Neue Wege aus der Einsamkeit – Mit Selbstmitgefühl zu mehr Verbundenheit finden, Christine Brähler

Die aktuelle Situation und die damit einhergehenden Einschränkungen unserer sozialen Interaktionen waren tatsächlich nicht der Grund um dieses Buch zu lesen – aber natürlich gleichzeitig ein Grund mehr. Ich glaube was mich angesprochen hat, war das Wörtchen „Selbstmitgefühl“ im Untertitel, das kannte ich noch nicht wirklich. Wer schon mal von MSC (Mindful Self Compassion) und MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) oder auf Deutsch achtsames Selbstmitgefühl und achtsamkeitsbasierte Stressreduktion gehört hat, weiß um was es hier geht. Es ist ein Ratgeber für einsame Menschen und auch für Angehörige.

Dabei wird das ganze Spektrum abgedeckt: Betroffene die nach einem Trauerfall in ein Loch fallen können hier ebenso Hilfe finden wie Leute die, obwohl sie ständig unter Menschen sind, Einsamkeit verspüren. Es gibt verschiedene Geschichten von Beispielpersonen die auf die unterschiedlichsten Weisen feststellen das sie einsam sind und wie sie damit umgehen beziehungsweise da irgendwie rauskommen. Das ist ganz

gut um die verschiedenen Situationen zu verdeutlichen. Gleichzeitig gibt die Autorin auch Anleitungen wie die Leser Übungen zu Mitgefühl und Verbundenheit mit sich selbst und anderen ausführen kann und wie man sich darauf emotional einlassen kann. Die mit einem Auge gekennzeichneten Selbsterforschungsübungen sollen helfen zu verstehen was den einzelnen belastet und wie man sich selbst besser kennenlernen kann. Das war mit viel zu einfühlsam und ich wollte mich auch nicht darauf einlassen – aber zum Glück ist es ja nicht nur ein Ratgeber, sondern gleichzeitig in Teilen auch ein wissenschaftliches Buch. Und hier kann man in der Tat einiges daraus erlernen, für mich neu war zum Beispiel der Begriff „Schmerzempathie“ und auch das Anfangs schon erwähnte Wort „Selbstmitgefühl“ sowie einige andere Begrifflichkeiten die helfen können das Leben besser zu meistern. Ich hab es auf jeden Fall nicht bereut das Buch gelesen zu haben, auch wenn ich nicht mit allem was anfangen konnte, so war es im großen und ganzen doch interessant weil es eben nicht nur ein Ratgeber ist, sondern auch durch Fachkenntnis zu überzeugen weiß. Einsamkeit ist auf jeden Fall ein weit unterschätztes Problem – Einsamkeitsepedemie – welches in Zukunft noch weit mehr Probleme bereiten wird als man jetzt annehmen kann und deshalb ist es auch so wichtig, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen. In anderen Ländern ist die Thematik bereits Teil des Gesundheitssystem das sich aktiv mit Einsamkeit und deren Bekämpfung beschäftigt – je eher desto besser. Denn Einsamkeit kann auch tödlich sein. Und so „schlaue“ Tipps wie „geh doch mal unter Leute, such dir ein Hobby, werde Mitglied in einem Verein oder übernimm soziale Verpflichtungen“ sind eben nur äußere Maßnahmen die bei vielen nicht funktionieren. Hier kann der Weg von innen nach außen hilfreich sein eine wohlwollende und wertschätzende Haltung gegenüber uns selbst zu erlangen. 222 Seiten, Broschur, 18,00 Euro (dolf)

