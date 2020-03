New Dark Age – Der Sieg der Technologie und das Ende der Zukunft, James Bridle

März 29th, 2020

Bereits 2015 wurde der Autor und Künstler, von dem Magazin „Wired“, zu den 100 einflussreichsten Menschen in Europa gezählt. Hier nun sein erstes Buch das von technologischen Dystopien handelt, vom Klimawandel übers Internet mit seiner omnipräsenten Datenerfassung, bis zur Automatisierung der Arbeitswelt. Das Buch ist in zehn Kapitel eingeteilt (Kluft, Computerisierung, Klima, Kalkulation, Komplexität, Kognition, Komplizenschaft, Konspiration, Kollaterale und Cloud) Die wichtigste Kluft „…die sich zwischen uns als Individuen öffnet, wenn wir es nicht schaffen, die gegenwärtige Situation anzuerkennen und zu artikulieren…..die anhaltenden Auswirkungen eines schwindenden Konsenses, versagender Wissenschaften, reduzierter Vorhersagehorizonte sowie öffentlicher und privater Paranoia – all das zeugt von Zwietracht und Gewalt.

Einkommens- und Verständnisdisparitäten sind auf gar nicht mal so lange Sicht gleichermaßen tödlich.“ Der Autor spricht nicht nur Dinge aus, die viele Menschen nicht gern hören wollen, er unterlegt sie meist mit detaillierten historischen oder gegenwärtigen Geschichten. Wobei er diese nicht nur spannend und kenntnisreich erzählt, sondern oftmals in seiner Analyse Realitäten zu Tage fordert die auf den ersten Blick leicht übersehen werden können oder erst gar nicht bemerkt werden. Und er hat mehr als genug Potential, das alles mit Fakten zu untermauern in seinem ganz eigenen Stil. Dieser ist manchmal ein wenig zu, nennen wir es kreativ, aber hey, er ist Künstler, also darf er das. Die ganzen tollen Geschichten und die daraus folgenden Schlüsse hier aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Allein all die Fakten über den Hochfrequenzhandel der Finanzindustrie, die Geschichten wie Computer entstanden sind oder Informationen aus dem Innersten des größten Online Händlers der Welt – man kommt aus dem erschreckten Staunen nicht mehr raus. Wer schon immer mal wissen wollte, wie Maschinen lernen und was das für die Wissenschaft und uns bedeutet, hier wird das alles erklärt. Auch warum Überwachung nicht verhindern kann sondern immer zu spät ist, weil sie ja die Realität überwacht. Oder er schafft es sehr tiefsinnig und schlüssig zu erklären warum Leute verstärkt anfangen an Verschwörungstheorien zu glauben. Für die meisten ist es unklar was wahr ist und was nicht weil es viel zu viele Informationen gibt. So ist das Internet geflutet mit Auspackvideos, vor allem auch für Kinder „Ryan ist sechs Jahre alt, er ist ein You Tube-Star, seit er drei ist, und er hat 9,6 Millionen Abonnenten. Seine Familie verdient schätzungsweise eine Million US-Dollar pro Monat mit ihren Videos.“ Und das ist noch eine der harmlosen Geschichten aus dem You Tube-Universum oder dem Internet generell.

Was die Technologie grade mit uns anstellt ist nur auf den ersten Blick gut, schon ein kleiner Blick – und der Autor verschafft dem Leser hier einen sehr großen Blick – hinter die Kulissen beweist das es nicht so ist, allein wenn man sich vorstellt das immer mehr Menschen versuchen so zu denken wie Maschinen bzw. die Algorithmen. Es gilt also immer weiter zu denken und vor allem immer wieder zu denken, weil „wir und unsere Maschinen und die Dinge, die wir gemeinsam denken und entdecken“ es von uns verlangen. Obwohl es eigentlich ein wissenschaftliches Buch ist, war es spannend, unterhaltend und lehrreich zugleich – eindrucksvoll. 320 Seiten, gebunden. 25,00 Euro (dolf)

