The History of Skaterock Part 7: Venice aus #114, 2005

März 28th, 2020

Posted in artikel by Jan

THE HISTORY OF SKATEROCK PART 7

VENICE

Nach Oxnard kommen wir heute zum zweiten Ort in Südkalifornien mit einer hohen Skaterock-Produktion. Die Rede ist von Venice, einem kleinen Stadtteil im Westen von L.A., zwischen Santa Monica und Marina del Rey. DOGTOWN ????

Vor circa hundert Jahren kaufte sich ein Tabak-Mogul dieses Gebiet, um darauf eine Stadt im Stile Venedigs nachzubauen und zusätzlich zwei Vergnügungs-Piers zu errichten, mit Achterbahnen und sonstigem Schnick-Schnack. Der Rad- und Fußgängerweg entlang der Küste von Venice wurde in den 70ern durch seine Bodybuilder, Straßenkünstler und –akrobaten weltberühmt. Auch das Skateboard, vor allem aber die Rollschuhe spielten hier ein große Rolle. Sehen und gesehen werden, könnte man das Motto von Venice Beach nennen. Schaut euch mal „Skateboard Madness“ an und ihr wisst wovon ich sprechen. Neben den guten alten Z-Boys ist Eric Dressen der bekannteste Skater aus Venice, der ja anfangs auch für DOGTOWN gefahren ist, bevor er dann zu SANTA CRUZ wechselte.

Tja, und in Venice wurde auch fleißig musiziert. Ich könnte jetzt hier auch was über Jim Morrison und seine Drogen-Kollegen von den DOORS schreiben, die ihre Karriere in Venice begannen, aber das interessiert euch hoffentlich genauso wenig wie mich. Deshalb machen wir gleich den Sprung in die 80er, wo der Venice Crossover vornehmlich gezeugt wurde. Auffallend ist, dass sich alle Bands vom Sound her stark ähnelten und diese seltsame Mischung aus Heavy Metal und Hardcore spielten, wie sie wirklich nur in Venice vorkam. Aber auch das Outfit war bei den meisten sehr einheitlich, was an der starken Präsenz von Gangs in Venice liegen dürfte.

Wichtigstes Erkennungsmerkmal war das Bandana, also ein Kopftuch, dazu wurden meist Hemden getragen, entweder im zackigen Knast-Stil oder Marke Holzfäller, wobei immer nur der oberste Knopf zugemacht wurde. Kniestrümpfe waren auch sehr in, genauso wie flache Vans. Angeblich müssen früher Konzerten in Venice so abgelaufen sein, dass die eine Gang links vor der Bühne stand und die andere rechts und sobald die Musik erklang trafen sich beide in der Mitte und vermöbelten sich gegenseitig. Also alles andere als ein friedliche, harmonische Szene. Der Localism unter den Skatern und v.a. Surfern war auch nicht von schlechten Eltern, was der Film „Dogtown & Z-Boys“ ganz gut demonstriert.

Einer der aktivsten Musiker war und ist mit Sicherheit Mike Muir, der Sänger von SUICIDAL TENDENCIES, die mit „Possessed to skate“ eine der Skater-Hymnen schlechthin geschrieben haben. Zu Zeiten ihres großen Erfolges in der Metal- und Crossover-Szene soll Mike angeblich seinen Bezug zur Skateszene komplett verleugnet haben. Angeblich! Und das obwohl er gleichzeitig der Bruder von Jim Muir, dem Mitgründer von DOGTOWN SKATEBOARDS ist. Die Suicidal Tendencies haben inzwischen weit über 10 Alben veröffentlicht und die nächste ist schon in Planung. Mir gefallen v.a. die älteren Sachen und davon die ruhigeren, balladenartigen Songs, wie z.B. „How will I laugh tomorrow“, da mir persönlich die härteren Sachen meist ein bisschen zu stressig und eintönig sind.

„Possessed to skate“ ist natürlich auch ein Klassiker. Bei den neueren Platten auf SUICIDAL RECORDS bauen sie auch wieder vermehrt Punk-Elemente in die Musik ein und lassen die Solos etwas in den Hintergrund treten, aber komischerweise gefällt mir das weniger, wahrscheinlich, weil´s tausend andere Bands mit gleichem Sound gibt. Zu Mike´s Knödelstimme gehört einfach ein anständiges Metal-Solo. Und das man in Venice Gitarre spielen kann, beweisen nicht nur alte IBANEZ Gitarren-Kataloge, in denen immer mindestens ein S.T.-Gitarrist abgebildet war.

