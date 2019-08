HUMAN ABFALL (#189, 2018)

August 26th, 2019

HUMAN ABFALL

Es ist eigentlich total sinnlos: die Stuttgarter Post-Punk-Band Human Abfall war schon im Plastic Bomb und Ox, es gab Besprechungen, Features oder Tour-Präsentationen in der „Spex“, im „Musikexpress“, der „taz“, der „intro“, der „Visions“, der „Zeit“, der „Spiegel“, warum jetzt auch noch im Trust? Ja ganz einfach, weil das euch hier vorliegende Material einfach das beste Gespräch aller Zeiten ist Smiley.

Ok, der echte Beweggrund ist jedoch folgender: ich war in einer größeren Reisegruppe auf dem holländischen Roadburn-Festival 2009 oder 2010 für einige Tage.

Dort übernachteten wir in so Blockhütten auf dem Campingplatz, in „meiner“ Hüte pennte auch Florian, Sänger von Human Abfall (damals gab’s die Band aber noch nicht). Wir kannten uns schon vorher durch ein Online-Punk-Messageboard und fanden uns sympathisch. Dann liefen wir uns auch dann später in Stuttgart mal über den Weg und als dann seine neue Band entstand (dort nennt er sich übrigens Flávio Bacon), fand´ ich die direkt klasse. Kühler NDW-Post- Punk und auch Teil der neueren deutschen Punk-Szene um Messer, Die Nerven, Karies, Gewalt, Pisse (die teilweise von dem hervorragenden neuem Duisburger Label In a car Records dokumentiert werden (Hallo Schippy!))…

Für die, die Human Abfall noch nicht kennen, hier mal Impressionen von drei Netz-Quellen: livegigs.de vermeldet: „HUMAN ABFALL ist eine deutschsprachige Musikgruppe, die 2011 in Stuttgart gegründet wurde. Die Texte der Gruppe sind stark von Dadaismus und Kritischer Theorie geprägt, beschreiben die Absurdität bürgerlich-kapitalistischer Unterdrückungsmechanismen in übersteigerter Polit-Rhetorik und kantigem Beamtendeutsch. Musikalisch setzt sich ein Mosaik aus Post-Punk, Noise, Surf und Trap zusammen, um eine eingängige, aber gleichzeitig klaustrophobische Soundwand einzureißen.“ Derweil das Internetradio byte.fm schreibt: „Die Gitarren schwelen in Moll, streifen hektisch Angstgefühle, machen verzerrte Abgründe auf. Sie stacheln den Bass an, der energisch und monoton geradeaus durch den Sumpf spielt, den Flávio Bacon mit seinen grau gefärbten Texten vermischt.… Mal wird aufgekratzt gebellt wie Mark E. Smith, mal repetitiv monologisiert, dadaistisch im Bewusstseinsstrom wie bei den Goldenen Zitronen“. Und die Booking-Agentur der Band, die Powerline Agency (dort ist u.a. Heinz Strunk, das Animal Collective, Andreas Dorau und Pisse), informiert uns: „In den Texten werden Gefühle, Alltagsgegenstände, Zustände widergespiegelt und auf ein eindringliches Minimum reduziert. Keine Betroffenheit – denn über dieses Stadium sind Human Abfall längst schon hinaus“.

Ja, das hört sich doch alles sehr interessant an (ist es auch!), deshalb wollen wir der Sache mal näher auf den Grund gehen und melden uns in Stuttgart bei Florian. Er ist zurzeit des Interviews im Sommer 2017 gerade in der Babypause, auf Job-Suche und haust in einem vom Wasserschaden aus dem Stockwerk drüber verursachten Wohnungschaos, trotzdem nahm er sich die Zeit für pointierte Antworten.

So wie ich es verstehe ist der Stand der Dinge momentan: die Band spielte vor einigen Monden ihre vorerst letzte Tour und ihren letzten Auftritt in Stuttgart, 2018 geht’s aber weiter mit neuer Platte und (hoffentlich) wieder Konzerten (leider habe ich Human Abfall in Frankfurt vor ein paar Jahren live verpasst). Ich will nicht prahlen, aber ihr Song „SNG“ auf einer frühen Single – der Ausdruck kam von mir. Fuck you, Pay me, Flo!-Simely. Ich hoffe, ihr habt nun Spaß an unserem Dialog – und was bezüglich der Antworten Ironie oder Ernst ist, das findet ihr schon selber heraus!

