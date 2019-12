Cartoons für Musiker – Bin ich laut genug? Michael Hochschulte und Martin Perscheid, Hrsg.

Dezember 4th, 2019

Lappan Verlag, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Im Prinzip könnte man hier genau das gleiche schreiben was ich auch schon zu dem ersten Band vom letzten Jahr geschrieben habe, außer das hier drei Cartoonisten weniger (12) vertreten sind. Es handelt sich auch hier um ein „lustiges Buch für und über Musik bzw. Musiker“. Handliches Format, es geht ohne Umschweife, sprich Einleitung, direkt los, hier und da ein schmunzeln und ertappte ich mich ein zweimal beim Lachen? Da könnte echt mehr gehen, das ist mir hier zu oberflächlich und gefühlt immer die gleichen Witze – wieso macht sich niemand über Trap-Musik lustig, als Beispiel… meine Begeisterung hält sich in Grenzen, gern hätte ich mehr gelacht.

Aber die 64 Seiten waren natürlich kurz und schmerzlos. Gebunden, 9,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830363446

[Trust # 198 Oktober 2019]

