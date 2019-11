MUSICAL TRAGEDIES (#110, 2005)

November 22nd, 2019

MT Undertainment

Musical Tragedies? Empty Records? Doc Wör Mirran? Joe Raimond? Kaum jemand, der sich für Independent Musik interessiert ist nicht mindestens auf einen dieser Namen gestoßen. Zum zwanzigsten Jubiläum und weit über 500 Releases wurde es Zeit, ein bisschen Klarheit zu schaffen. So kam an einem tristen End-Oktober Tag Joe Raimond auf Kaffee und Klatsch nach Frankfurt um die Welt, in der es sich um die Buchstaben „M“ und „T“ dreht zu erklären.

O.K., bevor ich mich ein bisschen auf Eurer Homepage für das Interview vorbereitet hatte, war ich der Meinung, Musical Tragedies ist die Nachfolge von Herbe Scherbe Records. Was nicht so wirklich stimmt.

Es ist nicht ganz falsch. Es war so, dass Florian (Schück) Herbe Scherbe gemacht hat und ich Empty. Dann haben wir es zusammengelegt unter Musical Tragedies.

Was hast Du vor der Zeit mit Florian gemacht? Wie kommt ein Amerikaner nach Deutschland um ein Label zu machen?

Ich war an der Uni in San Francisco, habe Demos gesammelt und drei Kassetten rausgebracht. Sampler, die auf Masking Tapes rauskamen und für meine eigenen Sachen unter Doc Wör Mirran habe ich Empty Records gegründet. Die ersten beiden Kassetten sind am 20. Dezember 1984 rausgekommen.

Das weißt Du so genau?

Das weiß ich genau, weil´s auch der Geburtstag meiner Tochter ist. Das ist aber eher Zufall, denn meine Tochter ist erst 3 Jahre später geboren worden. Eigentlich dachte ich nicht daran, ein Label zu machen, wollte aber eigene Musik herausbringen. Die Bands auf dem Sampler waren Freunde aus San Francisco und ich hatte die Chance bei einem größeren Vertrieb, die Tapes unterzubringen und meine eigenen Sachen mit anzubieten. So gab´s die ersten 3 Kassetten in San Francisco. Danach bin ich zurück nach Deutschland wo ich zuvor 6 Jahre in Darmstadt gewohnt hatte und machte mich auf die Suche nach Arbeit. In Fürth habe ich dann als Grafiker gearbeitet und wohne dort nun seit 20 Jahren.

Die Label-Tätigkeit hast Du aber aus SF mitgenommen.

Genau. In San Francisco habe ich die 3 ersten Tapes veröffentlicht, aber schon Dinge vorbereitet, die dann hier herauskamen. Sampler mit polnischen Bands und weitere Doc Wör Mirran Sachen. Ich hatte an der Uni einen Kurs in elektronischer Musik absolviert und konnte dort ein Studio nutzen, in dem ich viele Aufnahmen gemacht habe, die für 10 Kassetten gereicht hätten. Hier in Deutschland habe ich dann alte Synthies gekauft und direkt weitergemacht. Doc Wör Mirran ist keine Profi Band. Im Prinzip bin ich es und ein paar Freunde wann immer wir Lust haben. Live haben wir bislang nur zwei Mal gespielt.

Wie kam es dann zur Zusammenarbeit mit Florian.

