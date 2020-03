ANTLERED MAN (#155, 2012)

März 5th, 2020

Posted in interview by Thorsten

Antlered Man sind echte britische Jungs, die im Herzen von London aufgewachsen sind. Ihre Musik ist kaum in eine Schublade zu drücken. Wenn man es versuchen würde, könnte man es irgendwo zwischen den großen Future of the Left, Pearl Jam und System of a Down einordnen. Damo Ezekiel Holmes, Sänger von Antlered Man, mag Queen, Taxizentralen, Alkohol und kitschige Filme. Also ein ganz normaler Typ. Dank Arne von Noisolution, konnte ich ein Interview mit eben diesem Damo machen. Ich bin nicht verantwortlich für die Schimpfwörter in diesem Interview. Wenn Antlered Man noch mal in Deutschland vorbeischauen – und ich denke, das werden sie – geht mal aufs Konzert oder kauft die Platte.

Wie kam die Band zusammen?

Wir trafen uns alle in einem Lagerhaus-Job, wo Zeitungen für die Auslieferung rund um London sortiert werden. Es war ein echter Scheiß-Job, unser Boss wusste nicht einmal unsere Namen. Er starb dann, wir nicht und so läuft das eben. Wir teilten eine gewisse Vorliebe für die gleiche Musik, also sind wir einfach ins Studio und nach einer Weile haben wir dann die ersten Sachen aufgenommen.

Was mögt ihr an euch?

Das, was wir über uns am meisten mögen, ist das drei von uns rauchen und alle vier von uns trinken. Also geht uns nie der Vorrat aus. Wenn du dann noch zusammen Musik machst, macht dich das echt froh und man kann seinen Scheiß-Job eine Weile lang vergessen.

Was sind eure Jobs, wenn ihr nicht auf Tour seid?

Zwei von uns (Danny und Ich) arbeiten in einem kleinen Taxibüro in Bermondsey, wo wir Autos an Besoffene vergeben, aber meistens sind wir selber besoffen, also läuft das ganz gut. Sam und Oliver arbeiten in einem Mode-Laden, wo sie überteuerte Shirts falten, aber wir werden jetzt nicht den Namen des Ladens nennen, denn wir wollen keine Werbung für die Arschlöcher machen.

Seid ihr eigentlich aufgeregt, euer Debüt zu releasen?

Sehr sogar! Es hat eine harte Zeit und ein Leben wie Penner gebraucht, damit es endlich fertig war. Ein Großteil unserer Persönlichkeit ist in dem Debüt und es war hart zu entscheiden, was wir auf das erste Album packen, weil wir einen Arsch voll Material hatten. Wir mussten zehn Tracks aussuchen, die am besten zeigen, wer wir sind, worum es uns geht und welche Musik wir machen wollen, damit wir es alles in ein nettes Bündel packen können, dass den Leuten gefällt. Deshalb heißt es auch mehr oder weniger „Gifties 1 and 2“, es ist unser erstes musikalisches Angebot, ein Geschenk.

Wie kam es zum Namen „Gifties 1 and 2“?

Das Album lief durch viele Namensänderungen, einige davon sehr anstößig. Am Ende entschieden wir uns jedoch für Gifties, da es ein angemessener Name war und wohlmöglich der einzige, den jeder verstehen würde. Jeder mag Geschenke.

Habt ihr einen Lieblingssong vom Album?

Wir haben jeder unsere Favoriten, kommt auf den Tag an, aber wir einigen uns alle auf „Outrages 1 to 3“. Es zeigt, worauf wir aus sind und geht steil wie ein Mutterficker.

“I am a man and I will never learn” – was heißt die Line?

Die Leute haben den Drang, alles zu glauben, was in den Zeitungen steht, gewisse Publikationen injizieren Angst in ihre Ausgaben und konzentrieren sich hauptsächlich auf Star-News und Wer fickt wen. Also sagt diese Line „Ich glaube alles, was ich lese, also werde ich niemals lernen.“

Denkst du, die Leute werden es irgendwann lernen? Oder ist alle Hoffnung verloren?

