SNIFFING GLUE (#142, 2010)

Es könnt´ ja sein, dass ihr vielleicht schon der Band Sniffing Glue überdrüssig seid, da sie in den letzten zwei Jahren relativ oft in den Zines präsent waren, aber verdammt, völlig zu Recht sind die präsent, da sie echt ne geile Band sind! OK, die Düsseldorfer machen erstmal nix neues und präsentieren uns den guten alten Anfang 80er US-Hardcore (also eben den HC, nix Metal, sondern Black Flag und Minor Threat und ein Hauch von New York und einen Schuss Boston) sowohl auf einigen Vinyl-Veröffentlichungen als auch live durchaus apart. Jetzt isses ja so, dass das nicht wenige machen. Die klassischen Vollpfosten HC-Band aus Belgien macht das ja auch. Und die Songs nachspielen kann ja auch fast jeder (ok, ich jetzt nicht, aber ihr wisst schon), erstmal. Na gut, aber dann reden wir mal über Bands, die HC-Songs spielen, aber diese gewisse Punk-Attitüde haben. Wie immer die sich auch manifestiert, also das man nicht diese Klischee clean cut Konzertorte bespielt. Oder die Art der Kommunikation, also das man sich diese gewisse naive zynische Punkderbheit bewahrt hat, aber eben auch das mit dem Bewusstsein von HC verbindet?

Also, die Band macht natürlich nicht nur etwas nach, was 30 Jahre her ist, sondern fügt gerade durch die rasanten Achterbahn-live-Konzerte etwas sehr eigenes zu dem Sound hinzu. Einfach unglaublich! Sänger Marcel (früher bei der Mönchengladbacher Derb-Core Band The Italian Stallion am Start) ist tatsächlich schwer zu beschreiben und natürlich kamen da auch schon wieder Neunmalkluge an und meinten, das wäre ja voll gekünstelt, wie der abgeht und deine Mutter. „Auf der Bühne echt sein“, das geht einfach nicht, insofern wäre man auch gekünstelt, wenn man echt sein will. Und überhaupt: „den“ Sound aus den 80er gibt’s ja so gar nicht, was Sänger Marcel zu Recht hier in dem Interview anmerkt. Ich meine, selbst die Bands, die unter dem Begriff Nardcore subsummiert werden, klingen ja schon völlig anders oder was verbindet jetzt genau Ill Repute mit Flower Leppards und RKL? Und psychedelische Dead Kennedys Phase der zweiten LP und die First four years von Black Flag? Oder nimm die erste Single von Bad Religion, dieses stumpfe, und vergleiche es mit den letzten u2-esquen Songs von Minor Threat? Verbindend ist eher das ähnliche „feeling“, eine mehr oder weniger undifferenzierte, rohe Wut / Angekotztheit / Angepisst. Und das konserviert ja Klassiker wie „Damaged“ oder „Six pack“ von Black Flag. Das seltsame Leben in irgendwelchen Kleinstädten und Dörfern, dieses Gefühl, nirgendwo so richtig reinzupassen –sein es die Fussballfans deiner Stadt, die lokale Feuerwehr oder eben der alternative Kifferverein links hinten in der Raucherecke… diese geistige Langweile… „TV party Tonite“!!!? „Schule, Arbeit, Kinder“. Super!!!? Punk ist der Blues der weißen Mittelstandsjugendlichen in den Suburbs der industriellen Welt, so stand es mal irgendwo. Und so lange es diese Art und Weise der gesellschaftlichen Produktion verbunden mit Landlflucht gibt, wird es auch in 300 Jahren junge Menschen geben, die die diffuse Message von SSD, Circle Jerks und all den anderen angry young men aufgreifen werden, da sie in der gleichen emotionalen Lage sind. Das Gefühl ist das gleiche, ob es jetzt in Hermosa Beach 1979 ist oder in Düsseldorf Eller 2006. Ich finde also, dass man SNIFFING GLUE anmerkt, dass sie was einiges dazu mischen zu dem Sound. Und darauf kommt´s ja an. Retro wäre ja direkt die Coverband mit dem Mike Muir Gedächnis Bandana?!

