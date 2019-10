DAN YEMIN (#124, 2007)

Oktober 4th, 2019

Wie schafft der Mann das bloss?!? Eine Frage die ich mir beim musikalischen Output von Dan Yemin ständig stelle. Sänger und Hauptsongwriter bei PAINT IT BLACK, Gitarrist bei den relativ frisch re-unionierten LIFETIME und Bassist bei der Alte-Herren-Punkband ARMALITE (bei denen auch ATOM ohne sein Package mitmischt).

Und ganz „nebenbei“ arbeitet er auch noch als freiberuflicher Psychotherapeut mit eigener Praxis.

Das es da schwierig war kurz vor Weihnachten auch noch einen Interviewtermin für ein deutsches Fanzine („TRUST? are you guys still a print fanzine?“) zu finden ist klar.

Trotz früher Stunde und einem vollen Terminplan in der Praxis nimmt sich der begnadete Gitarrist viel Zeit, hört konzentriert zu und antwortet ausführlich zu meinen Fragen Über sein Zeitmanagment, den Tücken des Internets, sein balancieren zwischen Punk, Erwachsenwerden und Berufsleben und seinem durchaus vorhandenen Kultstatus in den USA.

Freunde aus New Jersey stecken mir das Yemin gerade dabei ist eine Weihnachtsfeier vorzubereiten und ich denke mir das sowas doch ein leichter Einstieg in ein Interview wäre…

Leider geht das ganze nach hinten los und Yemin zeigt sich wenig amüsiert.

Egal!

Ich hab gehört das du und dein alter Freund und Bandkollege Dave Wagenschutz beide dieses Wochenende eine Weihnachtsfeier steigen lasst. Ganz ehrlich: Zu welcher Party sollte man gehen?

Ich würde sagen Dave’s. Er hat auf alle Fälle die besseren Snacks und Süssigkeiten. Er hat immer eine Menge veganer Kuchen und ich nicht.

Als ich mich auf das Interview vorbereitet habe ist mir erst aufgefallen wie viele Leute dich und deine Arbeit richtig gehend verehren. Ist das etwas dessen du dir bewusst bist?

Ich versuche einfach dem Hype nicht zu glauben.Ich bin nur sehr dankbar das die Leute die Musik schätzen die ich über die Jahre hinweg gemacht habe. Wenn es die Leute begeistert und inspiriert selbst Musik zu machen dann macht mich das glücklich.

Hattest du eigentlich einen Einfluss auf diese Dan Yemin ‚Greatest Hits‘ Platte die demnächst rauskommen soll?

Ich bin mir gar nicht sicher ob sie jemals veröffentlicht wird. Es hätte eine limitierte Sache sein sollen, die nur auf Vinyl erscheint. Wir haben hart daran gearbeitet, aber das ist jetzt schon fast ein Jahr her. Ein Freund von mir hat das Artwork gestaltet und ich hab fast einen Monat damit verbracht die Linernotes zu schreiben. Es scheint aber als ob der Enthusiasmus des Labels nicht mehr vorhanden ist, ich weiss also wirklich nicht was aus der Sache wird.

Du hast ja selbst die Lieder dafür ausgesucht, oder? War es schwer aus so vielen Bands und Songs die „besten“ auszusuchen?

Oh ja, ich hab selbst die Lieder ausgewählt. Und es war sehr schwer. Bei den LIFETIME Liedern war es einfacher, weil ich hier nur ca. die Hälfte der Musik geschrieben habe. Bei KID DYNAMITE und PAINT IT BLACK habe ich aber fast alles geschrieben, was es ziemlich hart machte meine Favoriten auszuwählen.

In einem PIB Interview hast du dich ja auch mit den Worten vorgestellt „Ich bin Dan, ich singe und schreibe alle Songs“. Heisst das du bist die Hauptperson hinter der Band?

Hm, ich glaube nicht das ich mich als der vorgestellt habe der alles in der Band macht, aber wenn die Leute fragen sage ich es ihnen natürlich. Klar, ich schreibe fast alles, aber der Rest der Band ist wirklich sehr ins Arrangieren der Musik involviert. Und jeder der in einer Band ist weiss, dass das ebenso wichtig ist wie die Idee für ein Riff. Wenn die anderen nicht wären würde ich immer wieder in einer sehr ähnlichen Formel schreiben, was ziemlich langweilig wäre. Ich habe also das Privileg mit einigen grossartigen Musikern zusammen zu spielen.

