Los Olvidados. Die DRUNK INJUNS waren geboren. Damit niemand Lunte riechen konnte, wurde das Gerücht in die Welt gestreut, die Band komme aus North Dakota. Auftritte wurden natürlich nur maskiert gespielt. Irgendwann schrieb MoFo im Thrasher Magazine auch, Drunk Injuns wären bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Eine Kultband war geboren. Musikalisch erinnern Drunk Injuns sehr stark an JOY DIVISION, sind also eher im gruftigen Bereich angesiedelt. Mike Fox spielte später auch noch bei HEMI (zusammen mit Matt Etheridge von Los Olvidados) und bei SPIDER BABY, beide auch von „A reason for living“ bekannt. Ob hier noch ein großer Bezug zum Skaten bestand weiß ich nicht.

Eine weitere Skatepunk-Legende erblickte 1982 das Licht der Welt: THE FACTION. Mit dabei u.a. Gavin O´Brien, Steve Caballero und ab 1985 auch Ray Stevens II. Nach zwei Singles, zwei 12″es und einer LP war dann 1985 auch schon wieder Schluß. Ende der Achtziger gab´s noch eine kurze Reunion mit Jeff Kendall an der Gitarre und seit 2001 sind sie in Ur-Besetzung plus Ray Stevens wieder unterwegs. Wenn ihr weiterblättert, könnt Ihr auch gleich noch ein Interview mit ihnen lesen.

Nachdem sich The Faction zum ersten Mal aufgelöst hatten, gründeten Steve Caballero und Ray Stevens die Band ODD MAN OUT, um sich musikalisch richtig austoben zu können. Die Musik ist zwar handwerklich erste Sahne, jedoch dürften viele Leute mit dieser leicht düsteren Musik ohne harte Gitarren Probleme haben. „Four thirty one“ ist aber definitiv ein Skaterock-Klassiker, der auch schon in ein oder zwei Skatevideos verbraten wurde. Am Schlagzeug saß übrigens ein gewisser Mark Gonzalez, der aber nichts mit dem Skater und Künstler aus San Francisco zu tun hat. Von dieser Band gibt es leider nur eine einzige LP.

Corey und Gavin O´Brien taten sich 1992/ 93 mit Jeff Kendall, Jeff Grosso und Ross Goodman zusammen und spielten unter dem Namen TREE. Veröffentlichungen gab es aber keine.

Eine richtig geniale Band tauchte Ende der Achtziger auf, THE ODD NUMBERS. Statt am amerikanischen Punkrock orientierten sich die drei Jungs an englischen Mod-Bands wie THE WHO oder THE JAM ohne diese aber zu kopieren. Die anfänglichen BLUES BROTHERS-mäßigen Anleihen wichen den vermehrt auftretenden Dub-Einflüssen und auch ein paar echte Punkperlen wurden ins Programm aufgenommen. Unter dieser Beschreibung kann man sich jetzt sicher gar nichts vorstellen, aber die Odd Numbers lassen sich einfach nicht beschreiben.

Sie zählen definitiv zu meinen fünf Lieblingsbands, und wenn ich sage, sie sind gut, dann sind sie das auch! Mit ihrem ersten Tape („About time“), zahlreichen 7″es und inzwischen vier kompletten Alben haben sie schon eine Menge Veröffentlichungen in aller Herren Länder. Allerdings überschneiden sich die einzelne Platten sehr stark. Richtig durchgestartet sind die Odd Numbers mit dem Auftritt in den ersten NEW DEAL Videos sowie ihrem absoluten Hit „Little Kings and queens“ im SANTA CRUZ-Video „A reason for living“. Die Band ist auch heute noch aktiv und spielt live genauso brilliant wie auf Platte, nur die Power ist noch um einiges umwerfender!

Nachdem bei ODD MAN OUT Schluß war, spielte Ray Stevens kurz bei GOODBYE GEMINI, um dann mit zwei alten Kumpels Anfang der 90er die CLAY WHEELS zu gründen und kräftigen Skatepunk zu spielen. Die Kumpels zogen irgendwann aus San Jose weg und andere Kumpels stiegen bei den Wheels ein. Die Clay Wheels sind ein guter Beweis, dass man auch heute noch Power mit Melodie verbinden kann, ohne dabei nach einer FAT WRECK Band zu klingen. Ihre aktuelle CD „Born to barge“ kommt zusammen mit dem Jason Adams Board von BLACK LABEL, und was soll ich sagen, sie rockt natürlich! Randy Burk, der Original-Drummer gründete nach seinem Ausstieg bei den Clay Wheels in San Francisco die SMALL TIME NAPOLEONS. Diese spielen Gitarrenpop, der so wunderschön ist, dass ich mich frage, wie OASIS so berühmt werden konnten.

