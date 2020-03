COMBAT WOUND VETERAN aus #82, 2000

März 21st, 2020

Nur gut, daß fußball in den staaten trotz uns loddas bemühungen immer noch nicht so recht vom fleck kommt. Die hier spielende mannschaft wäre längst wegen übermäßiger härte komplett vom platz geflogen, und sehr wahrscheinlich von sämtlichen bürokrati-zauseln mit lebenslanger sperre bedacht worden. Und dies völlig zu unrecht! Denn was der gegner nicht immer zu schätzen weiß, erfreut den zaungast dafür um so mehr. Wird hier doch mit allem was sticht und scharfkantig ist auf einander losgegangen, daß die früheren eishockey prügeleien dazu im vergleich anmuten wie läppische sandkasten spielchen.

Mag die methodik und dynamik des ganzen auch partiell eindimensional wirken, so sollte man sich doch vor zu eiligen urteilen in acht nehmen. Denn noch bevor solche gedanken zu ende gebracht werden können, erwischt einen das combatwoundedveteran team mit einer eiskalten und berechnenden noise attacke, wie sie selbst bei japanischen vollprofis nur selten zu finden ist. Und nun das beste! Kennt ihr das buch AMERICAN PSYCHO? Egal was euch andere erzählen werden, bret easton ellis´ protagonist patrick bateman spielt in COMBATWOUNDEDVETERAN. Wie sonst kann es angehen, daß sein gemetzel in der new yorker yuppie szene durch CWV´s album I KNOW A GIRL WHO DEVELOPS CRIMESCENE PHOTOS eine nahezu 1 zu 1 umsetzung in musikalischer form findet?!

Alles lüge meint ihr? Nun, das herauszufinden wird wohl eure sache ganz alleine bleiben. Das Label NO IDEA jedenfalls hat mit dem bereits erwähnten und jüngst veröffentlichten album dazu alle möglichkeiten gegeben. für solche steilpässe immer dankbar, ist das trust natürlich zur stelle, um mit einem satten 25 meter schuß den interview-siegtreffer zum 1:0 über sämtliche konkurrenten zu erzielen, die wahrscheinlich in 6 monaten noch nicht begriffen haben in welcher liga hier gespielt.

Wie gesagt, das erste was ich mit combatwoundedveteran assoziierte war: Ah, patrick bateman ist von new york nach florida gezogen, um, anstatt weiter leute dahinzuschlachten, eine band zu gründen. Sie ist schmerzvoll, sie ist noisy, sie ist schnell, sie ist hektisch, sie ist direkt, sie ist kraftvoll. Sie ist wie hunderte von skalpellen, die dein gesicht und deinen körper wirbelsturmgleich zerpflügen. Combatwoundetveteran: Artsy noise attack oder brutale emotionale eruption?

Keines von beidem. Vielmehr ist es wie eine kontinuierliche autopsie, und eine stundenlange toilettenspülung gegen diesen exzessiven scheiße fluß aus einer nicht auszumachenden oder zu verstehenden quelle, and then they realize that it’s a bad idea anyhow and go listen to a crossed out record or some stapled shut and bang their heads….a lot. Und dieses ganze patrick bateman ding ist auch ein großer irrtum, wo wir doch ausschließlich den wahren täter/opfer ikonen unserer populärsten schlächterverbrechen huldigen, wie zum beispiel albert fish und ed gein. Aber verdammt, wer tut das nicht?

Ich möchte mal stark bezweifeln, daß so noiseterroristen wie ihr sehr viele groupies anzieht. But well, laß es uns einfach mal versuchen, und den ersten schritt tun, in dem ihr euch eben kurz vorstellt, also wer ihr seid, was ihr so treibt und wen ihr ohne skrupel töten würdet.

Ich bin christopher, ich bin 23 und true to the grindcore roots and sludge rock that I hold so dear. Ich würde sagen, daß ich einfach alle töten will. Was die anderen blutrünstigen bandmitglieder betrifft, so sind das dan-22, dan-23, davy-21 und jason-23. Auch sie würden am liebsten alles und jeden töten. Es wäre doch auch nur der halbe spaß, wenn wir nicht alle gemeinsam darauf stünden, die gesichter aller möglichen leute mit äxten und anderer solch wunderbar scharfer gegenstände zu bearbeiten.

Yeah yeah yeah, ok, schon klar. Ihr wollt also alles und jeden um die ecke bringen. Das ist ja schön und gut, aber irgendwo müßt ihr letztlich anfangen. Was wiederum zu der frage führt, wer die größte pest auf diesem planeten ist und somit als erstes dran glauben müßte?