Es ist also nicht meine Band oder mein Projekt, sondern eine richtige Vollzeit Band mit gleichberechtigten Mitgliedern.

Es stimmt natürlich das die Bandmitglieder sehr oft wechseln. Der Grundstein auf dem die Band aufbaut ist das PIB eine Gruppe sein sollte die sich nicht auflöst nur weil ein Mitglied nicht mehr weitermachen will. Ich hab mir selbst versprochen das es PIB so lange geben wird, wie ich etwas zu sagen habe.

Es ist bestimmt nicht einfach in einer Band zu sein in der ein Mitglied alle Songs schreibt, was auch der Grund sein wird warum wir bereits relativ viele Mitglieder verschlissen haben.

Ist denn jedes Mitglied bei PIB ersetzbar? Soweit ich weiss sind vom Original Line Up ja nur noch du und der Bassist übrig.

Das stimmt und wenn er jetzt aufhören würde wäre das auch wohl das Ende der Band. Unsere Beziehung hat sich in den letzten Jahren so entwickelt das ich im Moment ohne ihn wohl auch nicht den Willen hätte die Band weiter zu machen. Sein musikalisches Wissen und Geschmack sind wirklich unglaublich und das macht ihn gerade unersetzlich.

Du und David Wagenschutz habt ja ebenfalls eine sehr lange Beziehung, ihr habt zusammen in LIFETIME, KID DYNAMITE und jetzt bei PIB gespielt . Warum hat er denn die Band verlassen?

Es war sehr hart für mich als er das tat, aber es kam nicht überraschend. Ich weiss das er schon seit langem mit aggressivem Hardcore musikalisch nicht mehr viel anfangen konnte. Obwohl er viel Spass hatte diese Art von Musik zu spielen hatte das ausserhalb von PIB fÜr ihn keine grosse Bedeutung mehr. Er war auch immer sehr ehrlich was das anging.

Jetzt ist er an einem Punkt wo er sich mehr um seine Familie kümmern möchte und wirklich nur noch Zeit für eine Band hat. Und dann sollte diese eine Band melodischer und poppiger sein. Und das war einfach keine Option für PIB. Es ist schwer ohne ihn zu spielen. Aber auf der anderen Seite sind wir beide sehr dickköpfig und stur. Ausserdem neigen wir beide dazu die Kontrolle Über eine Band haben zu wollen. Ehrlich gesagt kommen wir beide besser miteinander aus wenn wir nicht in einer Band spielen und ich bin mir sicher er würde dir das gleiche sagen, haha.

Ist das auch der Grund warum ihr beide getrennte Weihnachtspartys feiert?

Woher weisst du das eigentlich? Ich fühl mich sehr schlecht deswegen. Ich hab ne Einladungs-Email rausgeschickt und selber checke ich meine Mails nicht allzu oft. Und Dave schickte seine Einladungs-Email einen Tag vor mir raus. Aber ich hatte ganz sicher nicht die Absicht mit seiner Party zu konkurrieren.

Denkst du eigentlich das die Komplexität von PIB unterbewertet wird? Viele Leute die ich kenne tun die Band als eine weitere Old-School-HC Band ab. Wobei ich vor allem auf „paradise“ ja sehr viele durchaus vielschichtige und ungewöhnliche Sounds und Ideen höre. Selbst wenn die Lieder vordergründig sehr simpel und roh sind.

Ich denke nicht das wir unterbewertet werden. Viele Kritiker kapieren um was es uns geht aber leider glaube ich das viele HC-Kids uns nicht wirklich verstehen. Oft sind Leute Überrascht das wir nicht populärer sind. Wir sind weder in Europa noch in den USA eine grosse Band.

Bist du denn zufrieden damit wieviele Leute eure Konzerte besuchen?

In den USA schon, in Europa war es manchmal sehr deprimierend. Soweit ich das erkennen kann liebt in Europa jeder Metalcore und das hat in meinen Augen ja nichts mit Hardcore zu tun. Ich sehe hunderte Kids in ATREYU T-Shirts rumlaufen und wenn es um wirklichen Hardcore Punk geht dann kommen nur eine Handvoll Leute zum Konzert. Ich will jetzt auch nicht als der alte, grantige Mann rüberkommen der über neue Sachen nur schlecht spricht, aber ich denke wirklich das jüngere Leute PIB nicht ganz begreifen. Ältere Zuhörer verstehen dagegen das wir Old-School-Punk mit späten DC Sachen und komplett anderen Einflüssen wie JOY DIVISION verbinden wollen. Ich war mir jetzt nicht bewusst das viele Leute uns als Old-School-Revival Band abschreiben, aber es überrascht mich auch nicht. Die wenigsten Menschen hören heute noch Musik ohne schon eine vorgefertigte Meinung zu haben. Ich denke sie hören oft genau das was sie bereits erwartet haben anstatt wirklich unbefangen zuzuhören.

