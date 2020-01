ATLAS LOSING GRIP (#142, 2010)

Januar 29th, 2020

Hey Stefan wie geht’s? Erzähl mir doch mal etwas über den neuen Sänger Rodrigo bei Atlas Losing Grip und wie es zum Wechsel am Mikrofon kam…

Hey! Alles cool, ein bisschen Proben, ein bisschen Planen und so weiter… Also, ich weiß ihr kennt Rodrigo inzwischen alle. Er hat in einigen Bands gesungen und Schlagzeug gespielt… Ich war etwas deprimiert Bass zu spielen und zur selben Zeit die Leadvocals zu singen. Ich konnte mich nicht auf eine Sache konzentrieren und das gab mir das Gefühl weder den Basspart noch die Vocals so umsetzten zu können, wie ich es wollte. Und ich bevorzuge nun mal Bass zu spielen, also habe ich mich entschieden Rodrigo zu fragen. Seitdem ich ihn kenne mag ich seine Stimme, die Melodien und Texte sehr gern. Er entschied sich dazu ein paar Mal mit zu proben und hier sind wir jetzt…

Das letzte Album war großartig. Coole Melodien, Breaks und Shouts… Jetzt habt ihr eine brandneue EP rausgebracht. Wie heißt die Scheibe und wie viele Songs sind drauf? Und was können wir von den neuen Songs erwarten?

Danke! Ich bin mir sicher du wirst sie mögen! Der neue Release ist eine 5-Song EP, welche „Watching The Horizon“ heißt. Ich würde sagen, du kannst ein bisschen von allem erwarten… Am Meisten den Punkrock Gedanken. Einige schnelle, einige langsame Parts, einige harte und einige softe. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

Was hat die Statue auf dem Cover für eine Bedeutung? Steht sie für Irgendetwas Spezielles?

Es ist ein Buddah. Und die Statue auf der Rückseite der CD symbolisiert die alte Kunst und Architektur, welche durch den heutigen Kapitalismus zerstört wird.

Ich weiß, dass ihr mit den letzten Touren Probleme hattet. Da waren Probleme Gigs zu finden etc. Und das letzte Mal, als ihr mit Enemy Alliance auf Tour wart, erinnere ich mich an einen leeren Raum in Hamburg, vor dem ihr spielen musstet…Was hofft ihr, wird diesmal besser laufen?

Jep, manchmal war es wirklich hart. Aber ebenso hatten wir eine Menge Spaß und auch Shows mit vielen Leuten… Für jede Tour hoffe ich natürlich, dass den Leuten gefällt was wir machen. Das ist das Wichtigste für mich. Natürlich ist es großartig vor ausverkauftem Haus zu spielen, aber wir wollen immer eine so gute Show spielen wie nur möglich, egal ob nun vor einer Person oder vor 1000.

Könntet ihr euch vorstellen auf Welttournee zu gehen? Und falls ja, mit welchen Bands würdet ihr gerne mal spielen?

Ja, auf jeden Fall können wir uns das vorstellen und hoffentlich klappt das eines Tages, irgendwie. Es gibt einfach zu viele gute Bands, sich da festzulegen ist schwierig! Ich persönlich würde am liebsten die Bühne mit Propagandhi teilen.

Rodrigo, wie kamst du zu der Entscheidung bei Atlas als Leadsinger anzufangen? Und was machen deine anderen Bands Enemy Alliance und Venerea zurzeit?

Nachdem ich ein paar Vocals auf dem Album „Shut The World Out“ eingesungen hatte, habe ich den Jungs gesagt das ich gerne mehr mit ihnen machen wollen würde, wenn sie denn Bock darauf hätten. Als sie mich dann fragten, ob ich an ein paar Songs mitarbeiten will, sagte ich sofort „Ja“. Ich denke nach einer Weile haben wir alle gefühlt, dass es cool wäre weiter zusammen zu arbeiten und hier sind wir jetzt…

Enemy Alliance ist dabei sich aufzulösen…zu viele „Egos“ in der Band…hahaha… Nein, aber ich glaube die Sachen sind alle nicht so gelaufen, wie wir sie uns anfangs vorgestellt hatten. So entschloss ich mich, das Material welches ich schon für Enemy Alliance geschrieben hatte, aufzunehmen. Stefan und ich haben uns zusammen mit Max von Atlas Losing Grip hingesetzt und ein Album aufgenommen. Der Titel ist „Damnation Dawning“ und es wird auf Bells-On Records in Japan rauskommen. Für den Rest der Welt werden wir sehen was kommt. Ich hoffe ein paar Sachen für einen möglichen Release organisieren zu können.

Venerea sind gerade im Berno Studio mit den Aufnahmen für ein neues Album fertig geworden. Keine Ahnung wann es rauskommen wird. Es klingt immer noch wie Venerea, aber mit mehr Punk Elementen.

Wo habt ihr die neuen Songs aufgenommen? Wer hat das Artwork gemacht? Erzähl mir etwas über die Produktion…

Ich denke Gustav sollte diese Frage beantworten, also…

„Watching The Horizon“ wurde von mir im Studio Bengt in Lund, wo ich arbeite aufgenommen, gemischt und gemastered. Das Studio ist sehr klein und auf dem ausgebauten Dachboden eines Jugendzentrums. Ich nehme dort viele Bands auf. Zum Einen mache ich Demos für Locals, aber auch ganze Alben für größere Punk und Hardcore Bands. Mit den Atlas Aufnahmen begannen wir am 1. Januar 2009. Wir waren noch ganz schön verkatert, also der erste war nicht wirklich der produktivste Tag. Alles wurde separat aufgenommen und Julian unser Drummer hatte eine Gitarre auf seinem Monitor. Eigentlich alles standard, nichts aussergewöhnliches. Ich könnte jetzt den ganzen Abend erzählen, welche Verstärker, Drums, Boxen etc. wir benutzt haben, aber ich glaube ich mache mir lieber mal was zu Essen.

Das Artwork hat Andy von Satanic Surfers (jetzt Sista Sekunden zusammen mit Julian) gemacht. Wir haben ihn gefragt, ob er es machen könnte und ich glaube wir erzählten ihm dass wir etwas Modernes haben wollen. Er hat kranke Fantasien und ich glaube es ist das Beste, wenn man nicht zu genaue Anweisungen gibt. Ich finde es ist wirklich cool geworden. Das Foto im Sleve ist von unserem guten Freund Per, welcher eigentlich immer mit uns auf Tour ist.

Auf eurem Myspaceprofil steht „Watch The Horizon Part 1“…Denkt ihr über einen zweiten Teil nach und wo könnte die Tour sein?

Ja, Teil zwei wird kommen! Haltet die Augen offen, die Tour ist noch nicht offiziell.

Ist Rodrigo der einzige Wechsel in der Band?

Oh, vor langer Zeit hatten wir einige Wechsel, aber dies ist der einzige wichtige Wechsel der zählt…

Rodrigo, Ich habe Videos gesehen, auf denen Atlas Losing Grip alte Satanic Surfers Songs live spielen… Macht ihr das wirklich, oder war das eine Ausnahme? Können wir ein paar alte Satanic Nummern als Zugaben auf der Tour erwarten?

Wir haben ein paar Satanic Surfers Songs mit Atlas Losing Grip in Griechenland gespielt. Aber hauptsächlich nur, weil wir so oft darüber gesprochen hatten mit Satanic Surfers in Griechenland zu spielen, es aber nie geschafft haben. Also, nein…es war eine einmalige Sache.