Du kommst eigentlich aus Aschaffenburg und warst korrekter Straight-Edger dort. Wie kam es zu dem Umzug nach Stuttgart und deiner Transformation in einen kühlen Bohème-Dandy?

XTC, Hegel, Cocktails, große Autos, die limitierte Jubiläumsbox von Matthias Reim und diese Nächte in Tokyo und Taiwan.

Hattest du in Aschaffenburg schon Musik gemacht bzw. in was für Bands warst du dann vor Human Abfall in Stuttgart?

Human Abfall ist meine erste Band und ich hab´ vorher noch nie Musik gemacht. Fand den Gedanken schon immer sehr störend und abschreckend. Nachdem ich es jetzt schon fast fünf Jahre mach´, kann ich sagen, dass es noch viel ernüchternder ist als gedacht.

Es gibt das legendäre Video-Interview mit dir in einem Plattenladen, indem du sagst, dass Human Abfall ganz alleine deine Band ist – bist du der Band-Hitler?

Ja, ich bin Human Abfall. Ich schreibe die Songs, schreibe die Texte, spiele alles im Studio alleine ein, gebe Interviews alleine. Der Rest der „Band“ sind zusammengewürfelte Typen, die ihre Instrumente live gut spielen, mich auf Tour nicht übermäßig nerven und vor allem günstig im Preis sind. Ich mag die Abfallboys und bekomme da echt „value for money“.

Wie ist die Stuttgarter Punk-Szene eigentlich so?

Von einer separierten Punk-Szene kann man in Stuttgart nicht sprechen, da vermischt sich sehr viel aus dem DIY-Bereich und den Resten von verschiedenen Subkulturen. Und ob man heute überhaupt noch von „Subkulturen“ sprechen kann oder das nur noch traditionsbewusstes und uniformiertes Genregewixe zum Lifestyleverkauf ist, das ist eher eine Frage für die Soziologie. Ich glaube zum Beispiel im Fall von Punk nicht, dass aus der Distinktion einer Retrosubkultur, die sich immer nur selbst zitiert, selten mehr als ein schlaffer Soundtrack zum Bier trinken hervortritt. Die meisten Kids of Today picken sich aus verschiedensten Genres ihren individuellen Kanon heraus, was gut für die Kids ist, aber Gift für Subkulturen. Aber zurück zur Hassliebe Stuttgart.

Stuttgart ist in erster Linie scheiße, sehr konservativ und für Leute mit einem Nettogehalt von 3000 Euro plus ausgelegt. Egal ob es um Mieten, Biertrinken oder U-Bahn fahren geht… alles ist immer irgendwie völlig bekloppt zu teuer. Daher haben sich ein paar wenige Strukturen abseits herausgebildet, in denen man eine gute Zeit haben und ´ne Pause von dem ganzen Schwabenbullshit machen kann. Zudem gibt es einen ganzen Sack von Bands hier, die ich sehr gerne mag, wie zum Beispiel Wolf Mountains, Levin Goes Lightly, Empowerment, Mosquito Ego, The Lost Rivers, Die Nerven, Yum Yum Club, Die Säulen des Kosmos, JFR Moon, Wellness und sehr viele Projekte um diese Bands und Leute außen herrum. Es passiert auch viel an DIY-Arty-Farty-Austellungen, Lesungen und Musiklabels wie Treibender Teppich Records. Bewerten muss den Kram jeder für sich. Aber kommt nicht auf die Idee, nach Stuttgart zu ziehen… ihr werdet es hassen. Nur Berlin ist ekelhafter in so Schwabentäterekeldingern. Aber ich geh jetzt nach Leipzig. Da ist mein 911er noch ein Statusobjekt.

Engagiert sich Human Abfall noch in der DIY-Szene?