Das war lustig. Ich bin mit dem Zug durch Deutschland gefahren um mich zu bewerben. Irgendwann kam ein Anruf aus Nürnberg für eine freie Stelle mit der Auflage, dass es sehr dringend wäre und ich morgen anfangen müsste. Also bin am nächsten Morgen sehr früh nach Nürnberg gefahren um pünktlich da zu sein. Da hieß es dann, dass die Stelle nur für jemanden zur Verfügung steht, der eine Wohnadresse in Nürnberg hat. Also gut sagte ich, gebt mir bis zum Mittag, dann habe ich eine. Raus aus dem Laden, Telefonbuch auf und ab zu einem Immobilienmakler. Genau neben seinem Büro war ein Plattenladen. Dort habe ich mich ein bisschen kundig gemacht, was so in der Stadt abgeht und ein Fanzine namens Set For Action gekauft, das war von Florian. Den habe ich dann mal angerufen und es wurde einer meiner ersten Bekannten, heute sind wir Freunde. Er hatte zu der Zeit ein Kassetten-Label mit Bands aus der Gegend und den klasse Deutschpunk Sampler „Wir schlagen das Imperium“. Florian brachte Sachen unter dem Namen Herbe Scherbe heraus, ich brachte Dinge heraus. Dann spielte irgendwann die G.I. Band NONE OF YOUR BUSINESS hier und wir wollten beide eine Single mit denen rausbringen. Statt uns gegenseitig Konkurrenz zu machen, haben wir uns zusammengetan und sie gemeinsam veröffentlicht. Da es super lief haben wir uns entschlossen zukünftig mehr zusammen zu machen. Ging weiter mit Crimpshrine (Lame Gig Contest), die sich über Efa gut verkauft hat. Das war der Beginn unserer Zusammenarbeit und der Name Musical Tragedies als solcher. Zusätzlich gab es noch Empty mit meinen eigenen Sachen, was wir auch ausbauen wollten. Deshalb gründeten wir den Namen MT Undertainment als Firma mit den verschiedenen Labels darunter: Musical Tragedies, Empty, Marginal Talent etc. Die verschiedenen Musikrichtungen haben wir auf die Labels verteilt. So läuft das seit über 10 Jahren.

Deinen ursprünglichen Labelnamen Empty hast Du ja beibehalten. Aber da gibt´s ja noch Empty in Amerika. Wie kommt´s?

Ich glaube nicht, dass das noch jemanden interessiert.

Nun, vielleicht für die Unwissenden. Warum zwei fast gleichnamige Labels mit fast gleichem Programm?

Es war zeitweise dasselbe Programm, jedoch ein recht einseitiges Verhältnis. Da war ein alter Freund von mir, Blake Wright, mit dem ich mal in einer Band zusammen gespielt hatte, der war seinerzeit G.I. und ist nach seiner Zeit bei der Army hier zurück nach Seattle. Anfangs hatte er meine Platten dort verkauft, bis er das Angebot bekam, eine Accused Single zu machen. Da er nicht viel Ahnung vom Platten machen hatte, habe ich ihm geholfen und aus der Single ist dann eine LP geworden. Wir haben hier Lithos, Cover etc. gemacht und uns geeinigt, dass er unsere Sachen in USA verkauft und wir seine Sachen hier; wir aber denselben Namen benutzen. Das hat sich dann aber zu unseren Ungunsten recht einseitig entwickelt und ich wollte irgendwann nicht mehr. Problem war, dass er den Namen nicht mehr ändern wollte. Daraus ergab sich ein riesiger Streit über mehrere Jahre, der in einem Vergleich endete mit dem Ergebnis, dass niemand das alte Empty-Logo verwendet. Er machte ein neues und wir verwenden das aus unserer Ur-Zeit. Jetzt veröffentlicht er unter dem Namen Empty Records US und wir Empty Records Germany um es unterscheiden zu können. War alles ziemlich grausam.

Nun war es ja eine Zeitlang ziemlich verwirrend, das z.B. Bands aus Seattle auf beiden Labels mit MT-Bestellnummer etc. erschienen und nicht mehr zuzuordnen waren.

Das war am Anfang. MT-Nummern waren immer meine. Er musste irgendwann, da er den Namen nicht wechseln wollte, sich ein anderes Katalog System zulegen. Deshalb benutzt er jetzt MTR als Bestellnummern, wir MT. Das Label als Namen war mir immer wichtig und so waren es eher die vielen Kleinigkeiten, die ärgerten. Zum größten Teil wollte ich eigentlich nur Unterstützung, die ich nicht bekommen habe. Um die Bands oder den Musikgeschmack ging´s im Prinzip nie. Vieles war o.k., aber einiges nicht so wichtig.

Sind dann US-Bands wie Gas Huffer oder Zipgun Deine Musikauswahl oder seine gewesen?