Aber denkst du nicht das es unmöglich ist eine Band wie PIB unbefangen zu hören? Die einzelnen Mitglieder haben schon in diversen populären Bands gespielt, die von den Menschen auch noch sehr verehrt werden.

Ich weiss genau was du meinst. Ich bin sehr glücklich das die Leute unsere Leistungen in der Vergangenheit nicht vergessen haben. Glücklicherweise haben wir aber bei PIB nicht das Problem das die Leute uns ständig mit unseren Vorgänger Bands vergleichen. Die einzigen die das wirklich gemacht haben – und davon war ich sehr enttäuscht – waren Maximum Rock’n’Roll, wo der Reviewer „paradise“ wirklich mit LIFETIME und KID DYNAMITE verglichen hat. Und dann weisst du einfach das er die Platte nicht richtig angehört hat.

Es ist vielleicht das alte Problem, dass man Über Musik nicht wirklich schreiben kann, sondern nur um das drumherum, wenn du weisst was ich meine.

Klar, ich habe selber lange Reviews für ein Magazin geschrieben und irgendwann damit aufgehört weil es mich nervte Musik mit Worten beschreiben zu müssen. Ich dachte es würde viel mehr Spass machen.

Eine Gemeinsamkeit die ich bei all deinen Bands sehe ist das die Musik immer sehr präzise und auf technisch hohem Niveau gespielt ist. Deine Bands sind immer sehr „tight“. Ich wundere mich woher dein Anspruch kommt diese Art von Musik nicht lasch sondern so relativ fortgeschritten und ausgearbeitet zu spielen.

Hm, ich selber denke ja das ich kein besonders guter Gitarrist bin. Ich mochte schon immer viel alten Punk, aber die Bands die mich wirklich dazu motiviert haben selbst zu spielen waren MINOR THREAT und DAG NASTY. Und beide waren sehr tight. Meine Meinung Über Punk wurde also früh von Bands geprägt die sehr präzise und auf den Punkt gespielt haben. Bei PIB versuchen wir auch mit Elementen zu experimentieren die etwas „looser“ sind. Wobei ich gerne wissen möchte was deine Definition von diesen Begriffen ist. In meinen Augen ist eine Band „loose“ die nie probt. Wenn du einmal die Woche probst führt eigentlich kein Weg daran vorbei irgendwann „tight“ zu werden.

Sagen wir mal eine Band wie SONIC YOUTH probt bestimmt verdammt viel, trotzdem hat ihr Gesamtsound dieses lockere Grundgefühl. Das ist was ich als „loose“ bezeichnen würde.

Okay, verstehe. Meine erste Liebe war tighter Hardcore aber bei PIB kommen vor allem auf „paradise“ diese Einflüsse zur Geltung… es ist lustig das du gerade SONIC YOUTH erwähnst, denn die würde ich auch als sehr grossen Einfluss bezeichnen. Genauso wie viele dieser Früh Achtziger New Wave Sachen aus New York und auch die SWANS. Wenn du einen Song wie „ghosts“ betrachtest dann hat der dieses noisige, dronige Grundgefühl. Aber ich denke wir werden nie an diese lockere Art von z.B. SONIC YOUTH rankommen, da HC-Schlagzeuger immer dazu neigen alles sehr sauber und präzise zu spielen. Das war bei Dave so und ich denke das wird sich bei unserem neuen Drummer Jared (von THE HOPE CONSPIRACY und NONE MORE BLACK) auch nicht grossartig ändern.

Ich hab gehört das ihr das neue Album von den HipHop`ern DÄLEK produzieren lassen wollt.

Ja, das stimmt.

Das ist ja eine sehr interessante Wahl. Was erwartest du denn von dieser Zusammenarbeit? Oder was können DÄLEK was J. Robbins nicht kann? Mir fällt es gerade schwer mir Vorzustellen welchen Einfluss DÄLEK als Produzenten auf PIB haben könnten.

