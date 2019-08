META MATTER RECORDS aus # 179, 2016

August 28th, 2019

Posted in interview by Jan

„Weißt du, wenn ich als Teenie losgezogen bin und mir Platten von den SPERMBIRDS, FUGAZI, DEAD KENNEDYS, SUICIDAL TENDENCIES usw. gekauft habe, da sahen die Platten folgendermaßen aus: das Vinyl war dünn, vielleicht schätzungsweise 120g, die Cover waren in einer normalen Stärke und die Vinylfarbe war schwarz. Du bist heim gekommen und hast das Zeugs bis zum Abwinken angehört. Das war alles unwichtig. Du hast dir um so was nicht mal einen Kopf gemacht. Denn die Musik und die Texte waren geil. Das hat mich halt geprägt. Mal so gesagt: wenn heutzutage ´ne Platte ´ne schöne Verpackung hat oder ´ne schöne Vinylfarbe, gefällt mir das natürlich auch. Aber ich glaube, es wird maßlos übertrieben in der Hinsicht heutzutage.“

Meta Matter Records ist ein neues und dementsprechend frisches HC-Punk-Doom-Sludge-Label aus Karlsruhe. Betrieben wird es von Lena und Stef, die beide auch bei Flight 13 Duplication arbeiten. Stef könntet ihr als Gitarrist diverser geiler Bands auf dem Schirm haben, so musziert er u.a. bei der HC-Punk-Band Diavolo Rosso (die ich für eine alte Trust-Nummer vor Jahren interviewte), bei den Doom-Sludgern von Ghost of Wem und bei der extrem Doom-Kappelle Black Shape of Nexus. Lena spielte einst Gitarre bei den wundervollen THE F.A. aus Giessen…

Der teils doomige Sound des Labels ist zugegebenermaßen nicht gerade der Sound, den ich oft höre, um so überraschter bin ich, dass mir fast alle Releases ausnahmslos gut gefallen, zum Glück ist nämlich „normaler“ HC-Punkrock auch vertreten.

Zum Label-Namen: noch ein wenig klugscheissen – für irgendwas muss das Politik-Studium ja gut gewesen sein – muss auch sein: „Meta“ bedeutet auf Griechisch so viel wie „hinter“. Das kam daher… als man die Bibliothek von dem griechischen Philosophen Aristoteles entdecke, ordnete man seine Bücher und diejenigen, die man nicht zuordnen konnte, die stellte man hinter seine Publikationen zur Physik. Diese Schriften waren also seine Schriften „hinter der Physik“, oder besser bekannt als „Meta-Physik“. Diese Schnorre erzählte zumindest mein damaliger Professor an der Uni in den Vorlesungen zur Politischen Theorie immer, das merkte ich mir und ich hoffe, ich erzähle da keinen völligen Blödsinn und hab´ es mir richtig gemerkt.

Aber deshalb finde ich den Label-Namen auch so gut, Meta-Matter wäre dann ja auch „Hinter den Dingen“, vielleicht more than music, etwas geheimnisvolles, sich selbst transzendierendes… Nicht im verborgenen sind dagegen die aktuellen Produkt-Infos, die ich euch nicht vorenthalten möchte, hier also noch die Übersicht zu den momentanen Veröffentlichungen aus dem Hause MMR (Stand Sommer 2015):

MMR #009 – STAND DER DINGE – s/t – LP

MMR #008 – VON DRAKUS – the black gate – 12″ 45rpm

MMR #007 – GOLDEN GORILLA / GHOST OF WEM – cruel surprises – split LP

MMR #006 – SHINY BROWN – strawberries – 7″

MMR #005 – CRUEL FRIENDS – s/t – 7″

MMR #004 – DIAVOLO ROSSO – demo & more – LP

MMR #003 – SCHEISSEDIEBULLEN – aufschwung – LP+CD / CD

MMR #002 – DARK THARR – s/t – CD

MMR #001 – REQUEST – megalith – one sided – LP

Genug gelabert, Spot on für Lena und Stef von Meta Matter Records (MMR)!

Hoch verehrtes Meta Matter Records Team Lena und Stef, willkommen zum Interview. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Seit wann gibts euer Label?

