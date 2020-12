Stencil Graffiti – Das Handbuch, Tristan Manco

November 29th, 2020

Prestel/Random House, Neumarkter Str. 28, 81673 München, www.randomhouse.de

Man könnte meinen es gibt hier in erster Linie eine Anleitung wie man Street Art mit der Schablonen-Technik macht. Aber das Buch ist weit mehr, es präsentiert auch massig tolle internationale Street Art von verschiedenen Künstlern und Studios aus vielen Städten. Das Buch enthält eine Anleitung (Manual de Stencil) welche von drei Künstlern (Diseqtiva, Emptyboy und Stinkfish) aus Bogotá im Comicstil erstellt und vom Instituto Bogotano de Corte im Internet veröffentlicht wurde. Das ist auf der einen Seite sehr interessant, auf der anderen Seite nimmt es hier und da natürlich auch die Faszination ein wenig aus den Werken raus, wenn man erfährt wie – insbesondere riesige Wandbilder – gemacht werden.

Für einen Graffiti Band enthält das Buch ziemlich viel Text, die einzelnen Kapitel sind aber meist relativ kurz und somit bleibt es interessant. Der Autor erklärt alles rund ums Thema, neben den Techniken auch den perfekten Ort zu finden, mit welchen Effekten man arbeiten kann. Aber auch der Aktivismus vieler Künstler ist ein Thema, oftmals politischer Natur der unterschiedlich umgesetzt wird – Stichwort: Adbusting. Im fünften Kapitel werden Werke aus verschiedenen Städten (Berlin, Bogotá, Brighton, Buenos Aires, Lissabon, Melbourne, Paris und Portland) gezeigt. Es macht wirklich große Freude den Autor auf dieser Reise zu begleiten. Generell hätte dem Buch etwas mehr Raum gutgetan, teilweise sind die Abbildungen etwas zu klein und werden der gezeigten großartigen Kunst nicht gerecht, aber das mittelgroße (17,7 x 2,5 x 23,1 cm) Format ist auch verantwortlich dafür das die 288 Seiten erschwinglich bleiben. Den Leser erwarten über 400 farbige Abbildungen. Das Buch taugt für Menschen die sich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen ebenso wie für Liebhaber die bereits in der Materie stecken. Broschiert. 22,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3791386393

