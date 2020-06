Rückblick auf Trust #136 – #141 aus #149, 2010

Juni 17th, 2020

Auch, wenn ich befürchte, dass mein Rückblick nur zwei Mal gelesen wird (beim Korrektur lesen von Dolf und beim Druck von Jan), hier die Ausgaben 136-141 recycled:

In den Kolumnen wollen sowohl Dolf als auch Jan gerne etwas unter die Leute bringen, Dolf sein Buch und berichtet von seinen Erfahrungen mit Verlag, Distribution und Rezensionsorganen, Jan seine Arbeitskraft und schwenkt dabei im Janschen Stil auf alle möglichen Themen von was ist Punk bin hin zum ersten sexuellen Erlebnis (dafür, dass Jan zu Beginn noch meinte, er könne nicht soo viele Inhalt liefern, wurde die Kolumne ja dann – nicht zuletzt Dank langer Zitatepassagen – umfangreich). Wenn ich das richtig überblicke, ist das die erste Ausgabe mit der Artikelreihe zum Thema Religion. Dass die nicht mehr weitergeführt wurde finde ich besonders schade. In der ersten Ausgabe gibt es einen kleinen Artikel von Stefan Kirsch, der von aktuellen in einer Live-Show als Aberglauben entlarvten Formen des Tantra und der Hypnose berichtet. Ich habe Norton befragt, was mir viel Spaß gemacht hat, Alva dann Only Crime auf Fatwreck und die Yeah Yeah Yeah (mit bestechendem Layout), Jan liefert ein langes Scheisse Minelli Interview, Michael befragt die Stuttgarter Konzertgruppe be part of the scene, not just the scenery und als eine Art Special gibt es den zweiten Teil der Tour booking Interviews.

#137 August 2009

Jan in der Kolumne (zum ersten mal) mit anderem Profilbild, aber erwähnenswert, weil lustig: im Che Guevara Stil. Lustig auch: Jans Versuch, ein Email Interview mit Lee Ving (Fear) zu führen enden mit Lees Email und den zweiten Worten: Fuck you. Das war zweifelsohne Jans kürzestes Interview ever. Besonders schön sind im Jahre 2009 Dietmars Gedanken und Erfahrungen über seine Reise in den Iran 2002. Dabei stellt er interessante Beobachtungen an. Stone liefert dieses Mal einen Text für die Religionsrubrik und analysiert, was Glauben denn in seinen Augen eigentlich sei. Insgesamt fällt auf, dass ein neues Layout Gestalt annimmt und mir gut gefällt. Egotronic, die gar nicht mein Ding sind, werden befragt, auch Zosch und die interessanten Sun O)) (was natürlich Stone übernimmt), Diedrich Diederichsen wird von Jan befragt (den hatte er ja schon in der Kolumne der 136 zitiert), was ich sehr ordentlich fand und Sound Flat Records liefern sympathische Antworten. Letztendlich schaffen es Vöetsek und No Fun At All noch ins Heft. Ganz lustig: statt der üblichen BS-Werbeanzeige gibt es dieses Mal: the joy of not being sold anything. Das könnte man auch ironisch verstehen…

#138 Oktober 2009

Vinyl kills the MP3 insdustry auf dem Cover – den Spruch mag ich noch immer sehr gern. Und: noch immer besticht das Layout. In dieser Ausgabe gibt es ein lesenswertes Platten Special, Interviews mit Propagandhi, den Stage Bottles, einen interessanten, weil aufklärerischen Bericht zu national socialist hardcore, Wasted Time werden befragt, die Montesas liefern Antworten und Cher (nein, nicht DIE, sondern ein Punk Aktivistin aus Singapore). Dolf referiert zur Länge eines Abums und lässt sich über belanglose Newsletter aus, Stone schreibt auch nochmal eine Kolumne, was mal wieder zum Nachdenken über Lohnarbeit motiviert, Jan bleibt fast Konstant (Ausnahme! haha…) bei einem Thema: Religion und auch Dietmar schreibt zum Thema. Gleich darauf wieder der nun gewohnte Text zu Religion, aus Peter Rohreggers Buch Böse Hirten, dumme Herde.

#139 Dezember 2009

Burial, Massgrave und Youth Brigade sind im Heft befragt. Dazu befragt Jan noch The Last, Dietmar widmet sich in seinen Fragen dankenswerter Weise dem Sänger der großartigen Richmond Fontain, Willy Vlautin und Kriegshög schließlich teilen sich Matze und Jan. Jan ist auch mit einer laaaangen Kolumne dabei, Urlaub, Party und Zitate kommen wie immer nicht zu kurz (ein einziges Thema zu bennen: unmöglich, hehe). Dietmar lässt sich unter anderem über die heutigen Probleme beim bewerben von Konzerten aus und Alva schreibt, wenn ich das Korrekt überblicke, ihre erste Kolumne fürs Trust. In der Religionsreihe gibt es schließlich noch mit Peter Rohreggers Buchauszügen weiter.

#140 Februar 2010

Das Titel Bild (I shot reagan) finde ich nicht sehr ansprechend, da gab es schon lockendere Cover. Dennoch: nach wie vor lässt sich das Layout sehen. Stone schreibt, weil Ende des Jahres, einen „Jahresrückblick“ der besonderen Art. Dietmar berichtet über Labelsituationen, Jan schreibt – wie immer höchst untehaltsam – über…ALLES und bei Dolf geht es um Wirtschaft, Banken und somalische Piraten – und natürlich Konsumkritik. Ein Special zu Punk und Skateboarding wird in dieser Auagabe von Jan and Andrea geliefert – umfangreich und vielseitig. Ritual, Nunslaughter, Margrudergrind und Corrosive werden in Interviews befragt, sowie auch Rev Norb. Es fällt auf, dass Jan das halbe Heft schmeißt.

#141 April 2010

Und damit komme ich zum letzten Heft meines Rückblicks. Jello Biafra mit Spinnergrimasse zieren das Cover der 141. Aber im Heft gibt es interessante Interviews von zum Beispiel Steve Ignorant, den sich Jan in London ansah. Auch Isis kommen zu Wort, wie auch Burning Love und Brujera. Die Kolumnen sind nun letztendlich auch einem neuen Layout unterzogen worden und wirken übersichtlicher. Dolf erzählt in seiner Kolumne vom Internet, sozialen Netzwerken und Kommunikationsplattformen, Stone setzt sich besonders kritisch mit Hartz-IV Lebensverhältnissen auseinander, Jans Kolumne kann nun plötzlich in ihren seitlichen Dimensionen überblickt werden und Alva berichtet von ihrer Südostasien Tour (mit ihrer Band Blockshot). Ach ja: Eric Hysteric wurde auch noch interviewt – von Joachim.