Klar. Vordergründig spiele ich und meine Tour-Musiker alle noch in anderen Bands (zum Beispiel Die Säulen des Kosmos, JFR Moon, Martha Rose, All diese Gewalt, Lost Rivers, Pisse, Wellness), ich habe ein Tape-Label namens Monkey Bizz und wir organisieren unsere Shows in Stuttgart noch selbst. Ansonsten schreibt einer von uns, einer malt und der dritte bastelt sehr gerne so Dinger und der letzte katalogisiert Hip-Hop- und Disco-Platten nach BPM.

Was macht ihr eigentlich beruflich, lahme Frage, aber ich finde das immer spannend.

Ich arbeite in der Industrie als Stahlwerker, JFR Moon (Joachim Friedrich Rudolf Mond) ist Chiropraktiker, Pavel, der mit bürgerlichen Namen Bronco heißt, hat ´nen Hähnchengrill. Ringo ist am Wochenende Hip-Hop- DJ und unter der Woche Personaltrainer.

Es wurde viel davon gesprochen, dass es neue coole Punk-Bands aus der BRD gibt, Trümmer, Messer, Die Nerven, Pisse, Karies, ihr… ist dem so, fühlt ihr euch mit denen verbunden?

Trümmer kenne ich nicht… hab gehört, die haben jetzt keine Hüte mehr auf, aber Trümmer haben früher immer gerne Hüte getragen. Human Abfall ist eigenständig, innovativ und hat das Game in ein größeres Stadion gebracht. Besser wird deutschsprachige Musik nicht mehr. Messer sind die Band von Philip und Pogo. Die Nerven? LOL! Der Riegers Max ist ein Fake. Der ist der Erbe von Möbel Rieger. Tagsüber leitet der ein Möbelhäuser und am Abend macht der auf den bettelstudentischen Emotionsrockstudenten. Der ist einfach nur ein schmutziger und millionenschwerer Möbler. Pisse sind Freunde. Big LOVE. Die sind ja vor einiger Zeit geschlossen nach Stuttgart gezogen.

Ich spiele da ja jetzt auch Bass. Unter der Woche beim Daimler an Abgaswerten arbeiten und es am Wochenende bei Pisse krachen lassen. Einfach nur geile Punkpower mit mächtigen Plattenverkäufen. Im Frühjahr 2018 sind wir vier Wochen mit den Hosen und zwei Wochen mit Slime unterwegs. Karies… hab´ich mal eine Tape-EP gemacht. Die Tape-EP hat In A Car Records nochmal als 7inch rausgebracht. Aber wir fühlen uns mit fast keiner dieser Bands verbunden – wir teilen keine Gefühle, wenn da auch kein Cash geteilt wird. Klar, wir reden mal über Verkaufszahlen, Kapitalanlagen und Steuerberater. Aber da geht es nur um Geschäft und nicht um Nähe.

Machst du dein Label Screaming Mini Records noch? Was hast du dort herausgebracht?

Nein. Eine 7inch der Serpentines, eine Ten Volt Shock-LP, Honigbomber-LP, Blackup-LP und das Human Abfall-Demotape. Aber da ist seit 2012 nix mehr passiert… aber lieber nur fünf gute Veröffentlichungen als ´nen Sack Bullshit.

Wie kam es zu dem Bandnamen? Ich muss da immer an Dystopia und ihr Credo „Human = Garbage“ denken, eigentlich reaktionärer Bandname, denn die Menschen sind ja nicht scheisse, sondern das kapitalistische System, nicht wahr?

Wir kommen ohne was. Wir gehen ohne was. Und was wir in der Zwischenzeit machen, ist vom Habitus bestimmt. Also es geht kurz und knapp um die Umwandlung von Kapitalformen nach Bourdieu.

Erzähl doch mal was zu eurer Besetzung und Diskographie – ich finde ja die SNG-Single super, haha, klar, kam ja von mir…

Jan, du warst und bist meine große Inspiration. Mit der Band wollte ich dir ein Monument schaffen oder besser einen Tempel voller Licht. Im Studio bin ich die alleinige Besetzung und live habe ich eben seit Anfang an meine festen Livemusiker dabei, an denen ich auch gerade nichts ändern möchte – auch wenn ich schon über andere Konzepte nachgedacht habe… Also auf der Bühne sind zur Zeit Flavio Bacon, Ringo Stelzl, Pavel Svart und JFR Mond.