Er kannte die Bands und hatte Kontakte. Ich war dann auch mal in Seattle und habe viele kennen gelernt. Einiges war seine Sache, anderes unsere. Wir haben auch Bands ohne ihn herausgebracht. Andererseits hat er mal was vorgeschlagen, wenn er kein Geld hatte. Zum Beispiel hatte er eine Girl Trouble LP herausgebracht, mit denen wir dann später direkt gearbeitet haben oder auch die Putters, von denen wir grade eine Single rausgebracht haben.

Da lasst ihr ja grade mal wieder den DIY Gedanken aufleben mit fotokopiertem Cover und einseitig bespielt und gestempelten Labels.

Ja, das ist eine von unseren Serien.

Guter Übergang. Unter dem Dachnamen MT Undertainment gibt´s jetzt verschiedenste Projekte und Labels mit teils Unmengen Releases. Wie ist das zu verstehen?

Jedes Label oder jede Serie hat ihre eigene Idee. MoeTown z.B. war eigentlich meine Schwester und ich, die jetzt Stickman Records macht, zu der Zeit als sie in Nürnberg wohnte. Hier war der Gedanke, Bands die sie aus der Stadt kannte herauszubringen. Vier oder fünf Platten sind unter diesem Label-Namen erschienen. Als sie dann nach Hamburg gezogen ist, haben wir damit aufgehört. eMpTy ist dann für die Punk Platten. Ursprünglich sollte es für die Doc Wör Mirran Sachen sein, hat sich aber immer mehr zum Punk hinentwickelt, deshalb entstand Marginal Talent für unter anderem diese Sachen. Jetzt habe ich das Label Mirran Thought für meine eigenen Sachen gegründet, auf dem auch CDRs und Bücher herauskommen. Musical Tragedies ist der Namen für alles mögliche.

Gehen wir mal auf Deinen künstlerischen Output ein.

Doc Wör Mirran ist eigentlich keine Band. Irgendwann habe ich angefangen meine Ideen umzusetzen und wollte sie rausbringen, deshalb auch das Label. Mittlerweile trenne ich das alles und viele Releases kommen auf anderen Labels heraus. Auch deshalb ist eine Platte mal eher punkig, eine andere mehr ambient, dann wieder mehr Industrial. Es gibt keinen Doc Wör Mirran Stil. Es ist immer das, was mir grade gefällt. Ich will mir nie vorschreiben lassen, was ich machen muss, selbst wenn sich etwas besser verkauft. Dazu kommt auch noch meine Malerei und das Schreiben. Es ist eine Art Gesamtwerk von allem. Musik in Form von CDs und Platten, dann Bücher und Ausstellungen.

Wie muss man sich den MT Undertainment-Alltag bei Euch vorstellen?

Nun ja, mein Sohn ist zwei. Da muss man Aufstehen, Windeln wechseln. Meine Frau arbeitet, ich arbeite abends als Englisch-Lehrer. Zwar könnte ich vom Label leben, aber ich brauche es, viele verschiedene Sachen zu machen. Das mit dem Lehrer hatte ich mal ausprobiert und es hat mir super gefallen. Dann gibt´s natürlich jede Menge Label-Arbeit, einen großen Hund mit zwei mal Gassi. Florian wohnt zwei Häuser weiter und arbeitet Fulltime in einen Laden und Mailorder für Ware aus England. Schuhe, T-Shirts, Chips … Macht natürlich auch Label-Arbeit. Er hat bei uns seine Projekte, ich höre eher die Demos und mache die Buchhaltung usw.

Bei über 500 Releases denkt man aber eher daran, das da täglich gewerkelt, eingepackt, verschickt wird. Wie vertreibt ihr die Sachen eigentlich?

Anfangs hatten wir noch einen Mailorder, aber das war zu viel Arbeit. Viel Ware stand rum, sodass wir es aufgegeben haben. Jetzt ist es einfach ein Label und Verlag. Früher haben wir über Efa vertrieben, heute ist es Indigo. Wir organisieren die Bands, machen Cover und die reine Label-Arbeit, dann lassen wir es Indigo verkaufen. Kleinere Auflagen vertreibe ich auch selbst, mal nach Japan oder Amerika, wenn Leute mich anschreiben. Ich sehe das jedoch nicht als Mailorder denn wir vertreiben nichts von anderen Labels. (packt eine CD auf den Tisch)

Was ist das?