Ich hoffe das sie einen grossen Einfluss haben werden, das war der Plan! Ich hab jetzt gerade realisiert das ich eine deiner vorherigen Fragen nur teilweise beantwortet habe. Als du mich vorher danach gefragt hast warum manche Leute PIB als diese Old-School-HC Band sehen… Ich muss da weiter ausholen: Kurz bevor ich PIB gründete wachte im nach einem Schlaganfall im Krankenhaus auf, glücklich das ich noch am Leben war. Und ich realisierte das ich wieder Musik spielen wollte und auch musste, um mir selber treu zu bleiben. Anfangs wollte ich wirklich eine sehr simple, schnelle, gemeine Band mit 45 Sekunden Liedern machen, vielleicht etwas wie LOS CRUDOS. Dann merkte ich aber das ich es nicht schaffe eine Band ohne Melodien zu machen. Und es gibt da draussen soviel beschissenen Hardcore und der einzige Weg wie ich darauf stolz sein kann Musik zu spielen ist, wenn ich mir sicher bin das sich das ganze nach vorne bewegt und verändert. Und ich behaupte jetzt nicht das wir die innovativste Band der Welt sind aber wir gehen an Orte wo HC Punk noch nicht war. Und das ist auch der Gedanke bei dieser Zusammenarbeit mit DÄLEK. Wenn du dir viele HC-Punk Aufnahmen anhörst wirst du merken das die Bassfrequenzen nicht wirklich viel Beachtung abbekommen. Die meisten Leute sind so auf die Gitarren fixiert. Wenn ich aber meine alten Lieblingsplatten wie die frühen BAD BRAINS oder BLACK FLAG anhöre, dann merke ich das in Wirklichkeit der Bass diese Aufnahmen so hart macht. Die hatten damals kein teures Equipment sondern haben einfach all das alte Zeug voll aufgedreht und dadurch diesen übersteuerten, verrückten Klang erzeugt. Und es ist wirklich schwer den Bass Sound auf Platte zu kriegen den ich wirklich möchte. Einer der Gründe warum wir „paradise“ mit J. Robbins aufgenommen haben war, weil das keiner erwartet hatte. Er ist ja mehr für seine Indieproduktionen mit PROMISE RING oder JETS TO BRAZIL bekannt. Aber alles an dem J. mitgearbeitet hat klingt grossartig. Selbst eine Band wie BRAID – die ich musikalisch nicht ausstehen kann – haben ein phantastisch klingendes Schlagzeug. Und deshalb wollen wir jetzt auch mit DÄLEK arbeiten, denn wer versteht Bass besser als eine HipHip Band? Wenn du sie mal live gesehen hast dann weisst du was ich meine. Sie sind so heavy, es fühlt sich an als würdest du einen Amboss in die Magengegend bekommen! Sie klingen perfekt, als würdest du PUBLIC ENEMY mit MY BLOODY VALENTINE mischen.

Als du bei DÄLEK angefragt hast ob sie euer Album produzieren wollen: Wussten sie wer du bist oder aus welcher Szene die Band kommt?

Oh ja, die wussten genau wer ich bin. Der MC von DÄLEK ist z.B. ein Künstler der eine Serie von Samplern veröffentlicht hat. Diese Sampler kommen in einer DVD Hülle und er gestaltet immer das komplette Artwork. Und er hat einen unserer Songs als erstes Lied für eine dieser Compilations gewählt. Und Octopus, der die Beats fÜr DÄLEK macht ist ein alter Freund von mir aus der Hardcore Szene. LIFETIME haben Anfang der 90er schon mit seiner Band gespielt und er hat uns 1995 auch mal beim Aufnehmen von ein paar Demos geholfen. Ich kenne ihn schon über 15 Jahre.

Denkst du das sich die Zusammenarbeit auch auf deine Texte auswirken wird?

Nein, nicht wirklich. Ich bin bereits schon so stark von HipHop beeinflusst das es keinen grossen Unterschied machen wird. Die letzten fünf Jahre habe ich fast nur noch HipHop gehört und auch alles was zwischen 88 und 94 veröffentlicht wurde wie PUBLIC ENEMY oder A TRIBE CALLED QUEST gehört zu meinen absoluten Favoriten. Auch was die Weiterentwicklung von Musik angeht denke ich das HipHop wesentlich innovativer und fortschrittlicher ist als es Hardcore je sein wird. Auf „paradise“ gibt es schon viele Zitate und Anspielungen in diese Richtung. Und wenn du wie ich kein bisschen singen kannst sondern nur schreist, dann merkst du schnell das die Eingängigkeit deines Songs davon abhängt wie du deine Texte singst und wie du die einzelnen Silben betonst. Und wenn du auf diesem Gebiet wirklich gut sein willst führt kein Weg daran vorbei viel HipHop zu hören. Und bei PIB sind die Texte genauso wichtig wie die Musik. Von DÄLEK erwarte ich das sie bei unserer nächsten Platte die gleiche Sensibilität für diese verrückten Bassfrequenzen an den Tag legen und sich das auch auf unserer Platte umsetzen lässt.