Unsere Diskografie besteht aus einem Demotape, einer 7inch-EP namens „SNG“, Samplerbeiträge auf der „Von Heimat Kann Man Hier Nicht Sprechen – 13 Musikalische Grüße Aus Der Wohnstadt Stuttgart“- Compilation-LP und der „Refugess Welcome Compilation“-LP, unsere ersten LP „Tanztee von unten“ (über 45000 verkaufte Einheiten), einer Split 7inch mit „Das Ende“ aus Hamburg und unserer zweiten LP „Form & Zweck“. „Form & Zweck“ hat in der Zwischenzeit Goldstatus (über 85 000 verkauft Einheiten) und verkauft sich immer noch hervorragend. Wir haben kürzlich auch ein Tagesgeldkonto einrichten müssen, um regelmäßiger was in unsere Immobilien stecken zu können.

Worum geht es in eurem Song „Wir müssen über Tibet sprechen?“?

In erster Line um Tibet.

Einer von euch – so stand es im Ox-Feature über euch – wohnt in Berlin, ist dem immer noch so? Wie probt ihr, skypen oi?

Wir proben nie im klassischen Sinn. Die Bühnenmusiker proben ein paar Mal – unter meiner Regie – ihr Set vor einer Tour und dann geht es ab auf die Straße zum Geld machen. JFR fliegen wir da einfach drei oder vier Tage vorher aus Berlin ein. Keine sonderlich spannende Sache – eher Dom Pérignon und gutes Essen.

Ihr habt zwei Platten raus, spielt mehr und mehr in alternativ-kommerziellen Clubs statt nur AJZs, Human Abfall kommen in großen Medien vor. Wo wollt ihr noch hin mit der Band, davon leben?

Mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Geld machen.

Welche Rolle spielt Jens Racchut für euch, seine kryptischen Texte findet man bei euch ja auch ein wenig wieder?

Jens Racchut spielte für mich keine Rolle in Bezug auf meine Texte. Yo! Angeschissen und Das Moor gut, aber ansonsten mag ich noch den Oma Hans Song-„Kalter Mammut“. Die anderen Bands und Projekte sprechen mich nicht an. Da ist mir der Max Müller-Vergleich eventuell lieber…Honkas, Campingsex und Mutter sind Bands, die mir wirklich was bedeuten. Richtigen musikalischen Einfluss auf die Form und Art der Texte hatten aber am Anfang von Human Abfall noch ein paar deutsch-sprachige Punk- bzw. Post-Punkbands wie Mittagspause/Fehlfarben, Bärchen und die Milchbubis, Rotzkotz, Hans-A-Plast, Buttocks, Grauzone, Honkas, Der Moderne Mann, Ideal, Die Radierer, Razzia, Grauzone und so weiter.

Heute sind es eher unzählige 90er Hip-Hop-, 60ies/70ies Soul- und Black Jazz-Sachen, Dub, Acid House, das Edge Of Quarrel-Demo der Cro-Mags, englische C86- oder Tweepop- Sachen. Inhaltlich bekomme ich meine Einflüsse eher im Supermarkt oder in der U-Bahn – oder eben da, wo Menschen sind. Es geht nicht um Jens Racchut oder Max Müller, sondern um Menschen und was Menschen so machen. Was machen Menschen so? Sachen mit anderen Menschen und Gegenständen, ab und zu wird auch mal ´ne Katze gefüttert oder ein Hund geht Gassi.

Hat Human Abfall ´ne Message, was wollt ihr uns mitteilen? Ficken Oi?

Keep it sexy und denken lernen!

Waren die Hosen oder die Ärzte für euch wichtig? Welche deutschen Bands laufen bei euch im Tourbus so?

Ich hassen die Hosen und die Ärzte… nur die Nerven, die Onkelz und Blumfeld sind schlimmer… ich mag keinen Schlagerrock mit großen Emotionen. Wenn Rockmusik bzw. überhaupt Musik, dann hören wir im Tourbus nur Classic Rock-Radio.

