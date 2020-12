Ist heute schon morgen? – Wie die Pandemie Europa verändert, Ivan Krastev

November 29th, 2020

Stellt sich die Frage ob jetzt in jedem Heft ein Buch zur Pandemie vorgezogen wird – oder ob wir einfach warten bis es echte Erkentnisse und neue Ergebnisse gibt. Nämlich über das Virus und seine Folgen, sowie die gesellschaftlichen Auswirkungen der ganzen Pandemie. Bis es soweit ist, weiß einfach keiner was noch alles auf uns zukommt, allerdings können manche Leute natürlich kompetentere Spekulationen formulieren als andere – so auch Krastev. In diesem neunzig seitigem Bändchen geht es weniger um das Virus selbst, sondern darum was es für die Zukunft von Europa bedeuten könnte und wie es politisch wirkt. Und das tut es auf jeden Fall, wie Krastev hier anschaulich beschreibt.

Nach einer Einleitung folgt Kapitel Eins, darauf Kapitel Zwei und der Schluss. Dabei handelt es sich um eine Betrachtung der Situation in Echtzeit, die ist gelungen. Auch wenn mir zu viel über die allgemeine Politik geschrieben wird – aber das ist ja sein Thema. Liest sich schnell weg und hat Substanz – sehen wir mal ob es in ein paar Monaten oder gar Jahren noch Relevanz hat. Gebunden, 8,00 Euro (dolf)

[Trust # 204 Oktober 2020]