Sniffing Glue tourte durch Deutschland und plant für 2010 eine Euro-Tour, das kann man vertreten, hat die Band doch genug Records „under their belt“, wie man so schlecht im promo Journalismus schreibt. Na ja, am besten redet ihr mal selber mit den Jungs, denn wie es es sagen: „we’re always looking out for shows, so feel free to get in touch!“

Yo Marcel, Sniffing Glue, das allererste Punk-Fanzine weltweit… und eure Band Sniffing Glue ist zurzeit ja in aller Munde und in vielen Fanzines längst schon abgefeiert. Zu recht. Nachdem ich euch jetzt auch zwei-dreimal sah, will ich auch meine Glückwünsche überreichen und meinen Strauss Blumen an das Denkmal „beste aktuelle Hardcore-Punk-Bands Deutschlands ablegen“. Nervt es schon mit dem Abgefeiere?

Jau, dann erstmal danke für die Blumen! Wir freuen uns natürlich immer über positive Reaktionen auf unsere Band und somit natürlich auch übers interview mit dem TRUST! Gerade im Moment scheint’s seitens der Fanzines ne recht hohe Nachfrage nach SNIFFING GLUE zu geben, obwohl es uns ja jetzt schon ne ganze Weile gibt! Cool dass du dich trotzdem dazu entschlossen hast, ham wir ja in Frankfurt auch drüber geredet!

Genau; so wie ich das richtig in Erinnerung habe, habt ihr als Coverband von ami HC-Bands angefangen, in Düsseldorf. Heute spielt ihr ja noch Minor Threat – Screaming at a wall, Reagan Youth – New Ayrans, Black Flag – Depression, Dead Kenndys – California über alles, ich hoffe, das war vollständig? Überlegt ihr, den Ramones-Song „Now i wanna sniff some glue“ mal zu machen? Warum eigentlich kein DRI und was habt ihr früher alles gecovert?

Wie du schon angemerkt hast, hatten wir uns ursprünglich als ami-hc-Coverband geplant, was aber nich wirklich lang angehalten hat, da ruckzuck schon eigene Songs fertig gestellt wurden, haha! Boah, neben den genannten Songs hatten wir ma drauf: Adolescents – Creatures, The Lewd – Mobile home, Angry Samoans – Gas chamber, Necros – Conquest for death, Beastie Boys – Egg raid on mojo und Jerry`s Kids – Is this my world! Fehlt garantiert noch was! Den ein oder anderen könnt man sich noch ma drauf ziehen, so wie den Ramones-Song! Wär doch jeil, ey! DRI kommt bestimmt nich, dafür gibt’s bald „bodies“ von den Sex Pistols auffe Ohren!

Euer Schlagzeuger ist mit ü 30 der älteste, der Rest ist teilweise 10 Jahre jünger …ist das eher gut, weil dann „Lebenserfahrung“ mit jugendlichem Enthusiasmus gepaart werden oder kommt es zu vielen Konflikten?

Ach, das mit dem Alter spielt da eigentlich keine Rolle! Der Fanta is ja nich wirklich reifer als der Rest von uns, haha! Klar gerät man auch schon mal aneinander, gerade wenn man längere Zeit aufeinander hockt, z.B. auf Tour! Das liegt auch n bisschen daran, das wir doch schon etwas unterschiedliche Typen sind, find ich aber auch gut so! Ausgeartet isses noch nie und kann ich mir auch nich vorstellen, dass es mal passieren wird! Ist ja schließlich nix anderes als ne Klassenfahrt, nur mit Jungs! Und Mucke natürlich!

Search for Fame Records ist das Label von eurem Trommler, Fanta, auf Barfight habt ihr auch was gemacht, dem Sublabel von Per Koro und noch wo anders… Gab’s sonst noch Labelinteresse, wann kommen Dischord und Taang?

Klar ham die angefragt, aber wir sind da mittels Knebelvertrag dran gebunden, die nächsten fünf Platten bei Barfight rauszubringen! Nee Quatsch, wir sind da echt froh, das wir den Markus von PER KORO und BARFIGHT haben, der uns da echt ordentlich unterstützt! Der hat ja echt jahrelange Erfahrung und echt connections! Außerdem nen Supertyp und wir freuen uns jedes Mal, den zu sehn! Außerdem begleitet der uns ja auch schon mittlerweile seit unserer ersten LP, die ursprünglich auf PLAY TO DESTROY RECORDS erschienen ist! Brandneu ist jetzt unsere Split 7″ mit den Asis von Press Gang auf SEARCH FOR FAME raus! Das ist in erster Linie das Label vom Fanta, der noch n bisschen vom Andy und mir unterstützt wird! Sollte unbedingt von jedem ausgecheckt werden, der auf Hardcore-Punk mit Rotz und Geschwindigkeit steht und nich son modernen bollo-trendykack!

