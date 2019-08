PIEBALD (#111, 2005)

August 30th, 2019

Dieses Interview ist leider schon „etwas älter, es wurde im Juli 04 in Hannover geführt. Eigentlich ist nur noch zu sagen, dass PIEBALD tolle Platten machen, eine wirklich mitreißende Liveshow bieten und das Travis und Andrew echt nette Zeitgenossen sind. Also: geht PIEBALD Platten konsumieren.TUT ES !!!

Also stellt euch doch erstmal vor. Wer seid ihr, wo kommt ihr her und wie lang gibt es die Band schon?

Travis: Ich bin Travis ich spiele Gitarre und singe bei Piebald. Wir haben jetzt auch ein Keyboard und das spiele ich auch. Die Band gibt es jetzt ungefähr zehn Jahre und wir kommen aus Massachusetts. Andover, um genau zu sein. Luke, unser Drummer, ist aber aus Connecticut. Du bist dran, Andy.

Andrew: Hi, mein Name ist Andrew, ich spiele Bass. Ansonsten hat Travis eigentlich schon alles gesagt.

Okay, Travis, ich habe gehört du hattest eine Operation an deinen Stimmbändern. Ist deine Stimme mittlerweile völlig genesen oder gibt es noch irgendwelche Nachwirkungen?

Travis: Nein, ich hoffe, dass da keine Nachwirkungen mehr auftreten werden. Aber ich fühle mich zurzeit etwas krank und war es schon die letzten Wochen. Ich hasse aber Ärzte und möchte mich deshalb nicht untersuchen lassen. Außerdem habe ich keine Krankenversicherung. Meiner Stimme geht’s aber doch ganz gut. Double Daumen.

Daumen Hoch…

Travis: Daumen hoch? Und was habe ich gesagt. Wie sagt man „You are beautiful? „

Andrew: Das habe ich schon wieder vergessen. Ich weiß nur noch wie man „stamp„ sagt: Unisono: „Breffmark„.

Travis: Wie sagt man „You’re beautiful? „

Du bist schön.

Travis: Nein, das meinte ich nicht…

Dann vielleicht du siehst gut aus?

Travis: Ja genau, das funktioniert.

Nun zu eurer Musik: Ihr habt diesen ironischen Unterton, der oft vermuten lässt, ihr würdet es nicht zu ernst nehmen mit eurer Musik. Passiert das absichtlich oder ist das nur Zufall?

Travis: Ich würde nicht sagen, dass das Zufall ist. Ich meine, wir versuchen unsere Musik und Texte so zu schreiben, wie wir es gern hören würden. Die Leute, die sich selbst zu ernst nehmen, sind die Leute, die ich am allerwenigsten leiden kann. Ich finde, guten Sinn für Humor im Bezug auf das Leben, das Lebendigsein und einfach zu existieren zu haben ist eine gute Art zu leben. Das kommt manchmal eben auch in den Songs vor.

Was waren denn so eure bisherigen Tourerlebnisse in Europa? Hattet ihr auch Zeit zum Sightseeing oder ist das nicht so möglich?

Travis: Doch klar, ich meine die Geschichte Europas ist jahrtausende alt. Deutlich älter als die der Vereinigten Staaten. Die ganzen alten Gebäude sehen überwältigend aus und die ganzen Kulturen. Wir wissen da zwar nicht wirklich was drüber. Wir essen euer Brot und euren Käse jeden Morgen.

Andrew: Und wir mögen es!

Travis: Ich würde dafür sterben endlich wieder Cornflakes zu essen, aber das Brot hier ist echt tausendmal besser als in den USA.

Man kann auch bei uns Cornflakes kaufen…

Travis: Sie scheinen aber nicht auf den Frühstückstischen zu stehen, an denen ich sitze. Obwohl einmal stand eine Packung auf dem Tisch, die war dann aber leer. Aber zuhause werde ich sie wieder essen können.

Eure Tourerlebnisse sind sonst aber ganz gut?

Travis: Ja, auf jeden Fall.

Andrew: Wir haben eine sehr schöne Zeit hier.

Werdet ihr auch gut behandelt?

Travis: Wenn man an die Orte denkt, an die wir fahren, also die Shows, und da ist ein Haufen Leute, die wollen einfach nur die Show sehen und ein bisschen mit uns reden, dann sind die natürlich echt nett zu uns. Der Promoter und die Leute vom Club natürlich auch. Wir treffen eigentlich nie auf irgendwelche Leute, die uns nicht leiden können, wir treffen allerhöchstens auf Leute, die uns vielleicht leiden könnten.