LOS CYCOS haben mit dem stylishen „It´s not easy“ ein einziges Endlos-Gitarren-Solo aufgenommen, welches auf dem „Welcome to Venice“ Sampler veröffentlicht wurde und meiner Meinung nach der beste Song aus Venice ist. LOS CYCOS sind Mike Muir plus Freunde aus Venice und Umgebung, die nur 2 Songs aufnahmen, wovon der eine auf dem Sampler landete und der andere unveröffentlicht blieb. Wenn ihr „It´s not easy“ hören wollt, steht ihr vor einem ziemlich großen Problem, den die LP-Version dürfte so ziemlich die teuerste Compilation im ganzen Hardcore- und Metal-Bereich sein und auch das Tape ist seit mindestens 10 Jahren ausverkauft. Angeblich sind die Master-Bänder verschollen, so dass es auch keine Wiederveröffentlichung geben wird.

Eigentlich schade, denn auf dem Sampler sind alle wichtigen Bands aus Venice verteten und das aus einer Ära, wo der Metal-Einfluß bei allen Bands noch nicht so stark ausgeprägt war. Suicidal Tendencies nahmen „It´s not easy“ später auch für ihre „Controlled by hatred“ LP auf, schafften es aber leider nicht, dasselbe Feeling wie LOS CYCOS rüber zu bringen. Mike Muir spielte neben SUICIDAL TENDENCIES, LOS CYCOS und seinem Solo-Projekt CYCO MIKO noch in zwei weiteren Bands. Zum einen bei NO MERCY, die eine Hardcore-lastigere Version von Suicidal Tendencies darstellten. Statt seine Fistel-Stimme einzusetzen gröhlte Mike bei dieser Band, die es nur zu einer einzigen LP schaffte, welche eventuell demnächst wiederveröffentlicht wird.

Die andere Band war und ist INFECTIOUS GROOVES, die den Suicidal Sound mit Funk-Elementen verbanden, also z.B. einem geslapptem Bass. Neben den Bands von und mit Mike Muir gab es noch zwei wichtige Venice Bands: EXCEL und BEOWÜLF. Beide hatten ihre ersten Alben auf Suicidal Records. BEOWÜLF wurden oft mit MOTÖRHEAD verglichen und EXCEL waren die etwas energiegeladenere Version von den Suicidal Tendencies. Alleine ihre Version von „Message in a bottle“ rechtfertigt den Kauf von „The joke´s on you“. Das Original von POLICE ist ja schon wirklich ein Hit, aber EXCEL setzten dem noch eins drauf und benutzen dabei auch noch Double-Bass. Irgendwo hab ich auch mal gelesen, dass EXCEL die einzige Band aus Venice war, die mit dem ganzen Gang-Getue nichts zu tun gehabt hat, was definitiv ein Bonus-Punkt wäre, wenn dem wirklich so ist.

Ganz anders bei BEOWÜLF, die in ihren Texten der 1. LP der Gewalt gegenüber Mitmenschen doch recht positiv gesinnt sind, was schon leicht krank ist. Schade, denn die Musik ist auf der ersten LP echt gut. Die „Lost my head“ fällt da ein bisschen ab. Auf der B-Seite der „Homey, don´t ya know me?!!“ sind übrigens die beiden Songs vom „Welcome to Venice“ wiederveröffentlicht. Diese 7“ an sich ist eh schon deshalb lustig, weil sich LOST & FOUND direkt auf dem Cover verschrieben haben und zwar steht da „Honey“ statt „Homey“. Sehr sehr peinlich! Da hätte ich gerne mal die Gesichter der Band gesehen, als die das zum erstenmal gelesen haben.