Ich habe von euch die „Suburban Suicide“ Single, die „I´m not alright“ Platte, und die neue Split mit Press Gang (wo ihr aber erheblich besser als Pressgang seid)…alles gut und schön, finde beinahe die „Suburban Suicide“ Single am geilsten, aber nix kommt an euch live heran, das ist echt ne andere Nummer… wie siehst du das?

Seh ich genau so! Für mich selber sind wir auch in erster Linie eine live-Band! Es ist schon was ganz anderes, allein im Studio oder im Proberaum zu stehen oder halt vor nem Publikum das im besten Fall genauso viel gibt, wie man selber! Ne Studioaufnahme, gerade bei so nem Sound, den wir spielen, wird niemals der Energie eines live-Konzertes gerecht! Man hat halt ne ganz andere Motivation oder Ansporn, einfach alles zu geben! Da ist’s halt echt egal, find ich, wenn´s nicht alles so sauber gespielt ist, wie bei der Aufnahme! Da will man einfach ne gute Platte aufnehmen! Wenn du aber Leute vor dir hast, die echt total ausflippen, dann passiert halt irgendwas mit dir, das einen echt nicht mehr darauf achten lässt, ob man sich jetzt selber verletzt oder man noch der nette Junge von nebenan ist! Das passiert natürlich nicht immer, aber ich glaub, das ist schon eine unserer großen stärken, den Leuten zu zeigen, das wir voll drin sind! Die merken das eh, wenn irgendwas nur aufgesetzt ist oder nur Showzwecken dient!

Verdammt, dieses eine Lied von euch, wo du so ganz schnell redest, dann wird’s schnell, dann langsam und du redest wieder ganz schnell redest und dann wird’s der Song…wie heißt der, live schon geil gefunden, wo ist der drauf??? Finde den auf den Platten nicht… spitzen Frage, ich weiß, ha ha.

Der Song heißt „Pigfight“ und ist auf unserer ersten LP „We´re sniffing glue -fuck you“! Das ist unser Statement zum Thema Polizeigewalt, unser „Bullenschweine“ sozusagen, ha ha! Der is live immer mega anstrengend für mich, weil da so wenig Zeit zum Luftholen ist! Außerdem hört´s sich wenn er viel zu schnell gespielt ist, an wie Scatman John, haha!

Ihr seid ja – kein Wunder wegen dem Coverband-Hintergrund – doch sehr amerikanisch, habt ja auch nen Roadie, ha … auch live dat Ding mit Basser Andi, der youth crew style durch die Gegend hüpft… und Marcel, du bist ja eh wie Rollins meets Darby Crash…da ich ja auf west coast hc stehe, ist mir das alles nur recht. Könnte man jetzt natürlich auch alles negativ sehen: Was würdest du sagen, wenn man euch als billige ami-Kopie bezeichnet, die einen über 30 Jahre alten Stil nachspielt?

Klar spielen wir nur nen Stil nach, das war ja auch die Intention hinter der Band, bevor wir angefangen haben! Das liegt aber nicht daran, dass wir keine eigenen Ideen haben, sondern dass wir alle diesen schnellen, dreckigen Sound lieben! Es gibt viele aktuelle Bands in der Hardcore-Punk Szene, die ihren eigenen, einzigartigen Sound haben! Die hör ich mir auch gerne an, aber wenn ich z.B. ne Black Flag-Platte auflege, dann will ich einfach ausrasten! Und dann hab ich doch lieber ne Band hinter mir, die mir den eigenen Soundtrack dazu liefert, oder? Außerdem klingen so viele Anfang 80er US-Bands doch so unterschiedlich, ich finde, da ist teilweise der kleinste gemeinsame Nenner einfach nur noch die Attitüde! Mann, in Frankfurt hab ich zwar zu dir gesagt, mir wären so Vorwürfe egal, aber etwas regt es mich doch auf! Es gibt anscheinend doch Leute in der Szene, die nur im Publikum stehen, um die jeweilige Band zu analysieren und abzuchecken, warum sie nicht „echt“ ist! Na ja, wir wollen halt einfach nur ne gute Punkband sein!