Lena und Stef: Hi Jan! Wir haben das Label Anfang 2013 gestartet. Die Initialzündung dazu war eigentlich die erste Vinylveröffentlichung von REQUEST. Das waren immer Lenas Local-Heroes / Freunde aus Gießen. Die Band gibt es schon seit bestimmt 20 Jahren, aber leider gab es nie was auf Vinyl von denen. Die nächsten beiden Releases waren auch schnell klar, DARK THARR und SCHEISSEDIEBULLEN aus Freiburg, wo ich auch ´ne Weile gelebt habe. Die SCHEISSEDIEBULLEN-CD kam dann auch als erstes von den Releases raus, obwohl sie MMR #003 ist. Es musste schnell gehen, da die Band auf Tour ging und so haben wir die „Aufschwung“-CD gemacht. Die kam dann ein halbes Jahr später auch noch auf Vinyl. Seither ging es eigentlich mal mehr, mal weniger kontinuierlich weiter mit Bands aus unserem direkten Umfeld. Das ist uns eigentlich auch nach wie vor sehr wichtig, also dieser sogenannte persönliche Bezug.

Verstehe, aber was ist, wenn die persönlichen Kontakte nett sind, die Musik aber Scheisse ist, oder kam das bislang noch nicht vor?

Lena und Stef: Also, das gab es bisher noch nicht. Was es schon zwei drei Mal gab, waren Anfragen, es uns aber kohletechnisch nicht möglich war, das zu stemmen zu dem Zeitpunkt. Einfach, weil zu viel andere Sachen zu dem Zeitpunkt in der Pipeline waren. Jüngst hatte ich aber das Angebot, bei der neuen BISMUTH Platte mitzumachen. Und ich muss dazu sagen, dass ich die Band echt super finde. Ich hab dann wirklich ein paar Tage überlegen müssen. Hab dann aber letzten Endes doch abgesagt. Ich kenne diese Leute nicht persönlich. Ich glaub, ich würde mich da nicht wohl fühlen.

Wie seid ihr eigentlich auf den coolen Label-Namen gekommen?

Lena und Stef: Wir beide sind begeisterte Fans von Dokumentationen. Also ich schau inzwischen tatsächlich fast gar kein TV mehr, wenn dann tatsächlich nur irgendwelche Dokus. Vor allem wissenschaftlicher Kram oder auch geschichtliche Sachen sind da von Interesse. Wir hatten das aufgeschnappt und fanden den Namen und die Möglichkeit zu etwaigen Interpretationsversuchen davon eigentlich ziemlich cool. Bei der Doku ging es um Materie, die nicht sichtbar ist. Also sprich, etwas, dass sich tarnen kann. Bei extrem kleinen Maßstäben ist das tatsächlich schon möglich. Abgefahren, oder?

Passt! Seid ihr eigentlich mit euren bisherigen Releases immer noch zufrieden, liebt ihr all eure Kinder gleich viel? Erzählt doch mal ein paar Takte zu euren Veröffentlichungen…

Lena und Stef: Ja, genau… die Meta Angelegenheit quasi. Anti Matter und Dark Matter waren übrigens auch in der Auswahl bei der Namenssuche. Aber ich schweife ab. Also, von den Releases will ich wirklich keins mehr missen. Die haben wirklich alle Spaß gemacht, und ich find auch heute alle noch super. Los gings ja wie gesagt mir REQUEST, das war Lenas Ding. Ich war da aber auch schnell angefixt. In den 90ern (da gabs die Band ja schon!) hätte das gut und gern auf PER KORO erscheinen können. Danach kamen zwei Bands aus Freiburg, DARK THARR und SCHEISSEDIEBULLEN.

Das sind alles Freunde von mir. Und ich mache auch mit ein paar der Leute in einer anderen Band zusammen Musik. DARK THARR haben sich inzwischen aufgelöst. Aber zumindest zwei von denen machen was neues, ich hoffe, das da mal bald was zu hören sein wird. Das wird sicher spitze. Die SCHEISSEDIEBULLEN-Platte läuft super, da haben wir fast nix mehr da von der Erstpressung, wenns hoch kommt noch zwei Dutzend oder so. Und die sind wohl vermutlich auch die aktivste Band auf dem Label, spielen ständig live und wollen dieses Jahr dann auch ihre zweite Platte aufnehmen.