Nun, wir könnten da in den 70´s anfangen. Hätte ich damals bei dieser crass band gespielt, hätte ich die queen und margret thatcher umbringen wollen. Wenn wir aber von 1984 reden, wäre ronald reagan derjenige gewesen. Wenn ich mich während des höhepunktes der amerikanischen zensurwelle in die lage jello biafras versetze, hätten es tipper gore und the pmrc wohl nicht lange gemacht. Sind wir aber in der erneuten punkblüte so um 1993, würde mich nichts anderes beschäftigen als billy joe und tim armstrong zu häuten. Und aufgrund der straight edge/ebullitionist verwurzelung in meinem unterbewußtsein käme danach dann gleich tony victory an die reihe. Was aber diese combat band betrifft, so geht es hier lediglich um das metaphorische ´töten´ allen ´teuflischens´ dieser welt, wie zum beispiel rassismus und sexismus. Weil genau das uns einen grund dafür gibt, in so einer miesen band zu spielen.

Habt ihr den film FIGHT CLUB gesehen? Shit, das war ja wohl mal ein kino highlight wie es die welt lange nicht mehr gesehen hat. Welche der rollen in dem film hättest du gerne selbst gespielt. Ich persönlich würde da wohl für edward nortons part plädieren. Nicht der hauptrolle wegen, sondern einzig und allein der schlußszene wegen, wo er zu den klängen der pixies auf einem hochhaus stehend eine halbe stadt explodierend in schutt und asche aufgehen sieht.

Also ich würde eher zu jared leto´s rolle tendieren, einzig und alleine weil ich nie die traute hätte, mein gesamtes haar samt augenbrauen blond zu färben! Sicher, edward norton hat´s seiner umgebung kräftig besorgt und so scheiß. aber leto verdient die vollen respekt für sein dümmliches aussehen und seine eunuchennummer, nach dem ihm seine eier im genitalbereich zu brei getreten wurden, yikes!

Und ich dachte wir müßten uns um edward nortons rolle prügeln sobald ihr eure hühnerärsche mal hierüber nach europa bewegt, um hiesige bühnen in ihre einzelteile zu zerlegen. Aber ist vielleicht auch besser so, da es noch keinem gut tat sich mit der mächtigen trust posse auf auseinandersetzungen einzulassen. Immerhin haben wir den mastahkillah, den papst und die radikalen des kommandos friesische wiese in unseren reihen! J nach dem das jetzt geklärt ist, wär´s doch eigentlich mal zeit für ein kleines europagastspiel, oder nicht?

Ja vielleicht. Aber wir haben gerade unseren drummer gewechselt und zudem spielen dan und ich noch in einer anderen band, auf die die kids mehr zu stehen scheinen, so daß wir unsere aktivitäten eher in der richtung konzentrieren. Dazu lebt der neue drummer auch noch in washington dc, was einfach scheiß weit von uns geeks entfernt ist. Um die frage aber klar zu beantworten, hier unser ´NEIN´. Das ist für gewöhnlich immer meine antwort wenn mich leute irgend etwas fragen.

So you know a girl who develops crime scene photos! Nun, laß doch mal hören wie gut ihr sie wirklich kennt. Was sind die größten psychologischen schäden, die solch ein job mit sich bringt?

Das aufkommende trauma, wenn du hart arbeitenderweise photos von leuten machst, deren schädel zu brei geschossen wurden, und irgendwelche no name joker beschließen dich abzurippen, in dem sie dieses photo für das cover layout ihrer platte stehlen, weil sie eben diesen ´kranken´ touch wollen. Dann verkaufen sie 2000 stück davon, und alles was du bekommst ist ein exemplar, welches du für einen dollar aus der grabbelkiste deines lokalen punkplattenladens gefischt hast. Ziemlich daneben wenn du mich fragst. Scheiße.

Tod und verstümmelung spielen eine bedeutende rolle in euren texten und beim layout. Scheiße, welche fernsehserie hat eure kindheit bloß so versaut?

Wenn es um hirnzersetzendes fernsehen geht, ist FULL HOUSE fraglos der hauptschuldige. Wenn es aber um unsere liebe zur glotze geht, und um die shows, die uns in positiver art und weise beeinflußt haben, dann liegt so totalmüll wie das a-team, knight rider, night gallery, the facts of life, ripleys believe or not (mit jack palance), solid gold, hee haw, benny hill und bosom buddies ganz oben auf der einflußskala. Und ich mache da keine witze.

