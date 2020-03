Chain Cult aus # 196, 2019

März 2nd, 2020

Posted in interview by Jan

CHAIN CULT ist eine der fleißigsten und engagiertesten Bands in der aktuellen lokalen Punkszene Athens, Griechenland. Nachdem sie bereits ein Demo und eine 7″ auf dem renommierten Euro-Label “La Vida Es Un Mus” veröffentlicht hatten, gelang es ihnen, unzählige Shows und Festivals in ganz Europa zu spielen. Ihr Debüt Album kommt 2019 heraus und zwischen den Komponier-Sessions hatten wir ein kleines Gespräch über verschiedene Themen, darunter die Griechenlandkrise und wie sie sich auf die lokale Szene und die Wiederbelebung des Post-Punks auswirkte. Viel Spaß!

Hallo Chain Cult! Was ist die Geschichte hinter dem Namen der Band? Gibt es einen bestimmten Kult mit Ketten? Stellt euch vor!

Dino: Hey Apostolis! Hey, Trust Zine! Ich bin Dino und spiele Gitarre! Uns gefielen nur diese beiden Worte. Jason brachte Ketten mit, ich brachte den Kult, und wir kombinierten ihn. Ich mag heutzutage eher abstraktere Namen, auch wenn sie überhaupt nichts bedeuten. Es macht mehr Spaß und bietet Platz für mehrere Interpretationen. Ich denke, es kann leicht dumm werden, wenn man versucht, einem Namen eine sehr ernste Bedeutung zu geben.

Jason: Ich singe und spiele Bass. Man könnte sagen, dass Chain Cult sich für eine Gruppe von Menschen einsetzt, die von Ketten umgeben oder gefesselt sind, die all die Dinge repräsentieren, die wir nicht mögen, uns unterdrücken und uns gleichzeitig zusammenbringen. Es hat eine abstrakte Bedeutung zur gleichen Zeit für mehrere Interpretationen, wie Dino sagte.

Vangelis: Ich spiele Schlagzeug und mache den Background-Gesang.

Ihr seid als Band etwas mehr als ein Jahr alt, aber habt es geschafft, viele Shows in Griechenland und Europa zu spielen und eine starke Fanbasis aufzubauen. Ihr scheint sehr engagiert für Chain Cult zu sein, nicht wahr? Welche sind Eure Lieblingsstädte, in denen Ihr eine Show gespielt habt und welche ist die Show, die sich bisher am meisten abhebt?

Dino: Wir mögen diese Band sehr. Es ist das erste Mal, dass wir so etwas spielen und es ist sehr interessant, neue Sounds zu entdecken! Wir haben uns versprochen, dass wir zu Beginn viel touren würden, das war eines unserer grundlegenden Ziele, und ich bin sehr froh, dass wir dazu noch in der Lage sind. Ich mag so ziemlich jede Stadt, die wir besucht haben, jede einzelne ist etwas ganz Besonderes. Allerdings war Bilbao eine große Überraschung für alle, glaube ich. Einige Shows, die für mich herausragend waren, waren Barcelona, Budapest, Belgrad und natürlich ein paar Gigs in unserer Heimatstadt Athen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit “La Vida Es Un Mus Records”, einem der Punk-Labels, das heutzutage den größten Hype bekommt? Habt ihr die Jungs schon von früher gekannt? Wie einfach war es, einen Deal mit ihnen abzuschließen?

Dino: Es läuft alles sehr glatt. Wir freuen uns sehr, mit Paco und LVEUM zusammenzuarbeiten und seine meist primitiven Veröffentlichungen, mit melodischen Vibes zu ergänzen, haha. Wir kannten ihn vorher überhaupt nicht. Natürlich haben wir viel von seiner Aktivität verfolgt und viel von dem gekauft, was er veröffentlicht hat. Wir haben ihm eine Nachricht geschickt und gefragt, ob er unser Demo-Band auf Vinyl veröffentlichen möchte. Er sagte sofort, dass er interessiert sein könnte und das er uns bald wieder kontaktieren wird. Ich hatte ein gutes Gefühl. Dann erschien er und alles geschah sehr schnell. Er mochte unsere Sachen und beschloss, auch die „Isolated“ EP zu veröffentlichen. Es gibt keinen Vertrag oder einen professionellen Deal, keine Fristen oder Eingriffe in unsere Arbeit. Nur Punks, die zusammenarbeiten und sich gegenseitig helfen.