Vielleicht sind wir im Moment ziemlich am Arsch. Wenn es mehr von unserer Sorte gäbe, die glauben würden, dass 90% von dem, was wir in den Medien hören, gelogen ist, wäre es vielleicht etwas besser. Das Internet ist zum Beispiel ein großartiger Weg, schneller und einfacher an Hintergrundinformationen von all dem ranzukommen. Klar, es gibt auch ein paar echt bescheuerte Verschwörungstheorien und jeder, der irgendwie die Medien in Frage stellt, wird als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Wenn du aber die Zeit nutzt, etwas intensiv nachzusehen, ist nicht alles so hoffnungslos. In der Zwischenzeit habt ihr ja Antlered Man.

Hast du eine bestimmte Meinung über die heutige Musik?

Es ging eine Weile lang bergab, aber ich glaube im Moment kommen ein paar gute Gruppen durch. Die Leute haben keinen Bock mehr, ihre Musik auf dem Servierteller zu bekommen und sie versuchen, an neue Bands ranzukommen. Ist natürlich jetzt auch viel einfacher über Internet, was aber auch dazu führt, dass man so Scheiße wie Scouting for Girls findet.

Ihr mögt den Film Warhorse ja nicht allzu sehr. Gibt es da Gründe für?

Vielleicht wäre es nicht so schlimm, wenn dieser Scheiß-Film einen verdammten Soundtrack hätte, der zu dem Namen Warhorse passen würde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Steven Spielberg zu Mastodon abrockt. Wir sind Riesenfans von guten Filmen wie There Will be Blood, Deadman, Roadhouse oder Bad Santa.

Was habt ihr bislang auf Tour erlebt? Irgendwas, dass in Erinnerung bleibt?

Wir haben gelernt, niemals den Bus vor einem polnischen Bordell zu parken, um ein paar Stunden zu schlafen. Fahre keine 70 Kilometer auf der Autobahn mit bewaffneter Polizei vor dir. Packe immer genug Pornos ein, aber denk dran, deinen Schatz zu teilen und beschwere dich nicht, dass du müde bist oder einen harten Job hast, denn du könntest sieben Tage die Woche in einem Supermarkt arbeiten.

Ihr ward letztes Jahr in Deutschland – hat es euch hier gefallen?

Deutschland ist einer der besten Länder, wo man spielen kann. Die Menschen lassen dich willkommen fühlen und begrüßen neue oder andere Musik. Dazu kommt, dass euer Bier das allerbeste ist und ihr nicht ein kleines Vermögen nehmt, nur um es trinken zu können.

Habt ihr ein Lieblingsbier?

Wir hatten viel Bock und Pilsner. Gute Zeit.

Wie kamt ihr auf Noisolution?

Von dem was wir wissen, hatte Arne Gesemann ein paar seiner Leute auf dem englischen Festival „The Great Escape“ und als die unsere Show gesehen hatten, sendeten sie ihm eine E-Mail, die sagte „Nehm die auf Noisolution!“ Vielleicht war es nicht ganz so einfach, aber er glaubt an unsere Musik, ist ein toller Typ und ein Experte im Tischkicker, was wir letztes Jahr beim Trinken mit ihm in Hamburg festgestellt haben. Passte also alles sehr gut.

Was regt euch am meisten auf?

Wie großartig Queen waren und warum wir nicht mehr wir sie sein können, furchtbare Kreaturen wie Justin Bieber, Sendungen über nackte Vampire, kein Geld zu haben, Schlaf zu brauchen, Saxophon Solos und Chad Kroeger’s Frisur.

Hier ist ein bisschen Platz für ein paar letzte Worte – kein Fluchen, der Herr!

Kauf, leih oder stiel die Platte – jetzt! (Haftungsausschluss: Antlered Man regen nicht zum Stehlen an und brauchen das Geld auch.)

Na gut, du darfst Fluchen.

Muschi!

Stefan Praml