Heute habe ich aber auch verdammt viele Leute in Maxeen T-Shirts gesehen, um die ja auch ein ganz schöner Hype veranstaltet wird. Habt ihr nicht manchmal das Gefühl, es wären mehr Leute für eure Vorband da, als für euch?

Travis: Könnte sein.

Andrew: Passiert ja immer wieder.

Travis: Kommt auch hin und wieder in den Staaten vor. Es ist ja nicht so, als würde man am nächsten Morgen aufwachen und denken: „Oh nein, es ist schon wieder passiert!“

So jetzt haben wir eine Liste mit Begriffen vorbereitet, die wir euch nennen wollen und ihr antwortet so kurz wie möglich, was euch dazu einfällt.

Okay, das erste Wort ist Weezer.

Travis: Brille. Müssen wir in nur einem Wort antworten?

Nee, ihr könnt so viel sagen, wie ihr denkt, dass nötig ist.

Andrew: Sie waren gut, ziemlich gut. Jetzt sind sie es nicht mehr.

Ihr habt ja ziemlich viele Anspielungen auf Filme, Bücher und Musik in euren Songs. Unser nächstes Wort sind eigentlich drei: Lieblingsfilme, -bücher und –platten.

Andrew: Lieblingsfilme sind „The world according to Garp„ und „Die Reifeprüfung„, Lieblingsbücher der Herr der Ringe…

Travis: Prayer for Owen Meany

Andrew: Genau und Lieblingsalben und –bands sind Spoon, Pavement, Neil Young

Travis: Verdammt, verdammt noch mal, ganz schön gute Liste.

Noch irgendwas hinzuzufügen?

Travis: Nein, das war schon ziemlich gut.

Ihr seid seelenverwandt.

Travis: Vielleicht, wir sind jeden Tag zusammen im Van, nie mehr als zehn Meter voneinander entfernt

Andrew: Wir schlafen auch nebeneinander.

Travis: Hardcore, HARDCORE

Long Nights…

Travis: Long nights, hard times.

Autos?

Travis: (schreit) Testarossa, Lamborghini!

Andrew: Mann, Ferraris sind deutlich besser als Lamborghinis.

Travis: Aber der Spoiler ist echt krass…

Andrew: Damit wird man so schnell auf der Autobahn.

Stalker?

Travis: Ich wünschte, ich hätte einen.

Andrew: Ich bin froh, dass ich keinen habe.

Bush?

Travis: Smush!

Andrew: Abfall.

Travis: Wir mussten gestern schon über den reden.

Kerry?

Andrew: Ähm, besser? Hoffentlich besser…

Travis: Besser als Bush.

Andrew: Besser als Bush.

Travis: „They are freedom-haters, we are freedom-lovers“

Drogen?

Travis: Ja, gerne.

Emo?

Travis: Shnemo.

Zahnpasta?

Travis: Zahnbürste. Dentaplus.

Freunde?

Travis: Ich bin froh, welche zu haben.

Andrew: Hilfreich.

Euer persönlicher Song für eure Grabfeier?

Travis: (singt) „Good day sunshine. Good day sunshine.“ Vielleicht ein bisschen zu fröhlich für ein Begräbnis.

Andrew: The Final Countdown.

Weltherrschaft?

Travis: Weltherrschaft? Ich hoffe irgendwann wird sie Piebald gehören.

Sport?

Andrew: Go Sox! Macht Sport. Tut es!

Hunde und Katzen?

Andrew: Verregnete Tage.

Travis: Drinnen bleiben. Gitarre spielen.

Jobs?

Travis: Ich wünschte meiner würde besser bezahlt.

Andrew: Wir können unsere Jobs nicht ab.

Groupie-Sex?

Travis: Passiert hin und wieder

Hip Hop?

Travis: (brüllt) Jay Z, Kanye West, Snoop Dogg, The Roots, Dr Dre!

Bier?

Andrew: Lecker. Wir hatten grad erst gestern zu viel davon.

Deutsches Bier?

Travis: Double Daumen! Hat mich zum Kotzen gebracht.

Irgendein Lieblingsbier?

Travis: Stell es mir auf den Tisch und trinke es. Bitburger schmeckt ganz gut. Aber ich mag ja lieber die lokalen Biere in den kleinen Flaschen. Becks findet man ja überall, so wie Budweiser in den Staaten. Die kleinen wirken so, als wären sie an einem kleinen magischen Ort von kleinen Händen erschaffen worden.