Meine neue Band Penetraitors, da spiele ich Bass.

Musik?

Punk Rock.

Wow, etwas konträr zu Deinen sonstigen Projekten.

Ja, ich wollte so was mal wieder machen. Meine allererste Band Thumper war auch eine Punk Band und ziemlich schlecht. Wir waren damals für unseren furchtbaren Sound bekannt,.

Im MaximumRocknRoll hatte Mykel Board uns in der Liste seiner 10 Lieblingsplatten und nannte es die am schlechtesten produzierte Platte, die jemals erschienen ist. Wir wollten damals schlechter produziert sein als Der Durstige Mann und Flipper. Das haben wir geschafft.

Den Durstigen Mann als Maßstab zu nehmen ist natürlich auch sehr gewagt.

Wir haben es aber geschafft. Die Platte gab´s nur 200 Mal und wir waren wirklich schlecht. Heute ist das anders, wir arbeiten wie eine richtige Band im Studio. Samstag hatten wir Konzert in Nürnberg vor einem Jahr auch in Frankfurt in einem besetzten Haus.

In der Au?

Ja. Und dann viel im Osten. Jena usw.

Kannst Du dir als Englisch-Lehrer eigentlich immer die Zeit herausnehmen für all diese Projekte?

Ich brauche es, immer viel zu tun zu haben hasse es still rumzusitzen. Meine Frau regt sich da auch immer auf, dass ich nicht einfach mal einen Film anschauen kann. Ich schaue gerne Filme an, aber dabei stopfe ich dann zum Beispiel Platten in die Covers.

Und wie sieht´s mit Musik aus. Was hört jemand, der alles mögliche rausgebracht hat, wenn er in Ruhe mal `ne Platte auflegt?

Alles. Von Sixties Psychedelic bis zum neusten Punk oder Industrial Zeugs. Ich mag alles, nur keine sehr kommerzielle Musik. Sechziger, Siebziger, alles o.k., aber meist die unkommerziellen Bands. Jefferson Airplane super, Jefferson Starship zum kotzen. Ich liebe frühe King Crimson und hasse die ganzen neuen überproduzierten Punk Bands. Ich kriege viele Demos und oft denke ich, die haben zu viel Millencolin gehört, wobei Millencolin wieder zuviel Bad Religion gehört hat und so geht immer weiter. Generation nach Generation.

Würdest Du was rausbringen, wenn es sich gut verkufen könnte, aber Deinen Geschmack nicht träfe?

Gute Frage, aber ich glaube, wir haben diese Möglichkeit nie gehabt. Wir haben einmal eine Band gemacht, die sich in Deutschland eine halbe Million mal verkauft hat.

JBO?

J.B.O.! Viele sagen „uargh, die haben J.B.O. gemacht“. Aber J.B.O. waren ganz einfach Freunde von uns aus Erlangen. Wir haben ihre erste CD veröffentlicht und die ist so gut geworden, dass Efa gleich noch eine haben wollte. Dann kam die dritte und letzte bei uns, bevor sie zu einem größeren Label abgewandert sind, doch der Verkauf hat nie aufgehört. Wir verkaufen immer noch J.B.O. und auch die Musik gefällt mir. Es ist Humor Musik und lustig. Viele sagen, dass das mit Punk nichts zu tun hat und viel zu kommerziell ist. Aber sie waren ja auch nicht auf unserem Punk Label und sie sind erst jetzt richtig kommerziell. Damals hätten wir nie gedacht, dass das Ding so groß wird. Es war eine Band wie andere auf Musical Tragedies und wurde nicht aus reinen Verkaufsaspekten veröffentlicht.

Was verkauft sich außer J.B.O. am besten? Wie ist die Nachfrage nach Bands à la D.O.A., Damned, Captain Sensible?

