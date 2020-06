Idiota Civilizzato aus # 200, 2020

Juni 22nd, 2020

Wir versuchen in unserer Band, möglichst viel intensive Energie einzubringen und alles zu geben. In der TRUST-Ausgabe 193, schrieb ich zu der IDIOTA CIVILIZZATO-LP folgendes Review:

Idiota Civilizzato (schon den Bandnamen finde ich total gut), ist eine in Berlin ansässige Hardcorepunkband, dessen Mitglieder aus Deutschland, Mallorca, Italien und Australien stammen. Gesungen wird auf italienisch und das in einer aggressiven Hingabe, wie es Negazione, Cheetah Chrome Motherfuckers, Peggio Punx oder Indigesti zu ihren besten Zeiten, nicht besser hinbekamen. Hochenergischer, überdrehter Hardcorepunk, der sich durch die aufpeitschenden Killerriffs, in seinen eigenen, kaputten Wahnsinn katapultiert und dazu röchelt und schreit ein wutentbrannter Sänger, der verdammt nochmal alles gibt, um den Anschein zu erwecken, das Hardcorepunk im Jahre 2018, noch lange nicht tot ist. Hervorgetragen wird das Ganze, in einer solch umwerfenden Intensität, das du schon beinahe daran glauben könntest, dass mit dieser Musik eine ganze Regierung, zu stürzen wäre. Maximum Rock´n´Roll! Damit wäre eigentlich schon alles gesagt.

Jedoch sei noch zu erwähnen, dass neben der besprochenen LP, auch noch zwei mindestens genauso geile Singles über Static Shock Records veröffentlicht wurden. Das Interview wurde mit Matteo geführt.

Ihr habt eine internationale Bandbesetzung und stammt aus Italien, Spanien (Mallorca), Australien und Deutschland (Berlin). Wohnen alle Bandmitglieder noch in ihren Heimatländern? Und in welchen Bands seid ihr ansonsten aktiv?

Nicht alle Mitglieder leben noch in Berlin. Ich bin vor kurzem nach Oakland gezogen. Als wir mit der Band angefangen haben, zog Josh zurück nach Australien und Jaume nach Mallorca. Ich glaube das alle die in der Band sind oder waren auch noch anderweitig musikalisch aktiv sind. Ich selbst spiele aber nur bei IDIOTA CIVILIZATO.

Mallorca ist seit vielen Jahrzehnten ein beliebtes Reiseziel für Deutsche. Wie lebt es sich zwischen all den Touristen? Und was hat Mallorca in Sachen Punk und Hardcore zu bieten?

Ich weiß nicht, das ist eine Frage, die du Jaume, dem ehemaligen Schlagzeuger von Idiota, stellen musst. Er ist nicht mehr in der Band, aber er spielt in einer coolen Band aus Mallorca namens Orden Mundial. Die Leute um Orden Mundial organisieren auch jedes Jahr ein Punkfest in Mallorca, auf dem lokale und tourende Bands auftreten.

Entstand diese Multikulti-Besetzung ganz bewusst oder aus Zufall?

Das wir so international besetzt sind ist Zufall. Als wir mit der Band angefangen haben, lebten wir alle in Berlin. Wenn du in Berlin oder in irgendeiner anderen Grossstadt lebst und in einer Band spielst, ist die Chance sehr hoch, dass ein oder zwei Mitglieder aus einem anderen Land stammen, vor allem in der heutigen Zeit. Ich glaube nicht, dass solche internationalen Besetzungen gewollt sind.

Ist die Band eher ein spontanes Fun-Projekt oder eine ernsthafte Bandkonstellation?

Ich glaube wir sind weder das eine noch das andere. Beides ist auch irgendwie nicht das Richtige. Aber wir haben definitiv Spaß in der Band!

Du hattest bereits erwähnt, dass du inzwischen in der Bay Area lebst. Was hat dich in die Staaten gezogen? Und wie gut funktioniert es für euch, trotz der weiten Entfernung zu proben oder an neuen Songs zu schreiben?

Ich bin zurück in die USA gezogen, weil ich ein Idiot bin. Ich schiesse mir gerne ins eigene Bein, wenn ich Dinge mache, wie von einem Ort zum anderen zu ziehen. Aber ich musste es durchziehen. Wir üben meist vor den Konzerten, aber zum Teil proben wir auch überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein, hasse ich das Proben, aber es ist cool wenn du zusammen mit Leuten im Proberaum bist und jemand spielt ein neues Riff. Ich liebe es, wenn wir spontan an neuen Liedern arbeiten. Ansonsten sparen wir uns unsere beschissenen Ideen auf, bis wir uns wieder sehen.

Was ist in der Bay Area derzeit an Bands und Konzerten geboten?

Hier gibt es immer viele Auftritte. Die East Bay hat eine sehr lange Geschichte an Punkbands, Clubs und besetzten Häusern, dass unter dem giftigen Wasser der Bucht immer etwas gegoren hat und die Menschen, die hier gelebt haben und immer noch leben, mit allem, was sie können oder was nötig ist, am Laufen gehalten haben, um Bands oder Projekte zu gründen. Heutzutage ist leider jeder und überall auf der Welt mit diesem Immobilien-Bullshit konfrontiert, der coole Leute der Underground-Szene, aus den Städten vertreibt und lahme, feige Vorstädtler in die großen Städte ziehen lässt. Und die East Bay ist nur einer vielen Orten, an denen es derzeit schwierig ist zu leben oder einen angemessenen Mietpreis zu finden.

