ANFALL (#89, 2001)

Juli 17th, 2019

Posted in interview by Thorsten

Frei nach dem Motto „besser spät als nie“ habe ich an einem sonnigen Frühlingstag im März ein kleines Interview mit Rudey, dem Gitarristen, Songwriter und Bandmitbegründer der Band ANFALL geführt – zur aktuellen Scheibe und auch noch zu einigen anderen Dingen mehr…

Lest selbst, was der PunkROCKER aus Hannover zu sagen hat, und freut euch auf das ein oder andere nicht ganz ernstgemeinte Statement!

Euer aktuelles Album heißt „Feuer, Eis & Energie“. Was waren die Gründe für den Wechsel von HASS Productions zu CENTURY MEDIA?

Ja „Feuer, Eis & Energie“ ist jetzt seit ein paar Monaten veröffentlicht, und wir haben damit das erreicht wo wir mit diesem Album hin wollten, rein für uns musikalisch gesehen. Der Labelwechsel basiert nicht auf schlechten Erfahrungen mit Hass, sondern dass wir einfach mal was neues ausprobieren wollten, mit einem Label das auch in andere Länder gute Kontakte pflegt usw… Die von Century hatten uns schon vor 5 oder 6 Jahren bei einem Gig in Dortmund besucht, und das hatte denen wohl ziemlich gefallen. Die machen ja auch Punk und Hardcore neben ihren Metal-Veröffentlichungen. Außerdem haben die das Album auch auf Vinyl rausgebracht, das war uns wichtig.

Ich finde, der Labelwechsel und auch die Besetzungswechsel haben sich schon ein wenig auf eure Musik ausgewirkt ? Wie seht ihr das?

Also, dass ein Labelwechsel sich auf die Musik auswirkt ist für mich ein eher grausamer Gedanke, das spielt bestimmt bei riesigen Major-Bands eine Rolle, aber ganz bestimmt nicht bei ANFALL. Der Besetzungswechsel fällt da aber sehr wohl ins Gewicht, besonders seit dem Einstieg von Jay, der schon Ende der 70er bei Bands wie z.B. „Channel 3“ gespielt hat und echt ein alter Punk-Fuchs ist. Während die Lyrics nach wie vor aus meiner Feder stammen, entsteht die Musik nun auch mit seiner Hilfe, was sowohl die Stücke vom Aufbau als auch die Melodien weit nach vorn gebracht hat. Außerdem entwickelst du dich als Band ja eigentlich nicht gerade zurück und es bieten sich irgendwann neue Möglichkeiten die nun plötzlich funktionieren. Aber am Ende ist und bleibt es fuckin´ Punk Rock.

Ihr bezeichnet euch selbst als Punkband der 2. Generation? Wurde diese wirklich erst 1989 eingeläutet?

Hab ich mal so behauptet. Das ist natürlich nichts allgemein Gültiges, aber für mich besteht die „1. Generation“ aus den Platten die zwischen `77 und ´83 erschienen sind. Das sieht aber eh jeder anders, zu dieser Generations-Theorie hab ich schon hunderte verschiedener Meinungen gehört. Für manche war Punk schon ´78 wieder tot, andere entdecken ihn erst heute und wiederum andere meinen „können alle lutschen gehen – das haben `the Who´ oder die `New York Dolls´ alles schon 10 Jahre davor gebracht.“ Ist letztendlich auch nicht so wichtig zu welcher Generation man nun zählt, wenn ich mir die heutigen MTV-„Punk“ Bands so anschaue, denk ich manchmal zwischen denen und uns müssen mindestens 69 Generationen liegen…

ANFALL sind jetzt seit mehr als 10 Jahren „im Geschäft“. Was waren die Höhen und Tiefen der Band und auch der Szene?