Beide Bands hatten Mitte der 90er auch noch CDs rausgebracht und BEOWÜLF sind sogar auf Europa-Tour gewesen. Während BEOWÜLF eher so in die Hatecore-Ecke abdrifteten, entwickelten EXCEL ihren Crossover-Stil weiter und spielten ´ne Mischung aus RAGE, SHELTER und FU MANCHU. Im Innecover der „Seeking Refuge“ gibt´s übrigens noch ein nettes Tony Alva Photo. Ob es EXCEL und BEOWÜLF immer noch gibt, weiß ich nicht, sieht aber eher nicht danach aus. Die ersten beiden EXCEL Alben sind übrigens auf ROTTEN Records mit massig Bonus-Tracks wiederveröffentlicht worden.

Ansonsten gab´s in Venice noch UNCLE SLAM, die in 90ern noch mal den Sound der alten Tage aufleben ließen. Tja, und das dürfte es auch schon gewesen sein. Sicher gab und gibt es noch die ein oder andere Band, aber die wichtigsten sind hier definitiv alle erwähnt worden.

Geniesst die letzten Sonnenstrahlen des Sommers!

Bis zum Winter

Euer Dr. Skaterock

Hier noch zwei Internet-Tips für die Plattensuche:

www.suicidaltendencies.com

www.rottenrecords.com

Venice Discography:

BEOWÜLF

– same (SUICIDAL SLP-1002; 1986)

– Lost my head … LP (CAROLINE CARLP2, 1988, 12 trx.)

– Un-sentimental CD (RESTLESS 1994

– BEOWÜLF / RIGHT DIRECTION – split 7” (LOST & FOUND LF115; 1994; 2 trx. each)

– Homey, don´t ya know me?!! – 7” (LOST & FOUND LF180; 1995; 4 trx.)

– 2 cents CD

CYCO MIKO

– Lost my brain

– Schizophrenic born again problem child CD (SUICIDAL, 1999)

EXCEL

– Split image LP/ MC (SUICIDAL/ CAROLINE SLP-1004; 1987; 14 trx.; CD-Reissue on ROTTEN Records #3010-2; + 11 Bonus demo trx.)

– The joke´s on you LP/ CD (CAROLINE CARLP7; 1989; 11 trx.; CD + 1 track; CD-Reissue on ROTTEN Records #3011-2; + 5 Bonus demo trx.)

– Message in a bottle // The joke´s on you – 12” (CAROLINE 1456; 1989; 2 trx.)

– Blaze some hate // Tapping into the emotional void – 12” (CAROLINE 1459; 1989; 2 trx.)

– EXCEL / SHRINE – split 7” (MALICIOUS VINYL MV 713; 1995; 1 track each)

– Seeking refuge LP/ CD (MALICIOUS VINYL CDP 7243 8 335 1824; 1995; 9 trx. incl. the song from the split-7”)

INFECTIOUS GROOVES

– Borracho CD (SUICIDAL; 2000)

NO MERCY

– Widespread bloodshed/ love runs red LP (SUICIDAL SLP-1003; 1987; 9 trx.)

SUICIDAL TENDENCIES

– same LP/ CD (FRONTIER FLP 1011; 1983; 12 trx; CD incl. “Possessed to skate” 12”)

– Possessed to skate 7”/ 12” (VIRGIN/ CAROLINE US967; 1987; 7”: 2 trx.; 12”: 3 trx.)

– Join the Army LP/ CD (1987)

– How will I laugh tomorrow LP/ CD (1988)

– Controlled by hatred/ Feel like shit … Deja-Vu LP/ CD (EPIC EPC 4653991; 1989; 9 trx.)

– Lights, camera, revolution LP/ CD (1990)

– F.N.G. (Compilation) CD (1992)

– The art of rebellion CD (1992)

– Still cyco after all these years CD (1993)

– Suicidal for life CD (1994)

– Prime cuts (Compilation) CD (1997)

– Friends & Family/ Epic escape CD (SUICIDAL; 1997)

– Six the hard way CD (SUICIDAL; 1998)

– Freedumb CD (SUICIDAL; 1999)

– Free your soul and save my mind CD (SUICIDAL; 2000)

– Friends & Family 2 CD (SUICIDAL; 2001)

UNCLE SLAM

– Will work for food CD

– When god dies CD ( 1995

Compilation:

– Welcome to Venice LP/ MC (SUICIDAL SLP-1001; 1985; 9 trx.; featured Bands: Suicidal Tendencies (1 track), Beowülf (2), Los Cycos (1), No Mercy (2), Excel(3))