Für uns ist es zufriedenstellend, für große Labels wäre es mäßig. Man muss es folgendermaßen sehen. Vor kurzem gab es den Zusammenschluss von BMG und Sony. Wenn so was passiert ist es immer dasselbe. Ein Haufen Mitarbeiter fliegen raus und eine Menge Künstler. Da gilt der Maßstab: wer nicht 25.000 Stück verkauft fliegt raus. So haben sie auch Udo Lindenberg rausgeschmissen. Für so einen großen Laden sind 25.000 natürlich Geldverlust, für jeden Indie ist es wahnsinnig viel. Wir sind wie jeder normael Indie. Wir rechnen mit viel kleineren Stückzahlen, wollen unsere Herstellungskosten wieder reinkriegen und keinen Verlust machen. Ob Geld gemacht wird, ist nicht der erste Gedanke. Egal ob das eine Band wie Damned ist oder eine unbekannte wie die Putters. Mir klar, dass es vielleicht 10 Jahre dauert, bis ich die letzte Single von ihnen verkaufe.

Wie kommst Du an Bands wie Damned oder Generation X? Kommen die auf Dich zu oder schreibst Du die als Label an?

Damned habe ich zum Beispiel einfach angeschrieben und gesagt, ich habe hier ein Label, einen Vertrieb und kann euch gut präsentieren. So kam das zustande. Sie hatten eine Vorschuss Forderung, was völlig normal ist. Das war´s. Danach hat Rat Scabies, der alle möglichen Leute kennt, in einem Gespräch mit Derwood von Generation X unser Label empfohlen und so kamen wir an GenX, bzw. die kamen auf uns zu, ob wir die unveröffentlichte dritte Platte rausbringen wollen. Neulich kam auch noch eine Live CD dazu. Die ganzen alten Bands aus dieser Szene waren alle auf Major Labels. Die haben heute keine Illusionen mehr. Deshalb ist es auch viel einfacher, mit solchen Leuten zu arbeiten als mit neuen, die keine Ahnung haben, wie das alles läuft. So geht immer weiter.

Auf was kann man da in nächster Zeit hoffen?

Ich habe grade wieder was von CAN rausgebracht. Das ist zwar eine andere Szene, aber es ist toll, eine alte Platte von denen wiederveröffentlichen zu dürfen. Ich habe einen Freund in England der lebt davon, Lizenzpartner zu finden. Der hatte zwei Can Platten unterzubringen und so kamen beide auf Marginal Talent raus da er unsere Arbeit mag. Auch Ramones mit ihrem letzten Konzert sind so bei uns gelandet. Gibt´s als Vinyl nur bei uns, als CD auf anderen Labels.

Was würdest Du gerne rausbringen. Wofür würdest Du kämpfen? Welche Helden?

Beatles! (lacht). Beste Band, die es je gegeben hat. Ich muss mit meinen Kollegen da immer streiten. Für die gibt es Musik oft erst seit den Sex Pistols. Aber die Frage ist schwer zu beantworten. Wir haben Glück gehabt, dass ich viel für meine alten Helden tun konnten. In den Früh-80ern in San Francisco habe ich die Punk Szene miterlebt und mit vielen von den Bands, die ich damals geliebt habe konnte ich in der Zwischenzeit was machen. Generation X, Captain Sensible, Damned, …

Moment, das sind alles Briten, wo bleiben die Amis …?