Da freu´ ich mich riesig drauf. Danach kam ja die DIAVOLO ROSSO – „Demo & more“ Platte. Ich war ja bei DIAVOLO ROSSO der Bassist. Das war das Release, das wirklich am spaßigsten war. Die geilen Siebdruck Cover zum Beispiel, einfach großartig. Das witzige daran ist ja, dass die anderen aus der Band gar nix von dem ganzen Projekt wussten. Der Prügelprinz kam mit der Idee für das Release ums Eck, und wir haben die dann zusammen gemacht. Ja wie gesagt, die Band wusste von nix – uns gabs ja zu dem Zeitpunkt nicht – aber es standen halt ein, zwei Konzerte an, just for fun.

Und ich hab die anderen dann überrascht. Die Freude war natürlich groß, das war echt schön. Danach war mal paar Monate gar nix los labelmäßig, bis wir dann zwei Singles gemacht haben von befreundeten Bands, SHINY BROWN aus Basel, und die CRUEL FRIENDS aus Karlsruhe. Beides extrem geiles Geballere. CRUEL FRIENDS machen hoffentlich dieses Jahr was neues. Dann wird´s aber der langersehnte Longplayer. Bei SHINY BROWN hoffe ich ja auch mal auf ein neues Lebenszeichen, aber das weiß ich gerade gar nicht so genau, wann da mal was neues kommen könnte.

Okay, und danach kam die GOLDEN GORILLA / GHOST OF WEM-Split-LP. Die GOLDEN GORILLA-Jungs hatten mich angehauen, sie würden gerne aufnehmen, aber es wäre wohl nicht so viel Material für eine ganze LP. Und sie würden gern mit einer meiner Bands, also GHOST OF WEM, eine Split-LP machen. Eigentlich wollten wir mit GHOST OF WEM aber eine neue Full Length machen, haben uns dann beratschlagt, und letzten Endes war der Tenor so was wie „Ey wenn uns so ´ne geile Band wie GOLDEN GORILLA fragt, muss man ‚ja‘ sagen“.

Bei dem Release hab ich dann Markus von PER KORO drauf angehauen, ob er Bock hat mitzumachen. Einfach weils passt. Witzigerweise hat er dann geantwortet, dass er gerade einige Tage vorher mit ´nem Kumpel die alte GOLDEN GORILLA LP angehört und abgefeiert hatte. Er war also sofort dabei. Was halt super war, weil der halt ganz andere Möglichkeiten, was Vertrieb und Tauschen angeht, hat als wir. Die lief bzw. läuft auch gut. Okay, und dann zum Abschluss nochmal zwei Dinger von Lena. STAND DER DINGE und VON DRAKUS, beides Bands aus Gießen.

Da haben sich beide Bands wirklich artwork-technisch selbst übertroffen. Was Fluch und Segen gleichzeitig war. Denn bei beiden Platten haben die aufwändigen Verpackungen zu machen in der Tat länger gedauert als das Vinyl. Die sind teilweise immer noch am falzen, drucken, schneiden… Aber Hauptsache, der erste Schwung ist mal unter die Leute gebracht. Jetzt momentan ist gerade im Presswerk die LP von GORGONOISID aus Frankfurt. Da freue ich mich auch besonders drauf, das wird ne spitzen Scheibe. Mehr anderes dann eventuell zum Ende des Jahres, aber das ist alles noch nicht spruchreif.

In der letzten Zeit ist viel vom Vinyl-Hype die Rede, selbst die Major pressen wieder so viel auf Vinyl, dass die Indie-Veröffentlichungen warten müssen; jetzt arbeitet ihr beide bei Flight 13 Duplication in Karlsruhe, was genau macht ihr da? Und was sagt ihr als Fachmann/Fachfrau zu dem Thema? Seid ihr als Label auch von der Veröffentlichungsflut betroffen?

Lena und Stef: Also, Lena und ich machen da die Kundenbetreuung. Ich mach´ zusätzlich noch Vinylumschnitt. Zum Hype: ich denke und oder hoffe zumindest, dass sich das auf nem normalen Level konsolidieren wird. Und das die Majors irgendwann ihren ganzen alten Kram an Backkatalogen abgearbeitet haben. Natürlich wird wird es etwas länger dauern als noch vor paar Jahren, aber auf einem hoffentlich gesunden Level. Und zu guter Letzt muss ich sagen, dass wir halt auch keine sechs Monate Lieferzeiten haben wie manch andere Presswerke. Also wirklich bei weitem nicht. Momentan sind wir bei acht bis zehn Wochen grob. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: das sollte doch planbar sein. Ich find´ das alles im Rahmen.