Wann werdet ihr denn mit den Aufnahmen beginnen?

Ich hoffe mal im Spätsommer 2007. Das Problem ist das die Lieder zwar schon fertig sind, unser Schlagzeuger aber bis Februar auf Tour ist. Und sobald er nachhause kommt erscheint das neue LIFETIME Album und ich muss mich erstmal meiner Arbeit mit dieser Band widmen. Und das neue DÄLEK Album erscheint dann auch und sie mssen dann selbst auf Tour gehen.

Können wir uns noch ein bisschen Über die PIB Texte unterhalten? Auf „paradise“ scheint es zwei Hauptthemen zu gehen. Auf der einen Seite Politik und auf der anderen Seite deine Scheidung.

Ja, das stimmt.

Wenn dir das unangenehm oder zu persönlich ist können wir das jetzt ausklammern.

Oh nein, ich würde nicht darüber singen wenn es mir dann unangenehm wäre darüber zu sprechen.

War es denn seltsam die Probleme deiner Ehe so öffentlich zu machen? Ich gehe davon aus das du und deine Ex-Frau ja einen gemeinsamen Freundeskreis hattet. Ist es da nicht seltsam so etwas persönliches nach aussen zu tragen?

Ich denke nicht das ich mir darüber bewusst Gedanken gemacht habe. Seit der ersten Platte – bei der ich ja viel über mich und meine Gesundheitsprobleme gesungen habe – habe ich mir selbst geschworen das ich über alles was ich schreibe später auch in Interviews reden werde. Ich habe erst später realisiert das mein Leben sehr sichtbar und leicht einschaubar geworden ist. Ich habe das erst verstanden als ich meinen Namen gegoogelt und gesehen habe was man über mich alles im Internet finden kann. Und dabei mache ich mir gar keine Sorgen was Bekannte oder Freunde über mich finden könnten, sondern welchen Zugriff total Fremde auf mein Leben haben. Ich arbeite ja als Psychologe mit Kindern und da habe ich begriffen das die Eltern meiner kleinen Patienten meinen Namen googeln können. Normalerweise wissen die Klienten sehr wenig über ihren Psychologen und traditionellerweise spricht der Therapeut mit dem Klienten nur sehr wenig über sein eigenes Leben. Aber in meinem Falle ist soviel über mich im Internet im Umlauf. Und Eltern haben die Tendenz ihre Kinder zu schützen, manche Googeln sogar jeden Menschen der mit ihnen in Kontakt kommt, wie Lehrer und Trainer.

Gab es denn jemals komische Reaktionen von Eltern?

Keine direkten, aber ich kann mir sehr gut vorstellen das manche Eltern mich überprüft und danach entschieden haben einen anderen Therapeuten aufzusuchen. Ich bin dadurch auch viel vorsichtiger geworden was ich in der Öffentlichkeit sage oder wie ich mich verhalte.Viele der Sachen die ich von mir gegeben habe habe ich als Punk gesagt, ohne darüber nachzudenken welchen Einfluss das auf mein anderes Leben habe könnte. Ich habe sehr drastische Sachen über die Republikansche Partei gesagt. Und nicht das ich nicht hinter dem stehen würde, aber in meinem Alter hätte ich das schlauer und logischer verpacken können. In einem Interview habe ich mich wie ein wütender 16-jähriger angehört. Und das war mir dann doch etwas peinlich. Und dann haben sie auch noch einen bestimmten Satz als riesige Überschrift verwendet und ich wünschte ich hätte das damals so nicht gesagt.

Aber ist das nicht ein Teil davon ein Punk zu bleiben? Älter zu werden und sich trotzdem diese Wut zu bewahren.

Ich habe noch immer diese Wut, aber ich habe auch ein Gehirn das ich benutzen sollte. Und älter zu werden sollte es einem ermöglichen diese Energie und diese Sensibilität für Ungerechtigkeiten mit einer gewissen Erfahrung zu verbinden. Das wäre in meinen Augen das was man gemeinhin als „Älter und weiser“ bezeichnet.

Hast du denn jemals mit deiner Ex-Frau über deine Texte gesprochen die auch eure Beziehung angehen?

