Street Art – Legendäre Künstler und ihr Visionen, Alessandra Mattanza

November 27th, 2018

Posted in bücher by Dolf

Prestel/Random House, Neumarker Str. 29, 81673 München, www.randomhouse.de

Alessandra Mattanza hat 20 der international bekanntesten (?) Street Artists, von Banksy bis Philippe Baudelocque, getroffen und interviewt. Das ist manchmal interessant, meist nicht sehr tiefgründig aber immer authentisch und sympathisch. Tolle Fotos unterschiedlichster Straßenkunst, meist gesprüht – aber nicht nur (Slinkachu) und wenig „klassische“ Graffiti. Ein paar Künstler machen zu viel Kunst für meinen Geschmack, aber es sind auch viele großartige Werke zu bestaunen. Bleibt zu hoffen das der Auswahlgrund der Autorin für die Künstler nicht ihr vermeintlicher Bekanntheitsstatus war – weil der ja nicht zwingend für Qualität bürgt. Wer Street Art liebt, wird dieses Buch lieben. Gebunden, 22 x 2,7 x 28,7 cm, 256 Seiten. 29,95 Euro (dolf)

Isbn 978-3791384474

[Trust # 192 Oktober 2018]