Wichtige Frage: der Punker mit dem Iro auf den allseites beliebten Flight 13 Duplication-Anzeigen in Fanzines, ist das jemand bestimmtes, der Flight-Chef in seiner Jugend?

Lena und Stef: Oh je, da muss ich dich enttäuschen. Das ist nicht der Bieber, der hatte höchstens mal lange Haare, ist nämlich ein alter Metaller. Einen Iro hatte der nie. Du siehst, dass ist niemand bestimmtes. Das Bild wurde also wirklich nur aus ästhetischen Gründen ausgewählt. Sorry, da gibt es wirklich keine spektakulären Stories dazu zum erzählen.

Was tut ihr eigentlich für eure Bands, also was heißt es, auf MMR zu sein, zahlt ihr die Pressung und die Band bekommt eine gewisse Zahl an Freikopien? Oder zahlt ihr auch ´nen Grafiker fürs Cover, das Studio, die Tour…

Lena und Stef: Wir sind ja ein kleines Label. Also wirklich klein, das ist ja alles Hobby und Geld wird damit schon mal gar nicht erwirtschaftet. Im Normalfall läuft das so: wir bezahlen die Pressung, und die Band bekommt dazu im Gegenzug dann Freiexemplare. Ganz normaler Deal, wie das wohl die meisten Bands mit unserem Background auch handhaben. In einem Fall, bei der GOLDEN GORILLA / GHOST OF WEM – split – LP, haben wir als Label noch die Mastering-Kosten für beide Bands getragen. Normal machen wir das nicht. Aber das war schon OK.

Die ist noch nicht ganz auf ´ner schwarzen Null, aber das ist OK. Ich hab noch circa vierzig Platten von der, der Rest ist komplett weg. Das macht mir also auch keine Bauchschmerzen. Denn die lief super und es läuft eigentlich immer noch. Aber nochmal zurück zur Frage: an Studio-, Artwork- oder Mastering-Kosten können wir uns im Normalfall leider nicht beteiligen. Das geht nicht. Ich bin ja froh, wenn wir so über die Runden kommen, dass man sich auch auf neue Releases einlassen kann.

Denn eigentlich ist es so, und das wird dir jeder Labelbetreiber auf unserem Level bestätigen: normal butterst du immer nur Kohle rein. Das was zurück kommt, kommt erst langsam und auch immer nur tröpfchenweise. Aber das ist ja egal. Manchmal denke ich, es ist einfach nur ein teures Hobby. Dann denke ich aber, es gibt sicher auch teurere Hobbies. Ich könnte ja auch Paragliding oder ähnliches machen, wenn du verstehst, was ich meine.

Yo, das tue ich. Sagt mal, ist das nicht nervig, mit der Partnerin bzw. dem Partner nicht nur auf der Arbeit zusammen zu worken, sondern auch noch in der Freizeit das Label zu schmeissen oder ist das alles cool bei euch? Musiziert ihr eigentlich noch neben dem Flight-Job und der Label-Arbeit? Lena spielte ja einst bei den mächtigen The F.A. mit und du, Stef, bist du noch bei Diavolo Rosso und Ghost of Wem? Was gibt´s neues von euren Bands?

Lena und Stef: Ja, THE F.A. und DIAVOLO ROSSO haben ja mal bei euch im Exzess in Frankfurt zusammen gespielt. Sorry, aber das muss ich jetzt erzählen, hahahaha. Als Lena und ich dann Jahre später zusammen gekommen sind, haben wir uns natürlich auch mal über unsere Bands unterhalten. Worauf Lena bei DIAVOLO ROSSO nur mit den Achseln gezuckt hat, und mich gefragt hat, ob das „so Crustcore“ war und das sie das nicht kennen würde. Ich hab´ ihr dann erzählt, dass wir ja mal eben auf jenem Konzert zusammen gespielt haben. Sie sagte dann aber, sie hat daran keinerlei Erinnerungen. Ich hab ihr dann die Bilder gezeigt, worauf sie zu sehen ist.