Es mögen sich die Clubs, in denen man Shows oder neue Bands sehen kann verringern, aber das 924 Gilman existiert immer noch und es wird dort jedes Jahr, ein 4-tägiges Punk-Fest veranstaltet. Gemeint ist das Manic Relapse Fest, bei dem man eine Scheißladung cooler Bands aus der ganzen Welt sieht. Es gibt immer noch eine gute Mischung lokaler Bands wie Smokers, Manback, Isotope, Very Paranoia, Cronander, Necrot, Rockman Korrosive, Los Huaycos, Shit Coffin und Silent Era. Das Hauptproblem ist das Fehlen von DIY Veranstaltungsorten, so dass Sie immer an der gleichen Bar abhängen und am gleichen Ort spielen.

Ihr wart in Amerika auf Tour, wie habt ihr die Zeit in Erinnerung behalten? Welche Konzertorte waren besonders gut?

Alle Orte waren wirklich gut. NYC war sehr cool, aber auch Philadelphia, Richmond und Pittsburgh haben mir sehr gefallen. Die Show in Pittsburgh hat am meisten Spass gemacht, wir waren dort schon nach 10 Minuten betrunken.

Wie unterscheidet sich für euch, die europäische von der amerikanischen Szene?

Einige Tiere schmecken anders als andere. Die Szene in den USA hat einen anderen Geschmack als die europäische Szene. Ich weiss echt nicht wie ich das beschreiben soll, haha…. Am besten findet ihr es selbst heraus.

Was war der bisher beste Moment, in eurer Band-Laufbahn?

Diese Platte über Nacht aufzunehmen, es hat Spaß gemacht und war locker und zur gleichen Zeit haben wir unsere kleinen Erdnusshirne zusammengebracht, normalerweise ist es genau das Gegenteil.

Ihr spielt einen extrem energischen 80´s Hardcorepunk, der mich an italienische HC-Bands wie Negazione, Indigesti, Chettah Chrome Motherfuckers oder an die Spanier G.R.B. erinnert. Gibt es Bands auf die ihr euch alle einigen könnt?

Ich weiß nicht, ich kann nur für mich selbst sprechen und für mich sind NEGAZIONE die beste Band aus diesem ganzen Haufen, weil sie so wild sind. Ich liebe das „Mucchio Selvaggio“ -Tape. Alle diese Bands sind wirklich cool und haben mich stark beeinflusst, aber Negazione, sind für mich die Besten und so versuche ich ihren verrückten Stil nachzuspielen, was aber unmöglich ist. Jedoch versuchen wir in unserer Band, möglichst viel intensive Energie einzubringen und Alles zu geben.

War es für euch eine bewusste Entscheidung auf italienisch zu singen? Und die noch viel wichtigere Frage ist für mich, um was geht es in euren Texten?

Als Josh und ich die Band gründeten, meinte er ich solle auf Italienisch singen. Ich glaube für ihn ist Englisch überbewertet. Einige der Texte machen für mich nicht allzu viel Sinn, es sind einfach dumme Gedanken, die zur Musik passen. Einige Texte, wie in „Perverso“ oder „Sporchi Sense Fine“ handeln davon, wie sehr wir uns als Bandkollegen, Freunde, Feinde oder Unbekannte mit unseren Perversionen in die Scheisse reiten und wie wir mit der Realität umgehen können, oder eben nicht. Ich schreibe aber auch über persönliche Dinge. In „Con Gli Occhi“ geht es darum, wie ich mitten in der Nacht von der Polizei angehalten wurde und der Polizist und ich uns lange in die Augen geschaut haben, ohne ein Wort zu sagen. Das war schräg.

Der Bandname Idiota Civilizzato bleibt gut im Kopf hängen, auf welche zivilisierten Lebensumstände bezieht sich der Bandname? Oder in welchen Punkten empfindet ihr die Zivilisation als gefährlich?

Ich habe an mein Land Italien gedacht, und wie beschissen und idiotisch es dort abläuft. So bin ich auf den Bandnamen gekommen. Zivilisation ist etwas Gefährliches. Hat sie einmal angefangen, hört sie nicht auf, bis sie sich selbst zerstört hat. Ich denke, dass die Idee, dass wir eine bedeutungsvollere Menschheit haben, die mit dem Fortschritt geht, eine Lüge vom reichen, weissen Menschen ist.

Ich finde eure düsteren Coverartworks beeindruckend. Wer ist für das Coverartwork verantwortlich und was wollt ihr damit ausdrücken?

Ich mache alle Covers. Ich entwerfe einfach ein paar Zeichnungen und verfolge Ideen, bis es Sinn macht. Ich denke dabei nicht viel nach. Ich versuche einfach zu erreichen, was in meinem Kopf für Perfektion steht.

Können wir in Zukunft mit einer Tournee durch Deutschland rechnen?

Wir werden nächstes Jahr sicher einige Konzerte in Deutschland spielen. Aktuell machen wir aber eine längere Pause.

Übersetzung: Marco Bechtiger

Einleitung, Fragen und Überarbeitung: Bela