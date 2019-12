Deutschland dreht durch! – 70 Jahre Grundgesetz, Cartoons zur Lage der Nation, Martin Sonntag und Saskia Wagner, Hrsg.

Dezember 4th, 2019

Dieses Buch lag direkt nach „Die Gesellschaft des Zorns“ auf dem Stapel, was für ein Zufall, während in dem einen Buch genau erklärt wird was hier los ist, wird das Thema hier auf anderem Niveau behandelt. 41 ZeichnerInnen schauen auf den Zustand im Lande und karikieren ihn mit spitzer Feder. Oliver Mario Schmitt schreibt ein Vorwort und schon geht es los, oft in Farbe, aber auch Schwarzweiß und sogar ein paar Fotomontagen. Immer irgendwie lustig, manchmal sehr, treffend, anklagend, bloßstellend… wie immer ist alles dabei. Viele der CartoonistInnen sind bekannt, einige Namen liest man sicher zum ersten Mal. 128 Seiten mit gut 100 Cartoons viel politischen Statements zur Situation in Deutschland.

Wenn es nur so einfach wäre…. Gebunden, 14,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830335467