Höhen waren natürlich am Anfang die ersten Konzerte, als man realisierte, dass Leute das richtig gut fanden, was man da so teilweise mehr verbrochen als dargeboten hat. Dann natürlich die ersten Tonaufnahmen, aber eigentlich hat sich mit den Höhen nichts geändert, auch wenn wir nun vor mehr Leuten spielen und viele unsere Songs kennen, sind dies nach wie vor die schönsten kicks. Tiefschläge sind so Dinge, wenn Freunde und Mitmusiker aus gesundheitlichen oder außerirdischen Gründen ANFALL verlassen mussten. Das ist bei uns halt schon wichtig, dass einen auch die Freundschaft verbindet, und nicht nur das gemeinsame musizieren. Es gibt öfter mal Situationen, wo du echter Überzeugungstäter sein musst um so eine Band durch Tiefen zu bringen. Seitens der Szene merkst du natürlich solche Wellen wie die 95/96 von den California Bands ausgelöste, da hast du dann halt mehr junge Bad Religion Shirts im Publikum als sonst. Viele wandern heute Richtung Hip Hop oder Depri-Geheul ab, dafür kommen teils richtig junge Kids nach, unglaublich – neulich stand so´n 14 jähriger Punki bei uns am Stand und hielt mir unsere 7″Vinyl Single unter die Nase mit der Frage wie die denn in seinen CD Player passt…das war übrigens ernst gemeint. Tja und die älteren Punkrocker gibt´s nach wie vor, nur dass die ihre Ärschchen zu Konzerten bewegen ist meist eher die Seltenheit geworden. Da müssen dann schon `alte Helden´ auf der Bühne stehen. Es ist als Band echt abgefahren, als wir damals die erste richtig große Tour mit Hass gemacht haben, wurden wir natürlich von allen als ´die neuen´ beäugt, während wir nun wie die vom alten Eisen behandelt werden. Das ist ja nichts Besonderes nach den Jahren, nur irgendwie komisch weil die Zeit so schnell vergeht.

Hannover im Jahr 2001. Was hat sich in der Szene im Vergleich zu den 80er Jahren verändert?

Früher bist du zwischen der Kornstrasse oder der Sturmglocke hin und her gelaufen, da eigentlich jede Woche Punk-Bands zum Tanze aufspielten. Auch wenn hier noch immer Konzerte stattfinden, spielt sich eigentlich mehr alles im Chez Heinz oder auch nach wie vor der Glocksee ab. Als deutschsprachige PunkRock-Band hast du es heute aber auch hier in Hannover nicht leicht Gigs zu bekommen. Da wird sich leider mehr auf trendige Sachen konzentriert. Die Menschen in der Szene kann man jetzt schlecht kurz zu der 80er Szene in den Vergleich stellen. Ich habe das Gefühl, dass die frühere Gewaltbereitschaft nicht mehr so allgegenwärtig ist, und dass die selbsternannten Ober-Punk-Gurus sich zurückgezogen haben. Dafür gibt es weniger richtig fett besuchte und wilde Shows in kleinen Clubs, wo der Schweiß von der Decke tropft, und der Laden zu zerbersten droht, wie es in den 80ern eben normal war.

Eure Meinung zu BSE, MKS?

Wir haben seit Wochen so milchig verschwommene Augäpfel, aus jeder Körperöffnung quillt seit Tagen dieser gelbliche brennende Schleim, und immer öfter schlage ich der Länge nach hin, beim Aldi heute direkt in die Ravioli-Pyramide, die doch so liebevoll aufgebaut wurde. Das hat mich betroffen gemacht. Nee, was soll ich sagen? Degenerierte, fleischüberfütterte Kreaturen regieren diesen Planeten und das kommt eben dabei heraus. Und jetzt schreien alle Ohjemineh – wie konnte das nur? Dabei ist das Problem seit Jahren mehr oder weniger transparent und vorhersehbar gewesen, aber das liegt ja in unserer ureigenen Natur, ganz nach der Devise: erst wenn so und so viele Menschen an dieser Kreuzung umgekommen sind, werden wir hier eine Ampel verantworten können.

Wie wichtig ist das Medium INTERNET für den PUNKROCK von heute. Ist das überhaupt miteinander vereinbar?