Steve Caballero spielte Anfang/ Mitte der 90er auch noch bei SODA., einer sehr melodischen Punkband mit Frauengesang, die mich immer ein bißchen an TILT oder AVENGERS erinnern. Besonders die „Pencil fight“ MCD ist hörenswert, aber auch schwer aufzutreiben. Eine Single später stieg Steve wegen Streitigkeiten mit der Sängerin auch schon wieder aus. Die „Superhero“ CD, die die restliche Band dann noch ablieferte, ist Langeweile pur. Danach haben sie sich komplett aufgelöst.

Dann wären da noch die BONE SHAVERS, die auch in „A reason for living“ vertreten waren sowie auf dem Thrasher Tape Vol. 10. Die Clay Wheels covern ihren Hit „Sweet little San Jose“. Dann gibt´s noch DIATRIBE, die eher aus der Industrial-Ecke kommen und ebenfalls auf „A Reason for living“ verteten waren. Mit dabei Mark Gonzalez, der Drummer von Odd Man Out.

Insgesamt läßt sich zu Skaterock aus San Jose sagen, das es keinen einheitlichen San Jose Sound gibt, wie das z.B. in Oxnard oder Venice der Fall war. Jedoch ist auffällig, dass mehrere Bands etwas düsteres in ihrer Musik haben. Andererseits lassen sich die wenigstens Bands richtig gut in eine Schublade stecken.

Es gibt meines Wissens nur zwei Sampler, die ausschließlich San Jose Bands enthalten. Zum einen der „From the valley within“, auf dem aber nur The Faction als Skateband durchgehen und dann die „Do you remember Rock´n´Roll?“ Compilation auf I.M. Records, dem Label des damaligen Faction Gitarristen Adam „Bomb“ Segal, der jetzt AVD Records macht und nicht so ganz im Frieden mit den restlichen Bandmitgliedern lebt. Auf letzterem Sampler befindet sich neben The Faction als wiederum einziger Skateband noch ein Song von Steve Caballeros Solo-Projekt. Zu jener Zeit hat er öfter mal Liebeslieder mit einem 4-Spur Tonbandgerät aufgenommen, um damit die Mädchen zu beeindrucken, auf die er stand. Insgesamt wurden nur zwei dieser Songs veröffentlicht, einer auf „Do you remember Rock´n´Roll?“ und der andere auf dem vierten Thrasher Tape.

Wenn wir schon bei den Thrasher Tapes sind, auf den Nummern 1, 2, 4, 6 und vor allem 10 findet ihr auch etliche gute San Jose Skaterock-Perlen. Am besten Ihr kramt dazu nochmal BOARDSTEIN Nr. 15 raus.

Auch auf dem Soundtrack zum SANTA CRUZ Video „A reason for living“ befinden sich sehr viele San Jose Bands, was sicher daran liegt, dass Ray Stevens II diesen Soundtrack zusammengestellt hat, genauso wie das zehnte Thrasher Tape. Ob die Bands auf diesen beiden Sampler auch wirklich alle was mit Skaten zu tun hatten, bezweifle ich ein bißchen, aber das ist ja auch nicht so wichtig.

Wenn Ihr jetzt eine Art Kaufempfehlung braucht, dann würde ich Euch zur Faction Collection, zur neusten Odd Numbers CD sowie zur aktuellen Clay Wheels CD raten, wobei ich glaube, dass letztere leider nur in Verbindung mit dem Jason Adams Board erhältlich ist.

C.W.S.J.F.O. !!!

Bis zum nächsten Mal, Skate & Rock!!!

Euer Dr. Skaterock

San Jose Skaterock Discography:

CLAY WHEELS

– Keg rock! MC (819 Prod. 040; USA; 1993; 5 trx.)

– / ODD NUMBERS – split 7″ (FREAKSCENE Rec. FREAK 4; Sweden; 1996; 2 trx. from the CLAY WHEELS)

– Amsterdam MCD (819 Prod.; USA; 1999; 5 trx.)

– Born to Barge CD (BLACK LABEL; USA; 2001; 12 trx.)

DRUNK INJUNS

– Frontside grind LP (BEWARE/ Deluxe DX1206; USA; 1987; 12 trx.)

– live 10″ (BEWARE/ Deluxe DX1002; recorded 5/83 in S.F.; USA; 7 trx.)

FACTION

– Yesterday is gone 7″ (IM Rec. F 001; USA; 1983; 5 trx.)

– No hidden messages LP (IM Rec. TF-5; USA; 1983; 10 trx.)

