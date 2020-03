Oh Gott! – Ralph Ruthe

März 29th, 2020

Posted in bücher by Dolf

Lappan, Würzburger Straße 14, 26121 Oldenburg, www.lappan.de

Laut der Beschreibung im Buch ist der Cartoonist einer der erfolgreichsten Deutschlands, außerdem ist er auch noch Autor, Musiker, Filmemacher und tritt live mit einer Mischung aus Lesung und Comedy auf. Sein Stil hat einen guten Wiedererkennungswert, ist gelungen und in durchgehend schönen Farben gehalten. Mir gefällt das. Die Cartoons an sich drehen sich alle irgendwie um Gott (oder den Teufel) oder haben sonst wie irgendwas mit, fast nur, christlicher Religion zu tun. Das ist manchmal wirklich komisch bis lustig, hin und wieder banal aber auf jeden Fall kurzweilig.

Mir persönlich ist die Häufung von Comedy oder eben Cartoons auf Dauer zu viel, aber wenn man daran Freude hat oder einen christlich gläubigen Menschen ärgern will, könnte klappen mit diesen 80 Seiten. Gebunden. 10,00 Euro (dolf)

Isbn 978-3830334620

[Trust # 200 Februar 2020]

