Untergrund war Strategie – Punk in der DDR, Geralf Pochop

Mai 27th, 2021

Posted in bücher by Dolf

Hirnkost KG, Lahnstraße 25, 12355 Berlin, www.hirnkost.de

Das Buch erschien eigentlich schon 2018, allerdings dauerte es bis zur dritten Auflage bis ein Exemplar seinen Weg hierher fand. Aber dies nur am Rande, denn inhaltlich ist das Buch heute natürlich noch genauso gut und relevant wie vor ein paar Jahren. Der Autor erzählt von seiner Kindheit und Jugend in der DDR und vor allem, wie er zum Punk kam und welche Konsequenzen dies für sein Leben und das seiner (Punk) Freunde hatte. Abgesehen davon das in den frühen Achtzigern in der DDR natürlich so gut wie nicht an Punkmusik ran zukommen war, hatte allein das andere Aussehen und Verhalten der Punks dort teilweise kaum vorstellbare Konsequenzen: Festnahmen, Hausverbote, Knast, tätliche Angriffe.

All das war mehr oder weniger Alltag für die Punks in der „Zone“. Davon erzählt der Autor in dieser Biographie in einem locker gehaltenen Stil, der gut lesbar ist und dennoch genügend dokumentarische Fakten beinhaltet. Dies wird aufgelockert und authentisch zusätzlich dokumentiert durch viele Original Fotos und Kopien von offiziellen (Stasi) Unterlagen – sehr spannend. Geralf kann gut erzählen und hat viel beeindruckendes erlebt – vieles davon hätte er sich sicher lieber erspart. Einmal wurde er von Skinheads fast totgeschlagen, ein anderes Mal musste er für sechs Monate in Knast. Er reiste aber auch häufig nach Ungarn und sowieso durch die ganze DDR um möglichst viele Punkkonzerte und -treffen mitzunehmen. Es ist eine tolle Gelegenheit zu erfahren wie sich die Punks vernetzten und immer wieder dem Staat und dessen Helfern entgegentraten. Oftmals durch kreative Ideen, manchmal auch einfach durch Hartnäckigkeit. Es ist schwer vorstellbar das Menschen wegen ihres Musikgeschmacks und ihrem Äußeren von einem Staat als Feind behandelt wurden. Aber, es ist passiert (und passiert immer noch…) und es ist gut das Geralf das in dieser Form aufgeschrieben hat. Authentische Geschichte die nie langweilig ist und, auch wenn es oft unfassbar ist, dennoch unterhält. Ob er es wohl schafft durch eine Scheinheirat in den Westen auszureisen oder ob doch seinem Ausreiseantrag stattgegeben wird? Ich will hier nicht zu viel spoilern – tolles Buch. Empfehlung. 192 Seiten, quadratisch, gebunden, 20,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3945398838

[Trust # 207 April 2021]