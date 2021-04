Im Angesicht des Anthropozäns – Klima und Gesellschaft in der Krise, Ian Angus

März 27th, 2021

Die Originalausgabe in englisch (Facing the Anthropocene) erschien bereits im Jahr 2016, seit 2020 liegt nun erstmals eine deutsche Übersetzung vor. Der Autor ist ein kanadischer Ökosozialist der in diesem Buch sehr ausführlich den Zustand der Welt beschreibt und wie es dazu gekommen ist. Des weiteren erklärt er, warum wir uns jetzt im Anthropozän befinden und wann das begonnen hat. Wenn man betrachtet wie gestört das Erdsystem mittlerweile ist und welche Auswirkungen dies hat dann weiß man schon – seit langem – das es so nicht weitergehen kann. Das es dies dennoch tut, ist schon schlimm genug und wo das hinführen wird, werden wir wohl noch raus finden. Wie es dazu kommen konnte wird von Angus hier deutlich gemacht und mit massig Zahlen und Fakten unterfüttert.

Das ist oft interessant, meist nichts neues und in der Häufung auf jeden Fall sehr bedrohlich und in Strecken leider dann auch langweilig, weil es eben viel zu theoretisch ist. Aber gut, das gehört dazu und für Menschen die sich mit dem Thema bisher noch nicht intensiv auseinandergesetzt haben ist es auch sicherlich ein Dazugewinn an Wissen. Ob die Alternative dann eine ökosozialistische ist, beziehungsweise dann so genannt werden muss, sei dahingestellt. Das es heute, nur ein paar Jahre später, sowieso noch viel schlimmer ist als es bei erscheinen der Originalausgabe war, spricht leider eine deutliche Sprache. Und wenn man bedenkt das es jetzt schon zu spät ist um den Klimawandel zu stoppen, geschweige denn ihn umzukehren dann kann man bei der Lektüre richtig schlechte Laune bekommen – nicht ohne Grund. Wie lange es noch dauern wird, bis es den dringend sozialen Wandel gibt, das weiß keiner, fünf vor Zwölf war es schon vor Jahrzehnten. Gemahnt und gefordert wird auch genauso lange und man fragt sich immer und immer wieder weshalb es nicht zu einer Umsetzung der Erkenntnisse kommt. Auch dies wird in diesem Buch gut erklärt und man versteht wie es dazu kommen konnte das die Gesellschaft dort ist, wo sie jetzt steht – am Abgrund. Schuld ist letztendlich ein unerbittlicher Kapitalismus der nach nichts als Wachstum strebt und dieses Wachstum mit der Förderung und Verbrennung fossiler Brennstoffe befeuert. Dies hat leider dazu geführt das die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde maßgeblich gestört sind und wir in ein neues Erdzeitalter eintauchen: das Anthropozän. Irgendwie belustigend wirkt dann auch der Abschnitt wo der Autor wissenschaftlich argumentiert warum das neue Zeitalter wie (nicht von ihm) vorgeschlagen heißen soll. Er macht auch dies sehr ausführlich und führt auch einige Gegenargumente auf, welche aber gleich wieder entkräftet werden. Aber, wie man das neue Zeitalter auch benennt, ist sicher nicht das größte Problem, darum sollen sich andere kümmern. Nach der Lektüre des Buchs ist man zum einen froh es hinter sich gebracht zu haben, andererseits wurde einem nochmal ausdrücklich klar gemacht das wir jetzt sowieso am Arsch sind und es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis wir das auf noch dramatischere Weise am eignen Leibe erleben werden. Der fossile Kapitalismus muss weg und erst mal kann man, das was dann kommen mag, von mir aus auch ökosozialistisch nennen. Wahrscheinlich spielt das dann eh keine große Rolle mehr… 260 Seiten, Taschenbuch, 18,00 Euro (dolf)