Ich sag immer spaßeshalber, dass ich ihr das in 30 Jahren noch vorhalten werde, dass sie sich nicht erinnern kann. Ist natürlich nur Spaß, ich weiß ja selbst, wie das ist. Manchmal bekommt man von den anderen Bands halt wenig bis nix mit. Aber zurück zu deiner Frage: wir hatten uns das im Vorfeld, als Lena bei Flight13 Duplication anfing, natürlich intensiv überlegt. Aber das ist tatsächlich kein Problem bei uns. Auch beim Label nicht. Denn das ist ja nur reines Vergnügen. Zum Thema Musik machen: Lena macht gerade leider nichts. Ich hingegen mach viel zu viel…

DIAVOLO ROSSO – keine Ahnung, ob da nochmal was passiert. Das wird die Zukunft zeigen. GHOST OF WEM und B.SON läuft nach wie vor. Und jetzt mache ich auch noch ´ne neue Band mit Geb von B.SON, Jens von NOTHING REMAINS, Andreas von DIAVOLO ROSSO / LUZIFERS MOB. Wir haben eine nette junge Frau mit dem Namen Regina kennengelernt, und sie singt bei uns. Einen Namen gibt es aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber wir sind schon fleißig am Songs schreiben.

Wie ist die HC-Punk-Szene in Karlsruhe, an coolen Läden fällt mir da jetzt auf die Schnelle nur die Alte Hackerei ein…?

Lena und Stef: Ja, die Alte Hackerei ist das Beste, was es gerade gibt. Das stimmt. Die Halle 14 gibt es ja leider nicht mehr. Hoffentlich passiert nochmal was in diese Richtung, dass wäre echt von Vorteil. Da hängen ja neben den Konzerten auch andere Sachen dran, wie zum Beispiel Siebdruckwerkstatt, Proberäume, Ateliers etc. – da gibt es schon gerade große Defizite, was das betrifft, in Karlsruhe.

Es wird einige Zeit vergehen, bis dieses Interview erscheint, aber erzählt doch mal über Label-Releases, die ihr so in der Pipeline habt… Was wäre eine Traumband für euer Label, lebend oder tot, spielt keine Rolle…

Lena und Stef: Die GORGONOISID-Platte ist im Presswerk. Die kommt als nächstes, hatte ich ja weiter oben schon erwähnt. Ansonsten sind folgende Sachen schon „relativ“ konkret: es wird eine B.SON-Mini-LP geben. Ich hoffe, dass die dieses Jahr noch rauskommt. Müssen wir mal schauen. Des weiteren wird es ´ne LP von TOOD geben. Domi und Richie haben für ´ne Weile in Karlsruhe gelebt, und das sind sehr gute Freunde. Leider mussten sie job-bedingt zurück nach England ziehen. Aber da wurde schon aufgenommen und es wird gerade abgemischt.

Alles andere ist erst in dem Stadium, dass es Ideen gibt, neue Platten zu machen. Wie schon erwähnt eben SCHEISSEDIEBULLEN und CRUEL FRIENDS. Bei der ersten werden wir definitiv mitmachen, das hab ich mit SDB schon besprochen. Bei der CRUEL FRIENDS sind wir hoffentlich auch wieder dabei. Ansonsten müssen wir mal schauen… ich hab auf jeden Fall Bock, weiterzumachen. Denn es macht nach wie vor Spaß. Und darum geht´s mir ja. Zur Traumband auf dem Label könnte ich dir jetzt wie aus der Pistole geschossen sicher zwei Dutzend Sachen nennen, aber ich glaub´, das können wir uns sparen.

Ach so, ist dir als alter Black Flag-Fan mal aufgefallen, dass das Design der Golden Gorilla/Ghost of Wem-Split ein bisschen an die letzte neue Black Flag-Platte erinnert, dieser leichte Grün-Ton mit weisser Farbe…Absicht? Wobei euer Cover natürlich um einiges geiler ist, Pettibon scheint mehr bei Meta Matter als bei SST zu sein, har har.

Lena und Stef: Das Cover der neuen BLACK FLAG ist ja eine Frechheit. Das eine Band (ich weiss gar nicht, ob man das heutzutage noch so nennen kann), die mal bei den Artworks die Messlatte so hoch gelegt hatte, dann so was abliefert. Echt schlimm. Zu unserem Artwork: das hat Lars von GOLDEN GORILLA gemacht. Wir hatten da paar Mal telefoniert, und die Grundüberlegung war, mal was anderes als das typische Doom/Sludge -Cover mit Totenköpfen und dunklen Farben zu machen.