Flipper habe ich auch gemacht. Die Band war für mich immer sehr wichtig. Nicht weil sie besonders gut waren … nein, die Platten waren schon sehr gut, vor allem die Singles … sie waren live wichtig. Da gab es in San Francisco auf der Broadway Street zwei Clubs, Mabuhay Gardens, der war im Erdgeschoss und oben drüber On Broadway im selben Gebäude. Flipper hat oben gespielt. So ein Konzert habe ich noch nie gesehen. Es war mein erstes Live Erlebnis mit der Band. Der Basser hat die ganze Zeit von seinen Träumen erzählt, der Sänger war an der Bar und hatte keinen Bock und der Gitarrist hat mit den Drumsticks auf seine Gitarre eingedroschen. Alles hat so eine dreiviertel Stunde gedauert, bis der Veranstalter kam und meinte: „Das wars´s, geht nach Hause“. Das war Flipper und ich dachte, wie kann man nur so ein Konzert machen. Am nächsten Tag haben sie unten gespielt. Total anders. Schnelle, dichte Songs. Die waren berühmt dafür und haben mir gezeigt, dass es auch unprofessionell geht. Kurz darauf habe ich dann erfahren, dass es auch andere Bands gibt, die so was machen, wie Der Durstige Mann. Ich hatte schon in San Francisco Kontakt mit denen und ihre ersten Singles mit fotokopierten Cover … mein Gott, was eine Produktion … ich wollte auch so was machen. Wenn die das können, kann ich das auch. Ich brauche kein Studio, nur ein Kassettenrekorder, pling plang plong … grauenvolle Qualität, aber ich habe eine Platte gemacht. Ich glaube, den Durstigen Mann gibt´s immer noch?

Hmmm?! Ich glaube nicht. Aber wer weiß das schon. Ich frage Oskar mal wenn ich ihn wieder treffe.

Durstige Mann waren für mich immer Helden. Sag Oskar mal einen schönen Gruß. Ich glaube, der hat nie verstanden, dasss ich ein Fan war. Die hatten damals im Taunus live gespielt und ich habe Erik Hysteric gefragt, ob ich mit meiner Band auch dort spielen könnte, also waren wir die Vorgruppe, nein, Part Time Punx haben vor uns gespielt. Das war damals unser zweites oder drittes Konzert mit Thumper. Oh Gott, wenn ich daran denke. Erik meinte, ich soll die Set List für seine Band schreiben, da ich die Lieder wohl besser kenne als er selbst. Also habe ich meine Lieblingslieder notiert. Dann Erik auf der Bühne, biertrinkend und wrumm wrumm (Joe macht auf Pete Townshend) hat eigentlich gar nichts gespielt. Nur dagestanden und Krach gemacht. Markus hat irgendeinen Text gebrüllt, auch nur Krach. Alle Regler vom Mischpult auf zehn. Feedback-Krach. Das war das Konzert. Vorher hat´s ewig gedauert, bis sie auf die Bühne gekommen sind, weil Monoton (Markus) erst seine Freundin auf dem Männerklo vögeln musste. Der war so besoffen, lag dann nur auf dem Gang, während seine Freundin versucht hat, ihm einen zu blasen und zwar da, wo die Leute alle vorbeiliefen. Irgendwie wurde er dann mit Hose runter auf die Bühne geschleift. Das werde ich nie vergessen. Aber Du hattest gefragt, was wir noch an Releases planen. Vor langer Zeit lizensiert aber noch nicht erschienen sind Reissues der Flipside Vinyl Compilations. Hat sich lange verzögert, da Pat Fear sehr krank geworden ist und nicht mehr viel arbeiten kann.

Aber sind die nicht schon mal bei Weird System erschienen?

Schon, als Vinyl. Das ist lange her. Wir planen CD Releases mit Bonus Tracks.

O.K., kompletter Themenwechsel. 4 Tage vor der Wahl in Amiland. Wie siehst Du als „Ami-Deutscher“ das?

Ich denke, Amerika ist sowieso keine Demokratie im eigentlichen Sinn. Deshalb interessiert es mich nicht wirklich. Ich halte George Bush für sehr gefährlich und hoffe, dass Kerry gewinnt. Aber eigentlich auch nur, damit Bush weg ist. Ansonsten ist es mir wurscht, da es keine wirklichen Unterschiede gibt. Ich stehe viel mehr auf der Seite der Anarchisten. Amerikanische Politik ist mir ein Gräuel. Wenn ich außerhalb von SF bin, ist das wie ein anderer Planet. Den ganzen amerikanischen Konservatismus kann ich einfach nicht ab. Natürlich sind viele Sachen in den Staaten klasse und viele Leute auch, aber die ganze Art amerikanischer Weltpolizei kann ich nicht leiden. B.F. Skinner z.B. hat ein super Buch geschrieben „Futurum Zwei“ welches mehr in meine Anschauungs-Richtung geht. Gilt zwar als „Utopian Novel“ und ist aus den Vierzigern, jedoch gleicht es in etwa dem, was Crass gemacht hat. Dort werden z.B. alle Jobs, die überflüssig sind abgeschafft. Nur die wichtigen Arbeiten bleiben übrig und werden auf die Einwohner aufgeteilt. Vielleicht etwas naiv, statt acht Stunden nur zwei zu arbeiten und in der restlichen Zeit Kunstwerke zu schaffen, aber es gefällt mir super.