Es wird scheinbar immer wichtiger. Vom Informationsfluß, da braucht man sich nichts vorzumachen, ist das eine unglaubliche Möglichkeit sich schnell das zu ziehen, was du wissen willst. Wenn es zu diesen Themen überhaupt gedruckte Literatur gab, war dies mit Zeit und Kosten verbunden. Auf der anderen Seite können Schwachsinn und gefährliche Inhalte natürlich schnellstens von jedem Knallkopf publik gemacht werden. Wir haben das in der Vergangenheit eher vernachlässigt, mit einer ANFALL Homepage, doch seit diesem Jahr sind wir auch hier am Start und ihr könnt euch ein paar Hintergrund Infos holen unter: www.anfall-punkrocker.de In kurzer Zeit hatten wir über 1.000 Besucher, was eigentlich noch nicht viel ist, aber wir haben halt null Internet-Homepage-Promo bisher dafür gemacht. Auf jeden Fall scheinen die Tage der Briefe gezählt. Früher haben wir regelmäßig Brief-Post bekommen. Das wird heute alles über die Message-Boards erledigt. Aber wir haben trotzdem noch ein Postfach. Zu vereinbaren? Vereinbar mit wem oder was denn? Vereinbaren ist doch nicht Punk. höhö – klar, natürlich ist alles abruf- und überprüfbarer geworden, aber dann müssten wir die Diskussion zu Vor- und Nachteilen des Telefons ja auch erneut starten.

Kommen wir zurück zu „Feuer, Eis & Energie“. Gibt es von euch eine betreffende Aussage über das gesamte Album?

Ja: FEUER, EIS & ENERGIE. Das bringt ziemlich gut das auf den Punkt, was große Teile unseres Lebens ausmacht: Reaktionen auf die Umwelt, was benötigt wird um in der Lage zu sein Entscheidungen für sich zu treffen, und all diese netten Dinge von denen du ständig umgeben, oder gezwungen bist, dich damit auseinander zu setzen. Heiß und Kalt – übertragbar auf gut und schlecht, oder falsch und richtig usw., und aus diesen verschiedenen Gegensätzen resultieren Erfahrungen und Gedanken, womit dann die Energie ins Spiel kommt, aus der wiederum Taten entstehen können. Nicht unbedingt einfach diese Reaktion in Worte zu fassen. Mich fasziniert besonders die Tatsache, dass es alles und nichts in einem bedeuten kann. Trotzdem beinhaltet das Album aber auch ganz andere, für sich stehende, Themen. Einfach anchecken, würd’ ich sagen.

Welche Pläne habt ihr für das Jahr 2001?

Ich arbeite gerade an einem Projekt, nämlich einer Live Fusion mit, natürlich, uns und den Ramones nach deren Genesung in der Milchstrasse auf einem Spaceship-Träger zu spielen, die unter „direct plugged“ auf allen Fernsehsendern dieser Welt live zu sehen und direkt aus dem Universum zu hören sein wird. Vielleicht auch noch ein kleines Feuerwerk mit echten Atompilzen am Himmel, aber da muss ich noch mit dem Kreml sprechen, das könnte den Rahmen etwas sprengen. Nichts Besonderes also. Wir waren seit November jeden Monat mit 5 – 7 Gigs unterwegs, haben jetzt noch ein paar Anfragen für Punk-Open-Air Festivals im Sommer und evtl. werden wir Exploited später dieses Jahr hier und dort supporten können, besonders im südlichen Teil von Deutschland wäre das klasse, da wir dieses Jahr noch nicht dort waren. Wir haben schon mit dem Schreiben der neuen Stücke begonnen, die wir unbedingt noch dieses Jahr aufnehmen wollen, um dann Anfang 2002 mit dem neuen Longplayer rüber zu kommen. Hier werden wir das rauslassen, was sich auf unserem jetzigen Album schon ankündigt, mehr sag ich noch nicht.

Wenn noch etwas wichtig ist, dann raus damit!!!

Wer auf straighten, deutschsprachigen Punk mit einem rohen Rock’n’Roll-Schliff steht, möge uns unterstützen, unsere Worte und Musik verbreiten, und andere Menschen auch zum Gewitter führen. Keine Angst, wer einmal vom Blitz getroffen wurde, würde dies jederzeit wieder überleben. Ansonsten sehen wir uns bei den Konzerten und tretet in Kontakt.

Interview: Howie B. Hlava

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.