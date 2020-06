Teilzeitwelt – Wie wir durch weniger Arbeit uns und den Planeten entlasten, Michael Wenzel

Juni 7th, 2020

Eigentlich sagt der Text auf der Buchrückseite so gut wie alles über den Inhalt des Buchs: „Die Ansätze, wie wir Wirtschaft und Gesellschaft nachhaltiger gestalten können, sind zahlreich. Doch sie laufen stets auf grundsätzlich zwei Alternativen hinaus: persönliche Verhaltensänderungen und technische Innovationen. Beide Ansätze erliegen der Illusion, ein »grünes Wachstum« sei möglich, das die Natur schont, uns gleichzeitig aber eine radikale Veränderung unserer Wirtschafts- und Arbeitsweise erspart.

Jede Erwerbsarbeit bedeutet als Tätigkeit an sich oder über die damit generierte Kaufkraft Energieaufwand und Materialverbrauch – und damit einen Eingriff in die natürlichen Stoffkreisläufe.

Nachhaltiger zu wirtschaften bedeutet deshalb vor allem: weniger zu arbeiten.

Das Buch plädiert für eine »Teilzeitwelt«, in der die Arbeitszeit so reduziert ist, dass wir mehr Zeit für uns haben, ein neues gesellschaftliches Miteinander erwachsen kann und die Umwelt eine spürbare Entlastung erfährt.„

Das ist jetzt nicht unbedingt neu, diese Erkenntnis, aber vom Autor nochmal gut auf 102 Seiten aufgeschrieben. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, außer natürlich das eine Umsetzung schwierig wird, in einer Gesellschaft die sich durch Lohnarbeit definiert. Und das die Politik natürlich dafür sorgen muss das die Menschen darauf vorbereitet werden wieder weniger zu arbeiten. Das steht alles in diesem kleinen Bändchen. Wichtig und richtig. Taschenbuch, 15,00 Euro, (dolf)