Von Humpa-Lumpas?

Travis: Ja, von diesen kleinen roten Kerlen mit den grünen Haaren und den kleinen Händen.

Tommy Tonker und die Schokoladenfabrik ist ja auch ein deutscher Film, weiß bloß niemand hier.

Naja, Britney Spears?

Travis: Tanzende Schlampe.

In Bezug auf Castingshows?

Andrew: Die Kinder lieben die. Britney Spears ist aber auch etwas komisch habt ihr das neue Video gesehen, wo sie sich ertränkt? Ich versteh das nicht.

Travis: Das ist aber auch Entertainment und keine Musik.

Andrew: Ja, sie ist eine gute Entertainerin. Sie ist die neue Madonna.

Travis: Und sie zieht sich die Klamotten aus.

Schule?

Andrew: Lehrreich.

Travis: PHD. Nennt mich Doktor.

Andrew: (lacht verächtlich) Das passt mit dem Groupie-Sex und dem Hip Hop zusammen.

Helden und Vorbilder?

Andrew: Abraham Lincoln.

Travis: Als ob irgendwer den zum Vorbild hätte.

Andrew: George Washington.

Travis: Ja, der große Held.

Andrew: Nee, ich weiß wirklich nicht.

Travis: Ich bewundere die Menschen, die Welt so wie sie ist zu verbessern. Wer immer das auch ist. Solche Leute gibt es auch immer weniger.

Deutschland?

Travis: Großartige Kultur. Ich finde es schön für einen Besuch, aber ich könnte hier nicht leben. Es ist einfach nicht mein zuhause. Aber ich hoffe, ich komme zurück, um wieder hier zu spielen.

Religion?

Travis: Ein wenig überwältigend oder unterwältigend oder was auch immer.

Europameister im Fußball?

Andrew: Griechenland

Travis: Tu das in deine Pfeife und rauch es. Ehrlich gesagt waren wir während des Finales gerade in München und das Spiel war zu Ende, als wir anfingen. Deshalb haben bestimmt viele Leute lieber Fußball geguckt.

Okay, jetzt haben wir ein paar Fragen, wo ihr entscheiden müsst.

Travis: Würdet ihr lieber…

Würdet ihr lieber…

Travis: Das ist es ja wirklich…

Beatles oder Jesus?

Travis: Wie passt das denn zusammen?

Andrew: „Bigger than Jesus?„ Ich würde sagen, die Beatles haben mehr für mich getan, als Jesus.

Travis: Absolut. Damit bin ich einverstanden.

Stallone oder Schwarzenegger?

Andrew: Schwarzenegger, weil er größer ist. In einem Kampf würde er…

Aber er ist Republikaner.

Travis: Wir sprechen hier nicht von Schwarzenegger als Gouverneur, wir sprechen von ihm als Schauspieler.

Andrew: Also in einem Kampf würde Schwarzenegger Stallone besiegen.

Aber Stallone war Rocky.

Andrew: Ich weiß…

Travis: (brüllt) Patriot!

Der Pate oder Goodfellas?

Travis: Goodfellas

Andrew: Ja, ich auch.

60er oder 80er?

Travis: 60er.

Batman oder Spider-Man?

Andrew: Spider-Man.

Travis: Mir ist das egal.

Andrew: Früher war er mal Batman-Fan.

Sex and the City oder der Superbowl?

Andrew: Superbowl.

Travis: Mir ist das egal.

Vietnam oder Irak?

Travis: Weder noch.

Angriff der Killertomaten oder Tanz der Teufel?

Travis: Tanz der Teufel.

Das war es eigentlich schon, aber wir können uns ja noch was ausdenken.

Travis: Bring it on!

Was ist denn eure Lieblingsstadt in Deutschland?

Andrew: Köln ist recht schön.

Da gibt es bestimmt jede Menge männliche Groupies.

Andrew: Männliche Groupies?

Travis: Genau danach halten wir Ausschau. Berlin ist auch ganz nett.

Wart ihr schon in Hamburg?

Travis: Noch nicht, aber auf unseren vorherigen Touren.

Irgendwelche typisch bayerischen Leute mit Lederhosen getroffen in München?

Andrew: Ich hab Ausschau gehalten, aber niemanden gesehen. Ich will aber meine eigene.

Travis: Wir werden in Hamburg im Molotow spielen.

Direkt auf der Reeperbahn.

Andrew: Die perfekte Adresse.

