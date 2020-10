Künstliche Intelligenz – Fakten, Chancen, Risiken, Manuela Lenzen

Oktober 1st, 2020

2019 erschien ihr Buch „Künstliche Intelligenz: Was sie kann & was uns erwartet“, nun liegt hier ein neu geschriebener Wissen-Band als Taschenbuch vor, kompakt auf 128 Seiten. Die Autorin schafft es kurzweilig und ohne überflüssigen Fachsprech auf das Thema einzugehen und umfassend zu informieren. In zehn Kapitel geht sie im Prinzip auf alles ein, was es so zum Thema derzeit zu besprechen gibt: Was ist künstliche Intelligenz, Geschichte und Philosophie der KI, welche Arten von KI existieren – es wird auch auf die Nachteile und Risiken hingewiesen. Die Einsatzgebiete (Wissenschaft, Roboter, Waffensysteme, Umweltschutz, Arbeitswelt) werden vorgestellt und auch gleich entsprechend analysiert.

Da die Autorin in Philosophie promoviert hat bekommt man nicht nur eine gute sachliche Übersicht, sondern auch gleich eine ziemlich gute Meinung zum Thema mitgeliefert. Lenzen erkennt klar die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren der KI. Welche eher nicht die Übernahme durch die Maschinen in nächster Zukunft ist, vielmehr beschreibt sie das derzeit die Erwartungen an die KI für die nahe Zukunft noch viel zu hoch sind und zum Beispiel das autonome Autofahren noch lange nicht so funktionieren wird. Dennoch kann man davon ausgehen das in Zukunft noch mehr Arbeit von KI erledigt werden wird. Was auf der einen Seite natürlich prima ist, aber nicht unterschätzt werden darf was dies für die Menschen bedeutet. Wer sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, dem wird hier ein guter Überblick zum Stand der Dinge gegeben. Für KI-Cracks findet sich hier wenig neues und für die ist das Buch sowieso nicht gedacht. Was genau noch auf uns zukommen wird weiß ja sowieso niemand und hier wird auch nicht sonderlich viel spekuliert, was auch mal ganz gut ist. Prima Buch. 9,95 Euro (dolf)

