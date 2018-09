Statt Noten – Cartoon für Musiker, Michael Holtschulte & Martin Perscheid Hrsg.

September 26th, 2018

Lappan Verlag, Würzburger Straße 14 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Fünfzehn Karikaturisten (inklusive der Herausgeber) sind hier versammelt die ein “lustiges Buch für und über Musik bzw. Musiker” gemacht haben. Wobei nicht klar ist ob alle Cartoons für das Buch extra produziert wurden oder ob es eben eine Sammlung themenspezifischer Cartoons ist – was letztendlich auch egal ist. Manche der Karikaturen sind ganz gut, andere sind eher platt. Alles in allem ist der Band eher durchwachsen in Erinnerung geblieben – aber natürlich dennoch lustig und kurzweilig. Kann man machen… und für Musiker – und nicht nur die, sicher ein tolles Mitbringsel. 128 Seiten, gebunden, 9,99 Euro (dolf)

Isbn 978-3830334958

[Trust # 191 August 2018]