Lars und mir gingen dann die ganze Zeit die alten MAN’S RUIN-Cover von Frank Kozik im Kopf rum, also was buntes, aber dennoch verstörendes. Was Lars dann abgeliefert, fand´ ich wirklich extrem cool. Ich bin es leid, das immer alles nach Stereotypen ablaufen muss. Das macht keinen Spaß, da fehlt mir irgendwie das Besondere. Mal ehrlich, wie oft schaut man auf was oder hört was und denkt, das ist ganz gut, aber halt nix Besonderes. Das ist doch die Regel eigentlich. Aber andererseits ist das, glaube ich, genau was den Leute gefällt. Nicht das mich das jucken würde, aber das ist so eine Beobachtung. Ich find´ das langweilig.

Sind dir eigentlich so Record-Collector-Scum-Aspekte beim Label machen wichtig, verschiedene Covers, limitierte Pressungen, farbiges Vinyl, gesprayte Cover…?

Lena und Stef: Das ist ´ne schwierige Frage. Ich glaub´, ich muss da bisschen ausholen. Weißt du, wenn ich als Teenie losgezogen bin und mir Platten von den SPERMBIRDS, FUGAZI, DEAD KENNEDYS, SUICIDAL TENDENCIES usw. gekauft habe, da sahen die Platten folgendermaßen aus: das Vinyl war dünn, vielleicht schätzungsweise 120g, die Cover waren in einer normalen Stärke und die Vinylfarbe war schwarz. Du bist heim gekommen und hast das Zeugs bis zum Abwinken angehört. Das war alles unwichtig. Du hast dir um so was nicht mal einen Kopf gemacht.

Denn die Musik und die Texte waren geil. Das hat mich halt geprägt. Mal so gesagt: wenn heutzutage ´ne Platte ´ne schöne Verpackung hat oder ´ne schöne Vinylfarbe, gefällt mir das natürlich auch. Aber ich glaube, es wird maßlos übertrieben in der Hinsicht heutzutage. Ich finde so ´nen Ansatz wie bei SCHEISSEDIEBULELN halt auch geil: da waren wir uns relativ schnell einig, das es farbiges Vinyl wird und das wir stabile Cover wollen, aber es war auch klar, dass dann alle Platten von der Erstauflage so aussehen werden. So nach dem Motto jeder bekommt das gleiche.

Die CRUEL FRIENDS wollten auch alles schwarz / weiß, und „bloß kein farbiges Vinyl“. Find ich ja auch irgendwie sympathisch! Du siehst schon, ich besprech´ das dann natürlich mit den Bands. Und dann schaut man. Ich mach gern mal ´ne Release Show Edition, das ist ja auch was feines. Aber man muss echt nicht übertreiben mit vier Vinylfarben bei ´ner 500er Pressung. So was find ich doof. Das hat echt was von Briefmarkensammeln. Da geht´s doch größtenteils gar nicht mehr um die Musik.

Wie ist eigentlich eure Aufgabenteilung beim Label, was macht Lena, was machst du?

Lena und Stef: Ach, das gibt´s gar nicht so genau. Oder das ist schwer zu sagen. Grundsätzlich besprechen wir natürlich alles zu zweit. Lena hat dann mehr mit Grafik-Kram zu tun, bei mir bleibt dann die Schreibtisch-Arbeit hängen.

Ich danke dir schon mal sehr für das Interview, lieber Stef; zwei letzte Fragen noch: Kiss oder AC/DC?

Lena und Stef: Oh, die berühmte Frage! Ich hab´ mir im Vorfeld dazu schon Gedanken gemacht. Und ich muss sagen, für mich ist das AC/DC. Da hab ich fast alles von den regulären Sachen auf Tonträger. Von KISS hingegen habe ich nur zwei, drei Sachen. Dennoch muss ich erwähnen, dass ich mich immer freue, wenn irgendwo KISS läuft. Speziell die Sachen aus den 70ern sind da ja auch echt cool.

Und hast doch noch Grüße und oder Botschaften an unsere verehrte Leserschaft?

Lena und Stef: Ich will mich nur mal bedanken bei allen Leuten, die uns supporten. Ohne euch geht´s echt nicht. Danke! Und dir, Jan, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mal ein bisschen über uns zu erzählen.

Gerne doch! Hiermit schließe ich die Akten.

Interview: Jan Röhlk

Kontakt: metamatterrecords.bandcamp.com, facebook.com/meta.matter.rec