Was ist aus deiner alten Band „The Italian Stallion“ geworden? Ist das eigentlich generell der Spitzname von Silvester Stallone oder kam das, weil irgendwie sein erster „Erotikfilm“ so hieß?

Also, ob das früher echt sein Spitzname war, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber dieser Porno, in dem Stallone „mitgespielt“ hat, wurde erst nach dem Erfolg von ROCKY in THE ITALIAN STALLION umbenannt! Mit den Hengsten hatten wir jetzt nach über anderthalb Jahren nach der Auflösung noch mal ein Konzert. Das war so n einmaliges Ding speziell an Silvester in Mönchengladbach! War auch echt ne Hammershow mit unseren Freunden von Against Your Society! Wir hatten echt alle so nen bisschen Bammel davor, das, sich keiner mehr für uns interessiert und das ganze so´nen peinlicher Reinfall wird, aber letztendlich war das Gegenteil der Fall! Das Konzert war saugut besucht (natürlich auch wegen den anderen Bands) und die Leute haben sich ganz gut zerlegt, haha! Für mich war’s auf jeden Fall der beste Silvesterabend seit Jahren! Weitere Konzerte sind nicht geplant, wir machen ja jetzt in leicht veränderter Besetzung weiter! Die neue band heißt abfukk und Deutschpunk die Mission! Platte kommt Anfang des Jahres!

Du bist ja mit Choke von Slapshot der einzig mir bekannte Frisör im HC. Wie bist zu dem Beruf gekommen und wie oft hasse dat mit dem „Frisör biste? Dann biste doch bestimmt schwul“ schon gehört?

Soviel ich weiß ist der Willy von Chainbreaker und Cold War auch Friseur! Den Job mach ich mittlerweile seit über 11 Jahren und hab nen eigenen Laden in Wegberg. Drauf gekommen bin ich im Prinzip direkt durch meinen Vater, der ist auch Friseur. Zur Schulzeit hab ich mich so gar nicht für den Job interessiert, wenn es dann aber irgendwann mal um die Zukunft geht und man einen Beruf will, wo man rumlaufen kann, wie man will, ist Friseur nicht so abwegig! Da ist das irgendwie auch voll akzeptiert, etwas „anders“ zu sein! Zum Beispiel anders gekleidet, tätowiert, gepierced oder auch schwul zu sein! Ist schon witzig, auf der Straße wird man doof angeglotzt oder belächelt, aber “ mein Friseur ist voll tätowiert“ oder „mein Friseur ist schwul“ erzählt man sich ganz stolz beim Discobesuch! Ich will ja nix unterstellen, aber ich glaub, der Choke hätte wahrscheinlich ein größeres Problem mit der Frage nach der Homosexualität als ich, haha! Nee, macht mir gar nix, die Frage, ist ja schließlich auch nichts Unnormales oder? Weiß auch echt nicht, wie bekackt man sein muss, um da heutzutage nich drauf klarzukommen! Ich sach nur „eins, zwo-homo!

Am Ende habe ich noch ein paar kurze Fragen an dich mit der Bitte um kurze Antworten… Bob Marley oder Peter Tosh?

Peter Tosh? Wußte gar nicht, dass der auch Solokünstler war! Ich sach BAD BRAINS !

Stromberg oder The Office?

The Office hab ich nie gesehen! Also Stromberg! Christoph Maria Herbst ist eh der Hammer!

Kiss oder AC/DC?

Auf jeden AC/DC ! Das sind noch echte Alt-Kernasis! Hab noch irgendwo diesen AC/DC-Dollar, der mal bei der live-Doppel-CD dabei war! KISS verlieren ganz klar!

Hast du nen Gruß an die Leser? ich hoffe, wir sehen uns auf dem Fanzinetreffen?

Jau, Gruß an die Leser! Sniffing Glue spielen auch 2010 noch 80er Hardcore, egal ob angesagt oder peinlich! Scheiß drauf! Seid gegen Faschos, Bullen, Sexisten und Nike-Schuhständen auf Hardcoreshows! Unterstützt die DIY-Szene und autonome Locations! Geht aufs Fanzinetreffen, da sehn wir uns!

Interview: Jan Röhlk

myspace.com/sniffinggluepunk