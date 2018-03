New cAge – Esoterik 2.0 Wie sie die Köpfe leert und die Kassen füllt, Johannes Fischler

März 28th, 2018

Was heute unter Esoterik verkauft wird geht meist gar bis überhaupt nicht, das weiß eigentlich jeder der halbwegs bei Sinnen ist. Das es aber immer noch, oder grade wieder verstärkt, massig Leute gibt die sich von diesen Quacksalbern an der Nase herumführen lassen und dabei auch kräftig zur Kasse gebeten werden beschreibt der Autor in diesem Buch. Er stellt verschiedene Köpfe der esoterischen Szene vor und beschreibt mit welchen esoterischen Weltaufbauten diese ihre Kunden verarschen.

Das diese sich meistens nicht so vorkommen, sondern der Überzeugung sind auf dem erfüllenden-spirituellen Weg zu sein ist jetzt auch nichts neues, auch wenn es nach wie vor dumm ist. (Es mag dem ein oder anderen tatsächlich helfen, aber hier geht es um Placebo bzw. Nocebo Effekte und das ist wieder eine andere Geschichte.) Eigentlich gibt es zum Thema nicht mehr viel zu sagen aber Johannes Fischler arbeitet sich detailliert daran ab und bläht das ganze dermaßen auf das man spätestens nach der Hälfte des Buches die Lust am Lesen verliert. Wiederholungen, immer noch tiefere Analysen wie das Eso-Geschäftsmodell funktioniert und die Leute weiter zum konsumieren verführt. Das ist ja alles zu kritisieren und zu recht, aber wenn man zum Thema nicht plant einen Vortrag zu halten, ist hier deutlich zu viel Text. An einigen Stellen scheint er auch noch ein paar Sachen ins Spiel zu bringen die hier nichts wirklich verloren haben bzw. beim Thema Esoterik fehl am Platz sind, aber das nur am Rande. Wichtiges Thema das man Ernst nehmen muss, aber irgendwie hat sich der Autor hier verrant. Vorwort von Michael Schmidt-Salomon, Broschur, 297 Seiten, 18,00 Euro (dolf)

[Trust # 188 Februar 2018]