Nein, ich denke sie weiss, dass ich darüber geschrieben habe. Wir sprechen manchmal, aber sie ist kein Punk, also bezweifle ich, dass sie das Album hat. Ich weiss wirklich nicht was sie darüber denkt.

Hast du das Album mal deinen Eltern gezeigt? Und wie denken deine Eltern denn über deine musikalische Karriere im allgemeinen?

Oh ja, sie haben alle meine Platten. Ich denke nicht, dass sie wirklich verstehen um was es mir geht, aber sie sind sehr stolz. Als ich jünger war hatten sie Angst das ich die Schule abrechen, nur noch Musik machen und dann verhungern würde. Aber das geht wohl allen Eltern so. Aber sie waren trotzdem immer sehr unterstützend. Sie heben jeden Artikel auf und zeigen sie unseren Verwandten. Ich weiss das, weil die mich dann immer darauf ansprechen wenn ich einen von ihnen sehe, haha. Auf die Texte von „Paradise“ war ich sogar so stolz, dass ich sie meinen Eltern per email geschickt habe bevor die Platte erschien. Ich weiss, dass es nicht sehr Punk ist ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern zu haben, aber mir ist das egal.

PIB ist es ja sehr wichtig Clear Channel und Konzertorte die zu CC gehören zu boykottieren.

Ja, CC sind ein riesiger Medien-Konzern der auf gefährliche Art und Weise komplett ausser Kontrolle geraten ist. Ausserdem sind sie eine Rechts-Aussen-Organisation. Sie kaufen und kontrollieren sehr viel Konzertorte in ganz Amerika und haben das auch in Philadelphia versucht. Aber Philadelphia hat zurückgeschlagen und ich denke auch gewonnen. PIB spielen keine CC Konzerte und selbst als wir mit grösseren Bands auf Tour waren haben wir das klargestellt und meistens haben die Hauptbands auch sehr positiv reagiert und versucht die Tour ohne CC Konzerte zu buchen.

Erreicht ihr als relativ kleine Band wirklich etwas damit oder ist das mehr ein Statement das andere inspirieren soll?

Eigentlich macht es wohl keinen wirklichen Unterschied, mit Ausnahme von Philadelphia. CC haben wirklich versucht hier die Kontrolle zu übernehmen. Es gibt hier eine Organisation namens R5 die sehr viele interessante Veranstaltungen in jeglicher Grössenordnung macht – egal ob 50 oder 2000 Leuten kommen. Und CC ist an der Unterstützung der lokalen Szene gescheitert. überall anders ist es bestimmt lediglich ein Statement.

Macht ihr das denn bei LIFETIME genauso? Da die Band grösser ist würde es hier ja wirklich auch einen erwähnenswerten wirtschaftlichen Unterschied machen, oder?

Nein, bei LIFETIME machen wir es nicht. Die Band ist auch keine Plattform für meine politischen Ansichten. Egal wie sehr ich PIB als gemeinsames Projekt sehe bin am Ende doch ich derjenige der solche Entscheidungen trifft. Und was Politik angeht sind sich die Ansichten aller Mitglieder doch sehr ähnlich. Bei LIFETIME läuft das alles wesentlich demokratischer ab, unsere Meinungen sind viel unterschiedlicher, auch was die Geschäftsentscheidungen der Band angeht. Das einzige auf was wir uns alle einigen können sind das wir nur All-Ages-Shows spielen wollen. Ansonsten kommen wir politisch aus ganz unterschiedlichen Ecken. Wir konnten uns aber darauf einigen zumindest in Philadelphia keine CC Konzerte zu spielen, weil das ein Schlag ins Gesicht unserer Freunde gewesen wäre.

Du bist momentan in drei Bands, arbeitest Vollzeit, bist in einer Beziehung… Ich frag mich wie du das alles organisierst oder gebacken kriegst.