Sind Human Abfall Punk oder Post-Punk? Bei euch heißt es ja im Powerline-Agency-Agentur-Info „sperriger Postpunk (nicht unähnlich Grauzone oder Campingsex) in Früh-80er-Deutschpunk (à la Mittagspause und S.Y.P.H.)“?

In welche Schublade man die Geschichte jetzt mit dem neuen Album noch stecken kann, würde mich auch interessieren. Die meisten Elemente und die Produktion unserer aktuellen LP „Form & Zweck“ haben viel mehr mit einer Hip Hop-Platte zu tun, die von einer klassischen Gitarre, Schlagzeug, Bass und Gesang-Formation eingespielt wurde. Dazu kommen noch tausend andere Einflüsse sehr weit ab vom klassischen Punkbegriff bzw. der traditionalisierten und konservativen Punkfolklore. Eventuell sollte man sich um die Kategorisierung keine Gedanken machen – einfach dem Gehirn einen Urlaub buchen – eher, ob der Hörer den Vibe mag oder sich doch lieber in die 90ern als goldenes Punkrockjahrzehnt zurückträumt.

Früher war für Versager im hier und jetzt alles besser, aber die 90er waren in Wirklichkeit der letzte Dreck. ATOMROFL und haltet das Ding am Laufen, was ihr liebt… egal, was ich sage. Kosmische LOVE von Stern zu Stern und für Planetensolidarität ist es nie zu spät, OK?!

Im Ox-Feature werden von euch u.a. folgende Lieblingsbands genannt: CAN, BLACK FLAG, RAZZIA, NEU!, FEHLFARBEN, Sun Ra, INFEST, JOY DIVISION, HÜSKER DÜ, Bob Dylan, John Coltrane, VELVET UNDERGROUND, Neil Young, MONSTERS, WU-TANG CLAN, CRAMPS, Nick Cave, KRAFTWERK und THE JESUS AND MARY CHAIN… nicht schlechter Geschmack! Habt ihr eine Konsens-Hass- und Konsens-Lieblingsband?

Es sind eher einzelne Songs die wir alle gerne mögen, zum Beispiel Rupert Holmes -Escape (The Piña Colada Song), Laid Back ?– Sunshine Reggae, Marvin Gaye – Sexual Healing, The Housemartins – Caravan Of Love oder CCR – Suzie Q. Hass ist ein sehr starkes Gefühl… aber sagen wir es mal so: es gibt sehr viel Musik, die wir mögen oder die uns gut unterhalten kann, aber es gibt noch sehr viel mehr Platten, die nie hätten erscheinen müssen.

Wie kamt ihr zu Sounds of Subterrania Records?

Die haben am meisten Geld geboten, als der Hype losging. Sound Of Subterrania sind ja ein Unterlabel von Sony. Da hat man gute Möglichkeiten als Künstler.

Wer ist ChuChu Records?

Sounds of Subterrania/Sony Music International veröffentlichen kleinere Sachen zum Markttest unter dem Namen ChuChu Records.

Am Ende noch kurze Fragen; die besten drei Straight Edge-Bands sind?

Minor Threat, Chain of Strength und SSD auf der “Get It Away”.

Slayer oder Metallica?

Finde beide nicht gut.

Funkadelic oder Parliament?

Beide langweilig, aber sexy/funky.

Spex oder Trust?

Lesen? LOL.

Cypress Hill oder Public Enemy?

WU-Tang 4evar.

Coltrane oder Brötzmann?

Coltrane.

Neu! oder Kraftwerk?

Neu!

Kiss oder ACDC?

Kiss.

Stay gold, sunny boy! Hast du noch einen Gruß an unsere Leser?

2018 kommen neue Platten von Human Abfall… Bussi Bussi Ciou Ciou… wenn Ihr aber sehr gute aktuelle Platten hören wollt, checkt die neue Levin Goes Lightly-LP, die neue Heavy Metal-LP, Sick Horse-LP, die neue JFR Moon-LP, Pig//Control 12inch und die Nosehole 7inch aus… und esst mehr Obst. Healthy Food NOW. Oi!

Interview: Jan Röhlk

Kontakt: https://humanabfall.bandcamp.com, facebook.com/humanabfalll

