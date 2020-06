Sei du selbst – Eine Geschichte der Philosophie III, Richard David Precht

Juni 7th, 2020

Posted in bücher by Dolf

Goldmann/Random House, Neumarkter Straße 28, 81673 München, www.goldmann-verlag.de

Nun liegt also das dritte Buch der vierbändigen Reihe vor. Auch hier sagt der Untertitel bereits alles, das Buch ist nicht weniger – sondern viel mehr. Der Autor führt – nach einer ausführlichen Einleitung – weiter durch die Geschichte der Philosophie, diesmal durch das 19. Jahrhundert (von der französischen Revolution 1789 bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914.), welches die Philosophie revolutionieren soll. „Während aus der Industrialisierung die bürgerliche Gesellschaft hervorgeht, verlieren die Philosophen den Boden unter den Füßen. Ist es überhaupt noch möglich, ein geschlossenes System der Welt zu errichten? In einer Welt ohne Gott und ohne natürliche Ordnung?

Vor allem die Naturwissenschaften fordern die Philosophie heraus und beanspruchen die alleinige Deutungshoheit über Wahrheit und Sinn.“ Das kann man gut lesen – muss man aber auch nicht. Precht schreibt auch hier verständlich und kurzweilig. Man kann die Leistung die Precht hier erbracht hat, nicht oft genug loben, es ist wirklich außergewöhnlich, wie er immer wieder alles miteinander flüssig verknüpft, die verschiedenen Denker vergleicht oder untereinander bezieht – er bewegt sich sicher in seinem Metier. Es ist immer wieder aufs neue erstaunlich wie früh schon sehr schlaue Gedanken formuliert wurden, die oftmals bis heute noch nicht von der Mehrheit der Menschen umgesetzt werden konnten. Aber auch in der jüngeren Vergangenheit sieht man deutlich das einige der Philosophen, aus heutiger Sicht gesehen, mit ihrem Denken oftmals ziemlich daneben lagen. Und was auch wieder klar wird, es handelte sich auch bei den Philosophen dieser Epoche oft um ziemlich große Egos die total von sich selbst überzeugt waren und immer wieder die „endgültige“ bzw. „absolute“ Lösung der Weltsicht finden wollten oder entsprechend gegen Kollegen argumentierten die andere Ideen vertraten. Auch hier sind nur Männer vertreten und viele der Ideen sind heute einfach veraltet – was aber kein Problem ist, weil es ja um die Geschichte der Philosophie geht. Dennoch ist, grade bei einigen deutschen Philosophen, schon zu erkennen das sie teilweise einfach zu verkopft sind um mit ihren Gedanken die Bevölkerung zu erreichen. Ein Glück das der Autor es schafft hier entwirrend und klärend einzugreifen, damit man nicht die Lust am lesen verliert. Denn, die muss man schon haben, die Lust am lesen, und die dazugehörige Zeit. Auch wenn es sich hier um ein wichtiges Werkzeug handelt, das einem helfen kann den Weg in die Moderne besser nachvollziehen zu können, man muss das eben nicht. Hier ist soviel Information zusammengefasst das es leider nicht möglich ist sich auch nur einen Bruchteil davon zu merken – aber darum geht es auch nicht, es reicht schon das man mit dem Buch viel lernen kann. Wenn dir also Namen wie Schopenhauer, Comte, Feuerbach, Mill, Kierkgaard, Marx, Kropotkin, Nietzsche, Freud, Simmel, Weber oder Westermarck – um nur ein paar der Philosophen des 19. Jahrhunderts zu nennen – was sagen und du gern lernen willst was die wann von sich gegeben haben und wie es dazu gekommen ist. Hier wird dir geholfen. Aber auch wenn dir diese Namen gar nichts sagen, aber du was darüber erfahren willst, bist du hier auch sehr gut versorgt. Es wird auch noch einen vierten Band im Herbst 2021 geben – dieser dürfte dann deutlich mehr in die Gegenwart hinein reichen und somit wohl für alle nicht so geschichtsinteressierten am interessantesten sein. Derweil lese ich mal der Komplettheit noch den ersten Band über die Anfänge der abendländischen Philosophie, von der Antike bis ins Mittelalter, welcher bereits 2015 erschienen ist. Gebunden, mit Lesebändchen, 606 Seiten, 24,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3442314027

[Trust # 201 April 2020]