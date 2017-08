Veggie Party – Vegane Leckereien für Buffet, Brunch und Biergarten, Gemüse ist mein Fleisch 3, Torsten Mertz

Juli 29th, 2017

Parkstrasse, Parkstrasse 20, 80339 München, www.verlag-parkstrasse.de

Auf 100 Seiten gibt es als Abschluss der Trilogie „ Gemüse ist mein Fleisch“ diesmal 100 Rezepte für Snacks und Fingerfood. Auch hier sind wieder ein paar wirklich gute Ideen und Anregungen drin. Die Zutaten für die einzelnen Gerichte sind in der Regel einfach zu bekommen und die Zubereitungs-Anleitungen verständlich geschrieben, weshalb davon auszugehen ist das man die leckeren Sachen leicht nach kochen kann, es steht auch immer dabei wie lange es in etwa dauert und wie viele Portionen es ergibt. Auch hier gibt es keine Abbildungen, das ist man ja aus der Reihe schon gewohnt, ebenso das sympathische Layout.

Das Buch unterteilt sich in 4 Kapitel: „Tapas, Meze und Antipasta“, „Pizza, Wraps und Co“, „Salate“ sowie „Saucen und Dips“. Einige der Rezepte fand ich etwas überflüssig, aber überwiegend gibt es gute Tipps für ein leckeres Buffet oder coole Partysnacks. Ab in die Küche damit. Paperback, 7,80 Euro (dolf)

Isbn 978-3-941556-10-2

[Trust # 184 Juni 2017]