Es ist sehr schwer, haha. Manchmal habe ich das GefÜhl wahnsinnig zu werden. ARMALITE ist eigentlich kaum aktiv, wir spielen jedes Jahr nur wenige Konzerte. Ich denke man muss sehr organisiert sein. Das hört sich jetzt bestimmt sehr oberflächlich an, aber ich hab mir jetzt ein elektronisches Hilfsgerät gekauft. Ein Gerät das gleichzeitig Telefon und Terminkalender ist, ausserdem kann ich damit meine Emails checken. Weisst du, bis vor ca. 6 Monaten hab ich mich noch ständig über alle meine Freunde lustig gemacht die so ein Ding haben. Für mich hat es aber einen dramatischen Unterschied gemacht, da ich als Person grundsätzlich sehr unorganisiert bin. Und es ist wirklich sehr stressig wenn ich das Gefühl habe das ich nicht alle wichtigen Dinge im Kopf habe. Wenn ich z.B. einen Anruf bekomme ob wir am 28.Januar eine Show in New York spielen können kann ich sofort in meinen Kalender Überprüfen was alle anderen Bands machen, was an dem Tag mit meiner Arbeit los ist oder ob ich familäre Verpflichtungen habe. Und dann kann sofort zurück rufen und das klar machen – ein Prozess der vorher wesentlich schwieriger war. Ich nutze einfach Technologie um mein Leben besser zu organisieren. Als wir das LIFETIME Album schrieben konnten wir ja nicht zweimal die Woche proben, da Pete noch in LA wohnte. Wir mussten also wiederum Techik nutzen um Songfragmente und Ideen am Computer aufzunehmen und uns gegenseitig per Email zu schicken.

Bei mir ist aber auch viel Glück im Spiel. In letzter Zeit scheint es immer öfter zu klappen das wenn eine Band aktiver ist die andere sowieso gerade etwas auf Eis liegt. Als wir z.B. unter grossem Druck standen die LIFETIME Platte fertig zu machen war der PIB Drummer sowieso gerade mit einer seiner anderen Bands unterwegs, was mir wiederum mehr Zeit verschaffte.

Wenn es wirklich mal dazu kommen sollte das sich verschiedene Angebote überlappen würden – welche Band hätte bei dir Priorität?

Als LIFETIME wieder aktiv wurde hab ich mir und den anderen Mitgliedern versprochen das PIB absolute Priorität geniessen. Und das als Leitmotiv hilft mir dabei den Rest zu organisieren. Wenn ich aber jetzt z.B. eine LIFETIME Show zugesagt habe und es kommt für den gleichen Tag eine Anfrage für PIB rein, dann sage ich natürlich nicht die LIFETIME Show ab. Und das versteht auch jeder.

Was sind denn die Pläne für euch nachdem die LIFETIME Platte im Februar rauskommt? Werdet ihr dann massiv auf Tour gehen oder das ganz nur mal hier und da aufleben lassen?

Ich denke irgendwas in der Mitte. Wir können auf alle Fälle nicht massiv auf Tour gehen. Das gute an der Gegend in der wir in den USA leben ist ja das man ohne grössere Schwierigkeiten an einem Wochenende Shows von Boston bis runter nach Richmond spielen kann, ohne das die Fahrten zu wahnsinnig sind. Wir werden uns aber auf gar keinen Fall für einen Monat in einen Van setzen und durch die USA tingeln. An die Westküste werden wir fliegen müssen. Wir werden auch versuchen nach Europa zu kommen, sind aber noch nicht sicher wenn das passieren wird.

Ich habe gehört das ihr 2006 eine Europatour machen wolltet aber das dann am finanziellen gescheitert ist.

Also wir hatten nie wirklich eine Tour gebucht. Die Tour wäre mit den Garantien gerade mal auf null rausgelaufen. Manche in der Band können es sich leisten ein paar Wochen frei zu nehmen und ohne Geld nachhause zu kommen. Andere wiederum haben diesen Luxus nicht, da sie Hypotheken abbezahlen müssen oder Kinder zu Hause haben.

Das neue Album erscheint ja auf Decaydance/Fueled By Ramen. Ich hatte von dem Label nie gehört bis dort eure Platte angekündigt wurde. Und mir war auch nicht bewusst das die Labelchefs von FALL OUT BOY in den USA so populär sind.

Viele Leute haben eure Entscheidung ja auch sehr heftig diskutiert. Ist das schmeichelhaft oder eher nervig das den Leuten LIFETIME so wichtig ist das eine recht unwichtige Sache wie ein Label so emotional betrachtet wird?