Ihr habt früher in anderen Bands in Griechenland gespielt, gebt uns mehr Informationen dazu. Wie sieht die griechische Szene heutzutage aus? Irgendwelche Bands, die wir anhören sollten?

Dino: Ich spiele seit 2011 in Dirty Wombs, eine “Burning Spirits” Hardcore-Band, und spielte auch in den Metal-Crusties ???? / Lethe. In der griechischen Szene sind viele Leute involviert. Alle Shows hier sind super voll, ich habe so viele Besucher noch nie im Ausland gesehen. Es gibt wöchentliche Shows mit 250 Besuchern und ein paar größere an Universitäten mit mehr als 1000 Besuchern. Sogar kleinere Städte, wie Xanthi, organisieren Auftritte mit 500 Leuten, die kommen dann aus ganz Griechenland. Ich liebe dieses Ding. Natürlich ist nicht jeder ein Punk. Es gibt auch anarchistische und radikale linke Leute, die zu den Konzerten kommen, und natürlich Leute, die nur eine günstige Art zum rumhängen suchen. Für mich in Ordnung. Band-mäßig könnte hier viel mehr passieren.

Ich höre hauptsächlich Musik aus dem Ausland. Ich kann hier nicht viel Leidenschaft finden, und der Stil vieler lokaler Bands ist für meine Ansprüche zu alt. Wenn ich sehr ehrlich sein will, griechische aktuelle Bands, deren Musik mir wirklich gefällt: Ruined Families, Gay Anniversary, Antimob’s Sachen von 2010-2012 und Lifewreck. Machen die grade eine Pause? Natürlich unterstütze ich auch andere Bands von Freunden.

Jason: Ich habe früher bei dieser Hardcore-Band Lifewreck gespielt und ich würde bestätigen, dass wir uns in einer Pause befinden. Ich würde Horis Oikto, Nurse of War und Arhi tou Telous empfehlen, wo auch Vangelis (unser Schlagzeuger) spielt.

Vangelis: Ich spiele auch in Lifewreck! Oder vielleicht besser, spielte, haha. Ich spiele mit verschiedenen Bands zusammen. Die ganze Zeit, verschiedene Stile und so, aber was Hardcore/Punk betrifft, will ich noch Gutter erwähnen.

Griechenland hatte in den 80er Jahren eine große Post-Punk / Dark Wave Szene, aber es scheint, dass es in den letzten Jahren ein starkes Revival gab. Warum habt ihr euch entschieden, dieser Szene zu folgen und was sind eure Haupteinflüsse sowohl von der lokalen als auch von der weltweiten Szene?

Dino: Wir haben immer in Hardcore-Bands gespielt, aber wir hören seit zehn Jahren Post-Punk, vielleicht sogar länger. Wir hatten immer die Idee im Kopf, dieses Genre zu spielen, und wir haben es einfach getan, als wir uns trafen. Es schien, dass wir einzeln sehr starke Post-Punk-Fundamente hatten, ‚cause our first music was written fast’! Grundlegende persönliche Einflüsse: Blitz, Wipers, Zounds, The Cure, The Estranged.

Vangelis: Ich denke, wir alle haben im Laufe der Jahre Post-Punk-Kram gehört, wie Dino sagte. Ich persönlich liebe British Punk, von 77‘ bis Peace Punk und UK82. Außerdem viele Bands aus Portland, der letzten 30 Jahre. Ich glaube nicht, dass wir einen sehr starken Einfluss des griechischen Punk haben, aber er ist immer noch da, weißt du.

Warum glaubt Ihr, dass diese Art von Musik in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit beim Publikum erregt hat? Ist es die Krise und die Verzweiflung, oder nur die eingängigen tanzbaren Riffs?

Dino: Vielleicht hatten die Leute genug von Heavy Crust Musik und Hardcore Punk? Krise und Verzweiflung bringen Leben in jede Art von Punkrock, glaube ich.

Vangelis: Ich denke, in den letzten Jahren haben wir eine Wende von politisch aufgeladener wütender Musik hin zu romantischerer und tanzbarer Musik vollzogen. Man kann sehen, dass die Menschen etwas mehr auf Wirklichkeitsflucht stehen. Es ist eine sehr große Diskussion, aber wir können einfach sagen, dass es passiert, weil die Menschen nicht viel von einer Zukunft sehen, um es einfach zu sagen.

