Mythos oder Medizin – Brauchen Wunden Luft oder Pflaster?, Irene Berres – Julia Merlot

Genau das richtige Buch um Klugzuscheißen, bzw. Schlaumeier eines besseren zu belehren. Hier werden dreißig „Gesundheitstipps“ unter die Lupe genommen um herauszufinden ob und was sie taugen. Das ein oder andere Hausmittel wird entzaubert, aber es gibt auch einige interessante Überraschungen. Das Buch ist in sechs Kapitel aufgeteilt und jedes mal gibt es eine Fragestellung, die Rechercheergebnisse – teilweise verpackt in kleine Geschichten – und am Ende dann ein kurzes Fazit. Wie bei dieser Art der Vorgehensweise nicht verwunderlich blättert man nach einer Weile gern mal über den Text zum Fazit, weil eben nicht jede Geschichte gleichviel hergibt.

Wer also schon immer mal wissen wollte ob es gefährlich ist Niesen zu unterdrücken, ob beim trinken mit einem Strohalm die Wirkung von Alkohol verstärkt wird oder ob das Knacken mit den Fingern schädlich ist – hier gibt es Antworten. Das Buch ist nicht mehr ganz neu, es erschien bereits 2014, und einige könnten den ein oder anderen Text bereits aus der gleichnamigen Kolumne von Spiegel Online kennen. Aber das spielt grade keine Rolle, hier ist eine gute Zusammenfassung zur Hand, welche man zwar nicht im Haus haben muss, aber es überhaupt nicht schadet wenn sie vorhanden ist. Denn die behandelten Probleme sind tatsächlich solche die praktisch alle im Alltag betreffen können. 223 Seiten, Taschenbuch, 8,99 Euro (dolf)