– Corpse in disguise 7″ (IM Rec. TF 003; USA; 1984; 4 trx.)

– Dark room MLP (IM Rec. TF 004; USA; 1985; 6 trx.)

– Epitaph 12″ (MYSTIC Rec. / THRASH Rec. Mini-LP One; USA; 1986; 6 trx.)

– Mandatory U-Turn Video (CIRCLE-A Skateboards Inc. VID-2; USA; 1988; video from their 1985er USA tour)

– Collection ´82 – ´85 CD (GOLDENROD REC. GR33; USA; 1995; 28 trx.; Rerelease on BEER CITY Rec.; USA; 2001)

– Collection II (AVD Rec.)

HEMI (actually a band from San Francisco, but Mike Fox and Matt Etheridge from LOS OLVIDADOS were both playing in HEMI)

– Last northern train / Doghouse 7″ (Big Money Inc. BMI-010; USA; 1990; 2 trx.)

– Save yourself / Superconductior 7″ (WB001; USA; 1990; 2 trx.)

– Slow leak / City of the lost souls 7″ (BIG MONEY Inc. BMI-015; USA; 1991; 2 trx.)

– No Jesus / Prisoner of desire 7″ (BIG MONEY Inc. BMI-019; USA; 1991; 2 trx.)

– same LP/CD (BIG MONEY Inc. BMI-031; USA; 1990-92; 12 trx.; includes all the songs of their 7″es, except „Prisoner of desire“)

ODD MAN OUT

– same LP (BEWARE/ Deluxe DX1207; USA; 1988; 10 trx.)

ODD NUMBERS

– About time MC (819 Prod.; USA; 1990)

– Something New (819 Prod.; USA)

– From Cradle to Grave (819 Prod.; USA)

– So Many Girls 7″ (819 Prod.; USA)

– Retrofitted for today CD (819 Prod. EON CD1; USA; 1994; 12 trx.)

– The easy life / Clubbin` (A Jazz odyssey) 7″ (DETOUR Rec. DR032; UK; 1995; 2 trx.)

– / THE HI-FIVES – split 7″ (G.I. Prod. G.I.006; USA; 1995; 2 trx. by each band)

– Holiday 7″ (SIDE 1 Rec. S1-3; USA; 3 trx.)

– Jazz Cigarettes LP/CD (MUNSTER Rec. MR088; Spain; 1996; 13 trx.)

– / CLAY WHEELS – split 7″ (FREAKSCENE Rec. FREAK 4; Sweden; 1996; 1 track from the ODD NUMBERS)

– I am one / Move on up 7″ (DOLORES Rec. DOL047; Sweden; 1997; 2 trx.)

– A guide to modern living CD/PicLP (USA: 819 Prod., CD only; SWEDEN: DOLORES DOL049; CD/ PicLP; 16 trx.)

– Getting even Promo MCD (819 prod.; USA; 1998; 6 trx.)

– Thrift shoppin´/ Dee Major Tom 7″ (SESSIONS Rec. 17; USA; 1999; 2 trx.)

– About time CD (Rerelease of the „About time“ tape plus bonus-stuff)

– The trials and tribulations of … CD (COLDFRONT Rec. CF-054; USA; 2000; 13 trx.)

SODA.

– Pencil Fight MCD (BINGE Rec. BEG-9601-2; USA; 7 trx.)

– /NO USE FOR A NAME – split 7″ (SESSIONS Rec. 05; USA; 2 trx. from SODA.)

– Superhero CD (CAMELTOE Rec. CR-793 211; USA; 1997; 14 trx.)

San Jose Punk Compilations:

– Do you remember Rock´n´Roll? – A San Jose – South Bay Compilation LP (I.M. Rec. IM008; USA; 1986; 14 trx.)

Bands: The Living End, No Warning, Orange Curtain, Stikky, The Faction, Front Line, Jet Crash Miracle, Nitemare, Steve Caballer)

– From the valley within 7″ (LOST Rec. LR-1-23: USA; 1983; 8 trx.)

Bands: Grim Reality, Ribzy, The Faction, Mistaken Identity

Compilations that feature a couple of San Jose Bands:

– A reason for living Soundtrack MC (NHS/ Santa Cruz Skateboards; USA; 1990; 13 trx.)

Bands: Weirdos, Spider Baby, Sioux Nation, Penal Kennel, Big Boys, Screaming Lord Salba, The Faction, Diatribe, The Bone Shavers, Goodbye Gemini, The Odd Numbers, Bad Mutha Goose, Bl´ast!

– Thrasher Skaterock Tapes Vol. 1, 2, 4, 6 und 10 (for more informations check out Boardstein Magazine #15)