Travis: (singt) „Whores everywhere„

The search for Inspirado. Erfahrungen mit deutschen Frauen gehabt?

So wie das Lied von Onelinedrawing.

Travis: Ähm. Das Problem ist, wenn wir ja sagen…ach egal

Andrew: Sie sind nett und freundlich zu uns.

Wie findet ihr Heidi Klum oder Claudia Schiffer?

Andrew: Am Besten!

Travis: Die sind heiß!

Andrew: Die sind heiß und heiß und heiß!

Travis: Ich wäre gern der Kluminator.

So wie Flavio Briattore?

Andrew: Der hat sie aber geschwängert.

Travis: Sie sieht immer noch gut aus.

Andrew: Sie sieht immer noch verdammt gut aus.

Welche Frau wärt ihr gerne für einen Tag?

Travis: Angelina Jolie.

Um herauszufinden wie Billy Bob Thornton nackt aussieht?

Travis: Nein, um herauszufinden, wie man sich als wirklich attraktive Frau fühlt. Außerdem würde ich dann die ganze Zeit irgendwelche Männer für mich bezahlen lassen.

Ist irgendwer von euch Vegetarier? Weil im Backstageraum doch ziemlich viel vegetarisch war.

Andrew: Wir waren es alle mal, jetzt aber nicht mehr.

Travis: Unser Drummer ist es aber immer noch.

Ist er der kleinste in der Band?

Travis: Ja.

Ist immer so. Eure Lieblingsmetalband?

Andrew: At The Gates.

Travis: Für mich wären das wahrscheinlich Meschuggah oder keine Ahnung.

Eure erste selbst gekaufte Platte?

Andrew: Europe „The final Countdown“. Anfang und Ende.

Travis: Der Soundtrack zu „Zurück in die Zukunft.„

Was macht ihr, wenn ihr nicht auf Tour seid?

Travis: Wir üben, schreiben Songs, besuchen Leute, hängen in unserer Heimatstadt oder wo auch immer wir leben ab.

Arbeitet ihr auch oder könnt ihr von dem was ihr mit Piebald verdient leben?

Man kann, aber dann ist man arm, so wie wir.

Ernährt ihr euch ausschließlich von Suppe?

Travis: Nein, aber man wohnt bei seinen Eltern, hat kein Auto.

Wohnt ihr alle noch bei euren Eltern? Mögt ihr was ihr tut?

Andrew: Ich mag, was ich tue, ich mag es aber nicht bei meinen Eltern zu leben. Ich mag es auch nicht weder ein Auto noch Bargeld zu besitzen. Es ist irgendwie hart und wenn man älter wird denkt man über manche Dinge unterschiedlich, weil man versucht zu leben und vielleicht sich ja die Sichtweise, wie man leben möchte ändert. Das ist aber nicht schlimm. Ich komme viel in der Weltgeschichte rum, treffe viele Leute und spiele Musik. Ich liebe, was ich tue.

Was glaubt ihr, werdet ihr in zehn Jahren tun?

Andrew: Wahrscheinlich irgendwo arbeiten und eine Familie haben.

Und was willst du machen?

Andrew: Ich denke, das überlege ich mir frühestens, wenn ich dreißig bin.

Vielleicht spielen wir dann auch vor 40000 Leuten oder so.

Travis: Das wäre aber auch unsere allerletzte Show. Das wäre alles, was ich brauche, bevor ich sterbe.

Was haltet ihr denn bislang von Hannover? Es ist ja als hässlichste Stadt Deutschlands bekannt.

Andrew: Ich habe bislang nur Dinge im Umkreis von hundert Metern um den Club gesehen. Ist aber schon ziemlich hässlich, was ich gesehen habe. Wir sind aber ja sowieso nur wegen der Leute hier.

Travis: Ich sag morgen Bescheid, ob die Stadt hässlich ist, wenn ich sie gesehen habe. Ich wette aber, dass dem nicht so ist.

Es ist eine Mischung aus grün und grau. Welches europäische Land hat euch denn am besten gefallen?

Andrew: Deutschland, natürlich Deutschland.

Travis: Die Stadt, die mir wirklich am allermeisten gefallen hat und die ich auch gern wieder sehen würde ist Prag.

Gibt es irgendein exotisches Land, wo ihr gerne bleiben würdet? Vietnam oder so?

Oder Kanada.

Travis: Ich würde natürlich gern nach Kanada.

Andrew: Mir wäre Japan lieber. Oder Australien.

