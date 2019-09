Losing Earth – Nathaniel Rich

September 25th, 2019

„Alle wussten sie Bescheid – und wir wissen es immer noch. Wir wissen, dass der schrittweise oder auch schlagartige Wandel unseres Planeten die ganze Weltordnung verändern wird. Wir wissen das wir den Untergang unserer Zivilisation riskieren, wenn wir die Emissionen nicht drastisch reduzieren.“ Das Zitat aus dem Buch fasst es ganz gut zusammen, es geht um den Klimawandel bzw. die Unfähigkeit der Menschheit diesen nicht zu befeuern. Das Thema ist heute genauso aktuell wie vor dreißig Jahren. Denn mindestens seit den 70er Jahren ist die Problematik bekannt und wurde auch schon von den obersten Stellen in der Politik und führenden Wissenschaftlern als ernsthaftes Problem anerkannt und diskutiert.

Passiert ist relativ wenig. Diese Geschichte des Versagens beschreibt Rich hier sehr detailliert und spannend. Im Buch wird in erster Linie die Situation aus US-amerikanischer Sicht beleuchtet, also wie ein paar Wissenschaftler und Umwelt-Lobbyisten versuchen das Thema auf die Agenda der Politik zu bekommen und damit scheitern. Man hat manchmal den Eindruck der Autor war bei den ganzen Verhandlungen und Kongressen selbst dabei – eben diese typisch amerikanische Erzählweise um Texte interessanter zu gestalten. Inhaltlich im Prinzip nichts neues aber es ist ziemlich erschreckend die ganze Versagensgeschichte der Politik in den USA nochmal nachzulesen, auch wenn die Fokussierung natürlich nicht die ganze Geschichte erzählt. Und es im nach hinein natürlich leicht ist das Versagen zu dokumentieren. Wenn später mal Menschen wissen wollen „Wie konnte das passieren“, hier ist ein Teil davon dokumentiert. Und obwohl dies so ist, hilft das auch heute nicht wirklich weiter die Problematik mit der nötigen Effizienz anzugehen. Wie so oft ist der Mensch sich selbst im Weg und sorgt dafür das zukünftige Generationen Probleme haben werden die sie nicht mehr in den Griff bekommen. Abgesehen davon kann man hier auch erwähnen das sich das Klima schon immer gewandelt hat und es auch in Zukunft nicht unterlassen wird – dies darf aber keine Ausrede sein untätig zu sein, bzw. so weiterzumachen wie bisher. Aber ich schweife ab…. Kann man lesen, muss aber auch nicht. 240 Seiten, gebunden, 22,00 Euro (dolf)

