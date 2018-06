Yoga while you wait – Judith Stoletzky, Markus Abele

Juni 5th, 2018

Lustiger Titel und generell eine gute Idee, während man wartet einfach mal eine Yoga-Übung durchführen. Das wird hier auf humorvolle Art mit gut 30 detaillierten Übungsvorschlägen unterbreitet. Jede Übung wird von einem ziemlich Yoga untypischen Foto begleitet – welche an sich schon sehenswert sind. Außerdem hat die Autorin noch jeweils einen Text dazu gepackt, den man vielleicht nicht ganz so ernst nehmen sollte wie die Übungsanleitung. Beim lesen bekommt man direkt Lust mitzuturnen. Und obwohl die verschiedenen Yoga-Übungen gut beschrieben sind und die ein oder andere sicher auch von Yoga-Novizen ohne Probleme nachgemacht werden kann ist eine gewisse Grundkenntnis sicher von Nutzen.

Auf jeden Fall ein „anderes“ Yoga-Buch, schön gemacht, gebunden, 85 Fotos auf 96 Seiten. 16,00 Euro (dolf)

