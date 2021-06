Sterbehilfe – 33 Fragen – 33 Antworten, Matthias Gockel

Mai 27th, 2021

Die Buchreihe „33 Fragen – 33 Antworten“ bietet kurze Bändchen zu aktuellen politischen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Themen und will das Bedürfnis der Leser nach schneller und verlässlicher Information bedienen. Ob das die anderen Bücher der Reihe (u.a. Impfen, Corona Virus, Fleischkonsum, Klimawandel, Künstliche Intelligenz….) schaffen kann hier nicht beantwortet werden. In dem vorliegenden geschieht das in jedem Fall, was sicher an dem kompetenten und einfühlsamen Autor liegt. Das Thema ist kein einfaches, aber eines das jeden von uns auf die ein oder andere Weise betrifft.

Der Palliativmediziner Matthias Gockel hatte 2020 ein sehr gutes und ausführliches Buch zum Thema (Sterben – Warum wir einen neuen Umgang mit dem Tod brauchen) veröffentlicht, welches zu empfehlen ist. Wem das zu ausführlich ist, dem ist hier auf jeden Fall geholfen. Denn das Buch beschäftigt sich kurz und knapp mit allem relevanten zum Thema Sterben: Sterbehilfe, assistiertem Suizid, Palliativmedizin, Sterbehaus, Sterbefasten, Patientenverfügung, Advanced Care Planing (ACP), Vorsorgevollmacht sind nur einige der angesprochenen Themen. Es sind immer schwere Fragen, aber sie sind nicht unbeantwortbar und die Antworten von dem Autor sind hierbei mehr als hilfreich. Funktioniert auch prima als eine Art Nachschlagewerk für den schnellen Informationsbedarf. Bei der dreißigsten Frage geht es darum weshalb viele Patientenverfügungen ungenau sind, was grade heutzutage, durch die neue Bedrohung durch den Covid 19 Virus ein Problem darstellt. Ist es gewünscht das eine vorerkrankte Person, die hochgefährdet ist, verstirbt? Oder doch lieber eine wochenlange künstliche Beatmung wodurch schwerste Lungen- und andere Organschäden entstehen können und man zum Pflegefall wird? Wie gesagt, keine leichte Kost, aber eine die man nicht verachten sollte. Für jeden Menschen der sich damit noch nicht beschäftigt hat schwer zu empfehlen. Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, auch wenn der Tod – für manche – noch in weiter Entfernung liegt. 128 Seiten, Taschenbuch, 9,99 Euro (dolf)

