Novozän – Das kommende Zeitalter der Hyperintelligenz, James Lovelock

Das ist das erste Buch das ich von dem Autor in die Finger bekommen hab, wahrscheinlich auch das letzte, weil Lovelock bereits 100 Jahre alt ist. James Lovelock ist ein Wissenschaftler und Erfinder, nicht nur von einigen tollen Geräten die zum Beispiel auf dem Mars rumstehen sondern auch von der Gaia-Hypothese, das die Erde ein selbst regulierendes System oder Lebewesen ist. Kann sein. Er hat sich das Mitte der 1970er Jahre ausgedacht und baut auf dieser Idee seine Ideen weiter auf. Das ist ganz gut zu lesen, in den 23 voneinander eigentlich getrennten kurzen Texten, die aber irgendwie auch aufeinander aufbauen.

Da sind interessante Thesen dabei, leider auch – und das nervt mich am meisten – das er ein Befürworter der Atomkraft ist, trotz seines Wissens und langer Lebenserfahrung, wahrscheinlich kann er nicht anders. Sei es. Die Kernaussage des Buches ist das die Menschen demnächst von „Cyborgs“, also künstlicher Intelligenz, laut seiner Hoffnung, nicht abgelöst sondern ergänzt werden und er betrachtet das als Teil der Evolution – auch das könnte sein. Da er der Meinung ist das auch künstliche Intelligenz nicht in der Lage ist auf einem Planeten zu überleben der über 50°C warm wird, gibt es da gemeinsame Interessen und mit das wichtigste ist – für die Menschen und die Cyborgs – den Planeten kühl zu halten. Könnte gut sein. Auch für ihn ist das was bei „AlphaGo“ geschehen ist ein Meilenstein, der alles verändern wird, beziehungsweise hat damit die Veränderung begonnen. Dem ist zuzustimmen. Was am spannendsten ist und auch am interessantesten: warum er denkt das es außer den Menschen keine andere intelligente Lebensform im Universum gibt, beziehungsweise geben kann. Was natürlich auch nur dann Sinn macht wenn man so denkt wie wir (also die Menschen) und er, wobei er gleichzeitig sagt das genau das ein Problem für die Zukunft ist, somit herrscht da ein gewisser Widerspruch. Aber, das ist ja kein Problem, weil man genau über diese Überlegungen nachdenken und auch diskutieren oder sich streiten – hoffentlich friedlich – kann. Wäre Lovelock kein Wissenschaftler wäre mir das hier zu spinnert, beziehungsweise Science Fiction. So aber sind es teilweise erfahrungsbasierte Überlegungen wie die Zukunft aussehen könnte. Es ist nicht verkehrt sich damit zu beschäftigen, wenn man dazu Lust hat. Kann das Buch nicht wirklich empfehlen aber würde auch nicht davon abraten. Hoffentlich kann er nochmal ein Buch Schreiben, das wäre zu wünschen, und sich das mit der Atomkraft nochmal durch den Kopf gehen lassen…. 160 Seiten, gebunden, 18,00 Euro (dolf)

