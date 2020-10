Neues Buch von Dolf

Oktober 6th, 2020

Anfang Oktober ist das zweite Buch von dolf erschienen, gibts direkt beim Ventil Verlag. Aus dem Vorwort:

„Die hier vorliegenden Kolumnen reichen von 2007 bis in die Gegenwart und belegen, wie grundsätzlich richtig und fokussiert viele Aspekte dieser Punk-Hardcorekultur auch heute noch sind. In einem Text fasst Dolf die „Standardmoral“ des Hardcore-Punk stichwortartig zusammen: „Vegetarische Ernährung – atheistisch – fair – ehrlich – (denen gegenüber die es „verdienen“) – kritikfähig – bewusster bzw. kein Konsum – wieder benutzen bzw. wiederverwerten – Autos vermeiden – Rad fahren – Leute nicht nach ihrer Herkunft, ihrer „Rasse“ ihres Geschlechts, oder gar ihres Aussehens beurteilen, sondern an ihren Handlungen/Denkweisen, also was sie tun oder glauben – Umweltschutz – eigenen Geschmack in jeder Hinsicht zu haben bzw. zu entwickeln – und bei all dem den Spaß nicht vergessen!“

