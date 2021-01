Die Bad Religion Story- Do what you want, Bad Religion mit Jim Ruland

Januar 20th, 2021

Kaum zu glauben, die Band existiert nun schon seit vierzig Jahren und hat fast zwanzig Alben veröffentlicht – das muss man erst mal schaffen. Puristen werden sagen dies sei nicht so, weil es massig Besetzungswechsel gab und die Band ja schon bald nicht mehr die war als welche sie 1980 im San Fernando Valley startete. (oder das Teile der Band überhaupt nicht miteinander sprechen beziehungsweise immer getrennt Reisen spricht auch nicht wirklich für eine Band wie man sie kennt) Wie dem auch sei, Ruland beschreibt ihren Werdegang in chronologischer Reihenfolge und spricht mit allen (bis auf Greg Hetson, der wollte nicht) Mitgliedern.

Wie so oft bei derartigen Büchern üblich, ist die weit entfernte Vergangenheit deutlich „besser“ und vor allem ausführlicher beschrieben wie das was in den letzten Jahren geschehen ist. Die Band wurde als Hardcore Punk Band gegründet und hat mit ihrem legendärem ersten Album „How could hell be any worse“ einen Klassiker geschaffen. Leider demontierte sich die Band dann gleich mit dem wirklich grottenschlechten zweiten Album „Into the Unknown“. Das haben sie dann im Nachhinein auch selbst gemerkt und mit „Suffer“ das Album veröffentlicht das die Fans hören wollten. Und von da ging es Schlag auf Schlag, Album, Touren, Album, Touren, usw. Nebenbei machte Brett Gurewittz auch noch sein später mega erfolgreiches Epitaph Label und betrieb auch noch ein Studio. Dort wurden auch die ersten Bad Religion Platten aufgenommen und veröffentlicht. Bis die Band dann zu einem Major wechselte wo sie ein paar Alben raus brachten bis sie dann später wieder zu Epitaph zurückkehrten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt waren sie eine Rockband die Punk mit intelligenten Texten spielt. Natürlich geht der Autor auf jedes einzelne Album ein, teilweise sogar auf die einzelnen Songs – und hier wird es dann oftmals sehr langatmig – aber die Fans könnten es lieben. Einige der Mitglieder hatten auch mit dem massiven Konsum von Alkohol und Drogen zu kämpfen – aber auch diese Problematik wird nicht unter den Tisch gekehrt sondern öffentlich gemacht. Wie vieles andere auch, wie die Band tickte und auch was in den Privatleben so alles stattfand. Natürlich wird auch viel über Live Auftritte und die zahlreichen Touren auf der ganzen Welt berichtet. Anekdoten und wilde Tourgeschichten wechseln sich ab mit nachdenklichen Mitgliedern die sich über den Zustand der Welt und der Menschen Gedanken machen und diese in ihren Texten verarbeiten. Die Band hat ungefähr 400 Lieder geschrieben, meist wurden die… aber lest selbst, muss hier ja nicht alles verraten werden. Das Buch ist über lange Strecken gut geschrieben, manchmal wäre weniger mehr gewesen, aber die diehard Fans wird es erfreuen. Für mich, der die Band tatsächlich bereits nach dem zweiten Album abgeschrieben hat, war es erstaunlich nochmal zu lesen wie erfolgreich und groß Bad Religion und auch Epitaph über die Jahre waren und mit welchen Selbstverständnis sich die Band auch heute noch als Punk Band sieht, obwohl sie das natürlich – nach anderen Maßstäben – längst nicht mehr ist. Es gibt eben unterschiedlichen Punk, das muss jetzt hier nicht nochmal diskutiert werden, vor allem weil es die Adressaten zum einen nicht erreicht und selbst wenn – sie nicht davon überzeugt werden können. Gute Biographie die man schnell weg lesen kann und einen doch prima informiert. Nicht unerwähnt bleiben soll das es auch einen Schwung Fotos gibt. 351 Seiten, broschiert, 25,00 Euro (dolf)