Für leute die wie ihr aus einem sonnenstaat wie florida kommen, scheint verdammt viel negatives in euren seelen vergraben zu sein. Und ich dachte immer, sonniges wetter und super klima hätten einen positiven einfluß auf das gemüt des menschen. Nun, irgendwie scheint diese these in florida nicht ganz haltbar, betrachtet man sich nur einmal die kontinuierlich zunehmende anzahl an powerviolence bands in dieser region. Kannst du mir einen tiefer gehenden grund dafür nennen, warum diese aggressive musikrichtung gerade in florida so eine blütezeit erlebt?

Natürlich weil wir durch die ganze hitze alle total die matschbirnen sind, und das für etwas hielten was spaß machen könnte, weil ja keiner von uns auch nur annähernd sein instrument beherrschte. Und daß sich das in der zwischenzeit geändert hat, ist auch äußerst fraglich. Ja, ich denke, so sind zumindest wir mit combat die sache angegangen. Plataka hingegen wollten den gravity bands nacheifern. Und the end of the century party war wohl auf diesem emotional outburst trip, auf den du uns ja auch festnageln wolltest. Asshole parade wiederum wollten wohl beweisen wie generisch du von platte zu platte sein kannst.

Wie nehmen die leute für gewöhnlich combatwoundedveteran´s live shows auf. Die stehen da doch sicher nicht rum, throwing their hands in the air and waving like they just don´t care… so wie sie es vielleicht bei einem get up kids konzert tun würden. Auf der anderen seite dürften all die mosh pit und pogo lovah´s auch nicht so recht auf cwv klarkommen. Was tut man also in der regel bei euren konzerten? Zerfletscht man sich gegenseitig, oder flippt total aus? Wälzt man sich über den boden und schreit sich das resthirn aus dem kopf? Die zeit für kuriose, lustige, unglaubliche oder anderweitig erwähnenswerte tourstories ist genau jetzt!

Nun torsten. Ich will da ganz ehrlich zu dir sein und muß dir sagen, daß wenn wir in tampa spielen, uns alle anglotzen als wären wir ein haufen zurück gebliebener schwachköpfe. Wobei ich nicht genau weiß, ob das nun mehr daran liegt, daß wir nur so um die 8 minuten spielen, oder aber lediglich anal cunt cover versionen zum besten geben. Oder zumindest etwas, das einen, aufgrund des üblen krachs aus unseren geschätzten instrumenten, verdächtig an anal cunt erinnert. Was den limb from limb aspekt betrifft, latten wir uns ständig mit headsticks, oder mikrophonen, oder werfen mit sarkastischen kommentaren um uns.

Solche vorfälle gibt es sehr häufig, begründet natürlich in ponch´s und meinem habitus, immer und überall bei allen shows einen haufen scheiße zu quatschen. Shit, wir haben uns nun wirklich mehr als nur einmal das maul verbrannt, und durch unsere auffassung von humor für eine prügelei gesorgt. Einmal haben wir beinahe rye coalition vermöbelt, oder vielmehr sie uns, aber stelle uns dazu blos keine weiteren fragen, denn wir sind nicht reversal of man, die wiederum keine earth crisis sind.

Welche sub-szene (sXe, polit-crust, emo-whimp) hat denn in der regel die größten probleme im umgang mit eurem ureigenen humor?

Nun, das hängt wohl immer wieder davon ab, wer an tag x mal wieder seinen sensiblen hat. Aber eines läßt sich sicher sagen, und daran ist nicht zu rütteln, es sind die crusties, die das dünnste nervenkostüm haben. Die heulen am schnellsten rum, wenn wir mal wieder soap comments ablassen, oder ihnen anbieten, für nur 50 cents extra die kragen ihrer neuen combat shirts abzureißen. Fucking babies.

Würdet ihr den opener für KISS machen? Nicht das ihr gefahr laufen könntet, überhaupt gefragt zu werden. Aber der prinzipielle punkt hier ist, SEID IHR GENUG ROCK N ROLL UM ES ZU TUN, nur für den fall der fälle?

Ja. Natürlich sind wir das. Aber wir stehen nicht wirklich auf black metal aufgrund seiner nähe zu faschistischen tendenzen und so. so despite our general love for the music this kiss band plays i just don’t agree with their whole norse god/bathory record inclinations. dig? although if we did do it, i’m sure we could just say that we are just thinking that they play „brutal“ music and we don’t really pay attention to their „politics“ and the „lyrical content“. it’s a riddle.

Dies war eine aktion des KOMMANDOS FRIESISCHE WIESE! © TORSTEN