Travis: Ich würde aber auch in Vietnam spielen.

(langes Schweigen)

Immer in solchen Momenten, in denen keiner weiß, was er sagen soll, wird ein Idiot geboren.

Travis: Dann haben wir gerade einen Haufen Idioten auf die Welt losgelassen.

Silence is the new loud. Was haltet ihr von Dashboard Confessional?

Travis: Chris ist nett. Ein echt netter Kerl. Er hat aber auch deutlich mehr Groupies als wir.

Er hat auch die deutlich jüngeren Fans. Aber bei uns ist er nicht so erfolgreich, wie bei euch.

Travis: Aber er würde nicht hier (Chez Heinz ) spielen, oder?

Vielleicht nur etwas größer…der ist hier nicht so gefeiert.

Travis: Heißt das, dass ihr Deutschen als Nation solche Musik nicht mögt?

Hands Down von ihm war sogar das Titellied einer deutschen Teenieserie, hat aber niemanden interessiert.

Dann haben wir noch eine Runde „Blind-Date“ mithilfe eines MP3 Players gespielt. Piebald mochte leider von der gehörten Musik gar nix…

Brazil – Monolithic

Beide: Dadaadadada

Wisst ihr wer das ist?

Travis: Nee, wir raten nur.

Andrew: DADADADDDDADAAAADA

Travis: Ich mag das nicht, ist irgendwie langweilig. Ich würde mit so einer Person nicht ausgehen.

Elliott – Song in the Air

Andrew: Das ist hart.

Travis: Ich glaub, ich muss weinen

Andrew: Das ist okay, Travis, lass es raus.

Travis Ein sehr emotionales Blind Date.

Andew: Ich kann über diesen verdammten Song auch nur noch weinen.

Travis: Wird es besser?

Andrew: Ich glaube nicht.

Travis: Solche Musik könnte ich mir zum Einschlafen anhören.

Last Days of April – Playerin

Travis: Sind das Coheed and Cambria

Andrew Schon wieder ganz schön langweilig.

Das ist der schwedische Clarity-Fanclub.

Travis: Nö, mit denen würde ich auch nicht ausgehen.

Robocop Kraus – Fashion

Beide: Robocop Kraus, Robocop Kraus, Robocop Kraus.

Andrew: Das ist besser, als unser Zeug.

Travis: Ich würde gern mit ihnen in den USA touren gehen.

Sind sie groß in den USA?

Andrew: Ich denke nicht.

Hatebreed?

Beide: Hatebreed!

Travis: (grölt mit und dann ) Ist okay, ist okay.

Andrew: Ich würde mit Hatebreed ausgehen, sonst würde ich getötet werden.

Beatsteaks – Summer

Travis: Nanananananana, passiert noch was? Bleibt das so?

Andrew: Die brauchen etwas lange, um auf den Punkt zu kommen.

Travis: Was ist das für eine Scheiße?

Eine deutsche Band. Ziemlich erfolgreich.

Travis: Ich würde mich von denen trennen.

Andrew: Auf meiner Highschool war eine Band, die klang auch so.

Boysetsfire – ?

Travis: Keine Ahnung, was das ist, aber zurzeit klingt echt alles so. Wurde schon gemacht.

Ich weiß nicht, wer das ist, ist aber auch egal.

Marr – JD MacKaye

Andrew: Ich bin in letzter Zeit echt schwer zu beeindrucken.

Travis: Das klingt immerhin nach was. Das ist in Ordnung. Ich möchte es aber auch nicht mehr hören.

Raised Fist – ?

Travis: Ich weiß auch nicht, was das ist, aber das wurde auch schon tausendmal gemacht.

Beide trommeln mit

Travis: At the Gates ist besser, Slayer auch. Könnten wieder Hatebreed sein. Die klingen ganz schön wütend. Ich würde mit ihnen ausgehen.

Billy Talent – The Ex

Travis: Das ist irgendwie komisch, wie singt denn der? Ist das das letzte Lied?

Andrew: Ja ich hab auch keine Lust mehr. Außerdem möchte ich eigentlich nicht mit Bands ausgehen.

NOFX – Leave It Alone

Travis: Ich habe früher sehr viel NOFX gehört. Nicht mehr sehr viel, aber zumindest würde ich mit ihnen ausgehen.

Nun ja, das war es auch, ihr seid frei.

Andrew: Vielen Dank, dass ihr uns interviewt habt. Für unsere Fans.

Vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Dennis McVean und Tim Homuth

Übersetzung: Dennis McVean

