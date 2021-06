Repression und Rebellion – Arabische Revolution – was nun? Karim El-Gawhary

Mai 27th, 2021

Der Autor ist viel als Journalist in der arabischen Welt unterwegs und das merkt man auch an seiner fundierten Analyse der Situation. Zehn Jahre ist es her das die Menschen in der arabischen Welt aufbegehrten um ihre Situation zu verbessern und endlich der Armut, Ungleichheit und Machtlosigkeit zu entkommen. Leider hat das bisher nur bedingt geklappt, beziehungsweise ist die Situation in einigen Gegenden noch schlimmer als vorher. Warum das so ist und wie es dazu kommen konnte wird hier sehr verständlich erklärt. Dabei wird vieles nur gestreift, manches wird ausgelassen, wie der palästinensisch-israelische Konflikt, da der eine ganze eigene Erzählung bräuchte.

Die Situation ist komplex, es gibt viele verschiedene Parteien und Splittergruppen die alle eigene Interessen verfolgen, dies wird von El-Gawhary nachvollziehbar erklärt. Warum die Revolution in Tunesien besser geklappt hat als in Ägypten und was die Muslimbrüder damit zu tun haben. Wie und warum der IS entstehen konnte und warum der Terror immer schneller nachwächst als er bekämpft werden kann – eben wegen der vielen Ungerechtigkeiten in der Region. Warum die „Pax Autocratica“ (Saudi Arabien, Ägypten, Arabische Emirate) mit viel Macht und Geld versucht jede Veränderung in der arabischen Welt zu verhindern (weil ihre Herrscher der festen Überzeugung sind das die Gesellschaft kein Mitspracherecht besitzt). Die Situation im Jemen und in Libyen wird beleuchtet und die komplizierte nahöstliche Gemengelage entwirrt. Es wird auch erklärt warum Europa und die USA immer noch an „ihre“ Autokraten glauben, weil sie meinen diese würden Stabilität für die Region bedeuten, das Gegenteil ist der Fall. Somit haben beide (Europa und die USA) Mitschuld an der derzeitigen Gesamtsituation und unterschätzen immer noch die demografische Zeitbombe der Region. Der Autor ist auch überzeugt, das die soziale Identität die religiöse Identität ablöst, weil die Menschen die Schnauze voll haben von den konfessionellen Strukturen. Deshalb spielt auch die Problematik des politischen Islam bei El-Gawhary nur eine untergeordnete Rolle – wenn dem so ist, wäre das natürlich sehr schön, allerdings werden andere Experten ihm da sicherlich eher widersprechen. Ob aber die Menschen die an der Macht sind, diese einfach so hergeben, steht auf einem anderen Blatt und wie man bisher sehen kann haben sie auch kein Problem damit massig Menschenleben für den Machterhalt zu opfern. Auf jeden Fall wird sich die Situation in der arabischen Welt weiter verändern, auch weil für die Scheckbuchpolitik der reichen arabischen Länder ein Ende in Sicht ist (Öl wird immer unwichtiger). Und das die Pandemie für noch mehr soziale Probleme, auch in der arabischen Welt sorgt, ist auch keine Überraschung. Die Zeichen in der Nahost-Region standen auch davor schon auf Sturm. Das Buch ist sehr erhellend und beschäftigt sich eingehend mit der Situation, so das man sich mal ein ziemlich genaues Bild von dort machen kann. Und auch wenn der Autor ob der Entschlossenheit der benachteiligten Menschen aus der Region zuversichtlich ist, das Änderungen bevorstehen, so gilt abzuwarten, ob die Mächtigen ihre Macht tatsächlich abgeben. Es wäre natürlich zu wünschen, damit die Menschen dort endlich ein Leben führen können wie sie es gerne wollen, mit weniger Armut, Ungleichheit und Ungerechtigkeit. Wenn man verstehen will was im nahen Osten geschieht, schiefläuft und warum das so ist – hier wird einem geholfen. Und da der Autor auch noch viele kleine (für die Betroffenen sehr große), menschliche, zum Teil selbst erlebte Geschichten und Schicksale, einflechtet ist es auch keine staubtrockene Analyse, sondern liest sich spannend und lehrreich zugleich. Hoffen wir das die Rebellion mit möglichst wenig Opfern die gewünschten Veränderungen herbeiführen kann, aber es wird dauern. Sehr gutes Buch, kann man empfehlen. 224 Seiten, gebunden, 24,00 Euro (dolf)