Worum geht es in euren Texten? Ist Politik ein großes Thema für eure Musik / Texte oder möchtet ihr lieber über deinen Alltag sprechen und persönlichen Gedanken teilen?

Jason: Einige Songs sind politisch, andere ein Aufruf zum Handeln, wieder andere dystopisch – aber nicht mehr so sehr – und wieder andere handeln vom Alltag, Druck, Enttäuschung. Politik ist ein großes Thema für uns als Personen und als Gruppe, so dass sie unweigerlich unsere Songs und Texte widerspiegelt. Wir beschließen, DIY- und politische Veranstaltungen zu unterstützen, und wir wollen gegen all diese Dinge Stellung beziehen, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden.

Ihr alle lebt in Athen, der Hauptstadt Griechenlands. Was hat sich in der Stadt in den letzten Jahren seit Ausbruch der Krise verändert? Ist die Punk-Szene davon betroffen?

Dino: Ich bin in Athen aufgewachsen, aber ich habe acht Jahre lang als Student in Patras gelebt. Ich bin sehr glücklich, wieder in dieser Stadt zu sein, es ist sehr lebendig mit netten Leuten in unserem Kreis und massig interessanten Dingen, die hier jede Woche passieren. Natürlich ist es manchmal depressiv, verrückt und chaotisch, aber ich bin die Art von Großstadt- und Zentrumstyp und ich kann damit umgehen. Ich versuche, meine Sachen im Herzen der Stadt, die ziemlich konzentriert ist, zu begrenzen und trotzdem dieses Gefühl einer Kleinstadtfamilie zu bekommen. Die anderen werden dir sicher mehr erzählen.

Jason: Ich denke, dass jede Punk-Szene mit den gesellschaftlichen Ereignissen und der politischen Situation jedes Landes verbunden ist. Gleiches gilt für die Athener, die immer noch sehr aktiv sind, aber es fehlen originelle Inhalte und Ideen – wie im ganzen Land. Es braucht einen Tritt, um vorwärts zu kommen!

Vangelis: Das Leben wird immer teurer, nicht viele zu vermietende Häuser und die Gentrifizierung schreitet voran. Die gleiche alte Geschichte, wenn man sieht, wie sich die Dinge in den letzten 50 Jahren in den Großstädten entwickelt haben.

Seht ihr einen großen Wandel in der Szene und Bands, die wegen dieser ganzen abgefuckten Situation auftauchen? Athen hatte auch eine starke Squat Punk / Hardcore Szene, aber in den letzten Jahren wurden die meisten der Squats geräumt. Geht der Geist noch weiter oder ist er mit ihnen gestorben?

Dino: Es gibt gerade eine Szene-Rezession für mich. Nicht viele lokale Bands touren in letzter Zeit ins Ausland, die guten Bands spielen hier gar nicht erst, und wir sind immer noch die gleichen Leute, wie vor zehn Jahren. Es ist ein großes Problem, nicht viele jüngere Menschen sind sehr aktiv in der Szene und ja, es hängt vielleicht mit all diesen Vertreibungen, dem Verlust wichtiger Stellen der Gegenkultur und der polizeilichen Repression zusammen. Solche Orte waren definitiv ein grundlegender Grund an etwas zu glauben. Die lokale anarchistische Bewegung ist viel weniger lebendig als in den Jahren 2008-2012, und das spielt auch eine Rolle. Der Geist ist lebendig, muss aber ein wenig angehoben werden.

Vangelis: Man kann auch sehen, dass die Rap-Musik auf dem Vormarsch ist. Ich mag es nicht besonders, aber ich mag es, dass es die jungen Leute zusammenbringt und einen großen Teil der Gegenkultur erhält.

Was sind eure Zukunftspläne? Mehr Tourneen? Ein ganzes Album? Die letzten Worte gehören euch!

Dino: Wir haben gerade erst das Material für unser Debüt Album geschrieben, das im Frühjahr aufgenommen wird. Ich bin sehr gespannt darauf. Inzwischen haben wir einige gute Wochenendausflüge gebucht. Static Shock Weekend in London im März dieses Jahres, Rom und Florenz im Mai, Warschau und Ultra Chaos Picnic in Polen im Juni dieses Jahres.

Jason: Sobald das Album fertig ist und veröffentlicht wird, werden wir eine ernsthafte Tournee machen!

Vangelis: Vielen Dank für das Gespräch, Apostolis!

Interview: Apostolos Mokas

Übersetzung/Bearbeitung: KI/Dolf