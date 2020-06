Spott sei Dank! # 1

Juni 7th, 2020

Alibri Verlag, Postfach 100 361, 63739 Aschaffenburg, www.alibri.de

Schon seit einiger Zeit erscheint auf der Internetseite hpd.de (Humanistischer Pressedienst) wöchentlich eine Karikatur die sich mit Religion und Kirche, Leichtgläubigkeit und Borniertheit auseinandersetzt. Gut 50 davon sind jetzt hier in diesem Taschenbuch kompakt zusammengefasst. Mit Dorthe Landschulz, Ralf König, Piero Masztalerz, Til Mette, Oliver Ottitsch, Martin Perscheid und Jacques Tilly. Nach einer Einleitung von Ricarda Hinz geht es, meist farbig, auch schon los. Jeder Karikatur steht ein kurzer Text von Daniela Wakonigg zur Seite, der erklärt in welchem Zusammenhang die Karikatur entstanden ist und auch kurz den Hintergrund beleuchtet.

Oft sprechen die Zeichnungen für sich, dennoch ist es immer wieder gut, den Text zusätzlich zu bekommen, auch um es zeitlich besser einordnen zu können. Wie bei Karikaturbänden üblich ist es ein auf und ab an Witz und zeichnerischem können, da hier aber Leute verspottet werden, die es wirklich nicht besser verdient haben ist es eigentlich fast immer lustig, meist völlig richtig und somit lohnenswert. Am Ende werden die Künstler noch mit einer Kurzbiografie und Foto vorgestellt. Für Freunde der Karikatur und Leute die nicht gläubig sind sehr zu empfehlen, allerdings kann man auch sicher Gläubige damit „überraschen“, wenn man will. 112 Seiten, 12,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3865693129

[Trust # 201 April 2020]