Eigentlich sehr nervig. Ich verstehe auch nicht das den Leuten das so wichtig ist. Es ist ja auch behauptet worden das wir bei einem Major unterschrieben hätten, was einfach nicht stimmt. Ich war auch sehr aufgeregt als JAWBREAKER damals bei Geffen unterschrieben haben. Aber nur, weil sie auf Tour jeden Abend darüber gesprochen haben, das es nicht nötig wäre ein Independent Label zu verlassen. Wir haben dagegen bei einem Label unterschrieben das lediglich schon sehr viele Platten verkauft hat. Ich mag übrigens wirklich keine der Bands die da sonst noch unter Vertrag sind. Wir wollten aber auch nicht Teil einer künstlerischen Community sein sondern einfach nur jemanden finden der unser Album rausbringt. FALL OUT BOY sind ja in den USA sehr gross und der Bassist Pete, der auch das Sprachrohr der Band ist, arbeitet sehr eng mit dem Besitzer von Fueled By Ramen zusammen. Und bei Decaydance Records sucht er die Bands aus, FBR übernimmt dann die komplette Logistik. Und FALL OUT BOY haben Millionen von Platten verkauft, aber die Punkrocker hassen die Band einfach. Ich selbst halte die Band ehrlich gesagt auch für ziemlich doof. Sie klingen sehr glatt und poliert. Pete ist auch eine sehr öffentliche Figur und dauernd in den Medien vertreten, auch in lauter so Mädchen- und Teeniemagazinen. Die Leute stellen sich also zurecht die Frage was der Typ also mit Punkrock zu tun haben soll. Aber er kommt aus der Hardcore Szene und ich hab ihn damals kennengelernt als seine Band RACETRAITOR ein paar mal mit KID DYNAMITE zusammen gespielt hat. Und ich kannte auch genug Leute in Chicago um mir sicher zu sein das er einer von den guten ist. Der Grund warum wir bei dem Label unterschrieben haben ist, das sie einfach bereit waren für die Aufnahmen zu bezahlen ohne ansonsten irgendwelche Anforderungen an uns zu stellen ausser das wir ein paar Lieder schreiben. Sie wussten das wir alle andere Verpflichtungen haben und forderten auch keine langen Touren von uns, sondern waren einfach glücklich damit die nächste LIFETIME Platte zu veröffentlichen. Und das ist einfach eine grossartige Situation für uns.

Hast du denn selbst irgendwelche Erwartungen an das neue Album?

Ich will natürlich das was jeder Künstler will: Das die Leute das Album hören, die alten Fans es mögen aber natürlich auch das neue Leute die Band entdecken! Also das gleiche Gefühl das ich auch beim veröffentlichen einer PAINT IT BLACK Platte habe.

Hatte die Geschichte eigentlich Einfluss auf dein Verhältnis zu Jade Tree? Als Mitglied von LIFETIME und PAINT IT BLACK sitzt du ja doch ein bischen zwischen den Stühlen, oder?

Ich denke das sie sich Anfangs schon etwas unwohl fühlten. Es hat viele Vorteile mit den Leuten befreundet zu sein die deine Musik veröffentlichen aber auch sehr viel Negatives. An meiner persönlichen Beziehung zu Tim und Darren hat sich jedoch nichts geändert, auch wenn ich mit ihnen über die LIFETIME Sache nicht wirklich gesprochen habe.

Wenn eine Band sich auflöst hinterlässt das normalerweise eine Menge böses Blut. Wie habt ihr denn das mit LIFETIME gelöst als die Band wieder zusammen kam?

Es ist wirklich so viel Zeit vergangen, wenn du danach noch immer beleidigt wärst bist du wirklich ein ziemlicher Idiot. Und ich habe sehr bald nach unserer Auflösung schon wieder Zeit mit allen Mitgliedern verbracht. Ich wrde sagen innerhalb eines Jahres waren wir alle wieder Freunde. Und die Band wieder zusammen zu bekommen war viel leichter als ich eigentlich dachte.

So eine letzte Frage noch:

In einem Interview das du direkt nach der Auflösung von KID DYNAMITE gegeben hast meintest du du würdest gerne eine Hardcore Platte aufnehmen und für jedes Lied einen anderen Sänger auswÄhlen. Was ist denn aus diesem Projekt geworden?

Das ganze war genau genommen schon sehr fortgeschritten. Aber die Arbeit die man in die Koordination eines solchen Projektes stecken muss hat mich dann doch etwas eingeschüchtert. Ich wollte die Musik mit Spider und Dave von KID DYNAMITE aufnehmen und dann alle diese Sänger darüber singen lassen. Das waren alles Freunde von mir deren Stimmen ich mag – u.a. die Sänger von SNAPCASE, GOOD RIDDANCE, SAVES THE DAY, KILL YOUR IDOLS und STRIKE ANYWHERE. Aber die Organisation hat mich dann doch ziemlich überfordert, ich wurde krank und dann habe ich PIB gegründet und das ganze einfach irgendwie vergessen. Und jetzt hat Dave Grohl mir die Idee für PROBOT geklaut!

