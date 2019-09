Wahrheit und Verschwörung – Wie wir erkennen, was echt und wirklich ist, Jan Skudlarek

September 25th, 2019

Reclam Verlag, Siemensstr. 32, 71254 Ditzingen, www.reclam.de

Wären wir eine akademisch-wissenschaftliche Zeitschrift, müssten wir dieses Buch wohl in der Luft zerreißen, da wir das aber ja nicht sind… ein paar Sätze dazu. Es geht um einige Verschwörungstheorien und wie doof die sind, wie man sie leicht durchschauen kann und all die andern Dinge die man über Verschwörungstheorien weiß – oder eben nicht. Außerdem versucht Skudlarek, mehr oder weniger erfolgreich, zu erklären was Wahrheit ist und wie sie zustande kommt. Banalitäten wie das zwar jeder eine Meinung haben kann, aber eben nicht jeder seine Fakten nach belieben suchen darf, werden auch ausgeführt.

Das ist alles in allem ganz amüsant zu lesen aber zum einen oftmals keine neue Erkenntnis und zum anderen hat natürlich auch dieser Autor keine Lösung für das Problem – weil es die schlicht nicht gibt. Zum Thema Verschwörungstheorie würde ich andere Bücher vorziehen und den Rest kann man zum Großteil auch durch selbstständiges Nachdenken erreichen. Oder man liest eben dieses Buch zum auffrischen und daran erinnert werden das es keine „alternativen Fakten“ geben kann und das „Fake News“ eben oftmals doch wahr sind, oder eben nicht. Fazit: Muss nicht, aber kann….208 Seiten, gebunden, 18,00 Euro (dolf)

[Trust # 197 August 2019]