Zurück zur Realität. Wie siehst Du nach zwanzig Jahren und über 500 Releases das MT Imperium?

Es überrascht mich immer wieder wie viele Leute Sachen von uns kennen. Das ist super. Manchmal ist mir das selbst nicht bewusst wer uns alles kennt und warum.

Wie stehst Du zum Downloading. Du bietest auf der Homepage ja vieles an. Einige Bestellnummern von Dir sind nur als mp3-files zu haben.

Da habe ich zum Beispiel neulich von irgendeinem Verein eine Email bekommen, irgendwas gegen illegale Downloads zu schreiben. Geantwortet habe ich: Jawohl, ich finde es klasse, vor allem, wenn die großen Firmen dabei kaputt gehen. Die haben sich natürlich nie wieder gemeldet. Ich verstehe zwar die Sorge, dass die Künstler finanzielle Einbußen haben, aber bei den großen Firmen kriegen die Meisten sowieso nichts. Also geht´s nur um den Profit der großen Firmen. Dafür habe ich keine Sympathie. Neulich gab es in Amerika einen Bericht, dass, ich glaube Sony war es, einen jungen Mann vor Gericht gezerrt hat, weil er obskure sechziger Jahre Aufnahmen zum kostenlosen Download angeboten hat, wovon einige auf (jetzigem) Sony waren. Einer der Künstler hat das gelesen und ist vor Gericht gezogen, um den Jungen zu unterstützen mit dem Argument, 10 oder 15 Jahre weder Geld noch Statement von Sony für seine Aufnahmen bekommen zu haben. Das finde ich klasse. Für Downloads haben wir natürlich ein neues Label gemacht (lacht) MT-3, wo wir kostenlos Lieder zur Verfügung stellen, mit eigenen Covers und MT-Bestellnummer. Die kann man kopieren, verschenken, verkaufen … alles umsonst.

Und wenn das jemand verkauft, hast Du auch kein Problem?

Nein. Das sind Sachen von mir und Freunden. Wir sind froh, dass es rauskommt und die Leute Interesse haben.

Also kann ich mir zum Beispiel zwölf Lieder von Dir downloaden, eine LP pressen und unter meinem Labelnamen vertickern.

Ich würde dann sagen: Gib mir 20 Stück und viel Glück damit. Ich wünschte mir nur, dass es ein schönes Cover hat und anständig präsentiert wird. Für mich persönlich geht es nie um Geld für die Musik. Auch wenn Platten von mir bei anderen Labels erscheinen, möchte ich etwas für das Material in Form von Platten und dann: viel Spaß damit. So habe ich seit 20 Jahren meine Platten gemacht.

Wie viel Releases gibt es eigentlich von Doc Wör Mirran? Ich erinnere mich düster, um 1995 mal das 50ste Release in Form eines Triangle-Shapes im Verkauf zu haben.

Genau weiß ich es nicht. So um die 80. Alles ohne Geld. Ohne Vertrag.

Das Gespräch ging noch drei Stunden weiter zu den Themen Musik sammeln, Musical Tragedies Sawblade Serie und die Stanze dafür im Hinterhof, kleine Plastik-Schnipsel, die sich aufgrund des Stanzvorgangs noch Jahre später in der Kleidung findet und die Liebe zu gut aufgemachten Veröffentlichungen. Da war dann aber das Tape voll und irgendwelche Themen braucht man ja noch zum 30.Geburtstag von MT Undertainment zu dem ich Joe wieder nach Frankfurt einladen werde.

Interview: Joachim Gärtner

