Superreal_Punk – Olaf Ballnus

Olaf Ballnus, Fünfhausenerstr. 68, 21079 Hamburg, www.olafballnus.de

Erstmal die Fakten: Format – ein bisschen kleiner als A4, um die 106 Seiten, gebunden. Es ist ein Fotobuch. Es gibt zwei Textbeiträge, einmal vom Autor und außerdem von dem Schauspieler Wotan Wilke Möhring. Außerdem knapp 60 Fotos (4c und s/w), teilweise auf einer Seite, teilweise auf Doppelseite.

Es sind Fotos der Punkszene aus den frühen achtziger Jahren, als Ballnus durch die Republik (Hamburg, Bochum, Hannover, Berlin, Mülheim, Münster…) fuhr und dabei fleißig knipste. Einige der Fotos fangen auch die Atmosphäre die Ballnus damals sah ein und haben nicht unbedingt was mit Punk zu tun. Aber zum Glück sind das grade mal ein halbes dutzend.

Die beiden Texte sind sympathisch, aber eben auch genau so wie man sich Texte von Leuten vorstellt, die sich ihrer ehemaligen Punk-Vergangenheit erinnern. Auf den Fotos sind Konzerte und Menschen, u.a.: Kassierer, Hostages of Ajatollah, Black Flag, Bluttat, G.B.H., Toten Hosen sowie Wolfgang, Jacho, Finne, Jutta, Gaby, Petra, Jennek um nur ein paar zu nennen. Die Fotos sind mal so mal so, aber auf jeden Fall immer authentisch und einige grandiose Schnappschüsse sind auch dabei. Für Fans der Zeit oder Fotobuch Sammler ein absolutes Muss, für alle anderen eher ein kann. In jedem Fall gut das die Fotos an die Öffentlichkeit kommen, statt im Archiv vor sich hin zu lagern. 25,00 Euro (dolf)

Isbn 9783000604706

[Trust # 195 April 2019]

