Muslimisch, Männlich, Desintegriert – Was bei der Erziehung muslimischer Jungen schiefläuft, Ahmet Toprak

Der Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak hat schon mehrere Bücher veröffentlicht, dies ist das erste welches mir in die Hände gefallen ist. Der Titel kommt ja schon ziemlich reißerisch daher, könnte man meinen. Beschreibt aber wohl leider eine vorhandene Realität ganz gut. Laut dem Autor ist es eben nicht zu leugnen das Jungen aus türkischen und arabischen Familien öfter die Schule abbrechen und häufiger arbeitslos und gewalttätig werden. Zudem sind sie, laut Autor, oft anfällig für religiöse oder nationalistische Radikalisierung. Hier stellt sich die Frage ob das alles mit dem Bildungsniveau der Eltern und gesellschaftlicher Ausgrenzung zu erklären ist?

Auf jeden Fall ist auch eine verfehlte Integrationspolitik mitverantwortlich dafür. Kann es dennoch sein, das der Kern des Problems, in erster Linie an der Erziehung im Elternhaus liegt? Dies versucht der Autor anhand von seinen Erfahrungen als Sozialarbeiter und seiner eigenen Biographie zu belegen. Für einen Wissenschaftler arbeitet er bei seiner Forschung allerdings mit ziemlich wenig Daten und Belegen, sondern konzentriert sich auf viele Fallbeispiele. Toprak wurde in einem Dorf in Zentralanatolien geboren und kam 1980 nach Deutschland.

Nach einem Vorwort teilt sich das Buch in drei Kapitel: I. Leben und aufwachsen der Jungen in der Familie, II. Integrations- und Erziehungsfehler: Wie der Alltag die Jungen überfordert. Und III. Was ist zu tun? Im ersten Kapitel wird die Bedeutung der Jungen für die Familie, die Erziehungsziele und -stile (Erziehung nach Geschlechtern, die Rolle der Mutter und des Vaters, Gewalt) beschrieben. Auch wird erklärt das es keine sexuelle Aufklärung gibt und wie mit Homosexualität umgegangen wird. Im zweiten Kapitel beschreibt der Autor was Integration ist und stellt die Frage ob Assimilation die beste Integrationsform ist. Erklärt was bei der Integrationspolitik in der Vergangenheit alles schiefgelaufen ist und die ambivalente Rolle der Jungen. Wie sie versuchen müssen mit dem Ehrverständnis der Familie umzugehen. Er führt aus weshalb viele Jungen keine Partnerin finden und Erdogan oder gar den Salafismus attraktiv finden. Abschließend plädiert er im dritten Kapitel für eine gleichberechtigte Erziehung der Geschlechter, eine Kompensation der Erziehungsdefizite durch Bildungseinrichtungen damit eine Integration durch Bildung stattfinden kann. Das ist alles sehr interessant und auch sehr erschreckend, nicht nur weil einige gängige Klischees erfüllt und das ein oder andere Vorurteil bestätigt werden, sondern viel mehr weil die Kritik an den Zuständen aus falscher Scham jahrzehntelang so gut wie nicht stattfand, bzw. in den letzten Jahren komplett den Rechten überlassen wurde. Im Prinzip ist das Buch eine Kritik an einer fehlgeleiteten Machokultur die sich mit einer unaufgeklärten Einstellung gepaart hat. Keine gute Mischung und ob die Tipps welche er am Ende gibt noch dazu führen können was zu ändern ist wohl nur für zukünftige Generationen möglich. Denn die Menschen damit zu erreichen die so aufwuchsen und erzogen wurden, das wird schwierig bis unmöglich sein. Dennoch ist es prima das dies alles hier mal ohne Scheu ausgebreitet wird. Auch interessant zu lesen was bei der frühen Integrationspolitik, nachdem klar war das die Gastarbeiter und ihre Familien hier bleiben, alles schief gelaufen ist, ziemlich viel. Man muss die Dinge sehen wir sie sind, auch wenn das einigen Leuten sicher nicht so gut in den Kram passen wird. Das Buch beschreibt die Problematik ungeschminkt und erklärt wie und warum es dazu gekommen ist, das ist interessant zu lesen, auch wenn vieles in der Tat sehr ernüchternd ist, klar ist, das dies nicht auf alle muslimischen Männer zutrifft. Wer lässt sich schon gern in die Erziehung der Kinder reinreden….. 240 Seiten, broschiert, 18,00 Euro (dolf)

