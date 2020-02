Surf like a girl – Carolina Amell

Februar 5th, 2020

Das es eigentlich keinen Sport gibt der nur für Männer gedacht ist, sollte ja klar sein – hier also ein Buch über Frauen die surfen, nicht das erste, aber Bücher mit surfenden Männern sind immer noch klar in der Überzahl. Deshalb ist es super das die Autorin diesen fantastischen Bildband zusammengestellt hat. In tollen Bildern, die manchmal auch spektakulär sind, werden hier fast 40 Surferinnen aus der ganzen Welt porträtiert. Jede einzelne gibt mit einem Statement Einblick in ihr Leben, was sie zum surfen brachte oder warum sie es heute immer noch tut. Das sind oftmals schon häufig gelesene (eins mit den Wellen, der Natur, usw.) Gründe, aber es gibt auch anderes. Zum Beispiel von surfenden Frauen auf den Philippinen oder Sri Lanka wo es auch noch mal deutlich um die Gleichberechtigung geht.

Andere waren noch hochschwanger surfen oder segeln allein um die Welt auf der Suche nach den besten Spots. Es ist eine tolle Mischung von unterschiedlichen Frauen die alle durch das Surfen verbunden sind. Da die Fotos nicht nur Surferinnen in Action zeigen, sondern auch mal die Schönheit der Natur, der Wellen, des Meers und dem Wind ist es auch nicht nur auf das Wellenreiten reduziert. Es bereitet Freude die tollen Fotos, aufgenommen in so unterschiedlichen Locations wie unter anderem Marokko, Portugal, Hawaii oder Irland, auf sich wirken zu lassen. Genügend Raum um das zu tun haben die Bilder das Format ist 25 x 30 cm. Das coolste Statement stammt wohl von der 61 jährigen Surferin Anne Trave “Bei der Meisterschaft habe ich ein paar tolle Profisurferinnen kennengelernt, aber nach der Teilnahme (wo sie zweite wurde) war für mich mit Wettbewerben Schluss, weil ich diese Welt echt nicht mochte. Für mich geht es beim Surfen um Freundschaft, gemeinsame schöne Momente und eine gute Zeit, um Stille und den Respekt vor dem Meer und dem Planeten.” Zusätzlich gibt es am Ende eine Zusammenstellung wo 23 „Surfschulen, Urlaube, Retreats und Camps für Frauen“ vorgestellt werden. Außerdem noch einen Bildnachweis, der beinahe 50 involvierten FotografInnen. Die 256 Seiten machen auf jeden Fall Lust auf Meer und Surfen. Gebunden, 38,00 Euro (dolf)

